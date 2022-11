Meilleures lampes SAD 2022 : Lampes pour troubles affectifs saisonniers testées

Si vous éprouvez des difficultés pendant les mois d’hiver, il pourrait s’agir d’un trouble affectif saisonnier. Elle affecte jusqu’à une personne sur trois au Royaume-Uni, les laissant déprimés et épuisés pendant les mois d’hiver.

Les personnes souffrant de TAS ont tendance à avoir peu d’énergie et de motivation, un sommeil agité, une léthargie et un moral bas – tous causés par la diminution des niveaux de lumière pendant l’hiver. Mais une bonne lampe SAD peut aider à soulager les symptômes.

Une lampe ou une boîte à lumière SAD est conçue pour imiter la lumière extérieure naturelle qui nous manque pendant les mois d’hiver et stimuler la même réponse physiologique chez les utilisateurs.

Si vous avez reçu un diagnostic de TAS et que vous vivez au Royaume-Uni, vous pouvez récupérer la TVA sur les produits conçus pour soulager les symptômes. Pour en savoir plus, lisez les directives du gouvernement.

Certaines lampes comportent également des alarmes lumineuses qui peuvent aider les personnes souffrant de TAS à se réveiller plus facilement le matin. Ils reproduisent les étapes de la lumière du jour pour vous permettre de vous réveiller naturellement et peuvent être d’une grande aide pour les personnes aux prises avec un manque de lumière dans leurs routines hivernales.

Pour plus d’informations sur les lampes SAD et pour des conseils d’achat, lisez la suite du tableau.

Les meilleures lampes SAD

1. Lumie Vitamin L – La plus simple à utiliser Avantages Brillant

Lumière pas dure

Bon prix Les inconvénients Doit être branché en tout temps La lampe Vitamin L SAD de Lumie est mince, légère et assez simple pour être élégante dans n’importe quelle pièce. Il est incroyablement lumineux, mais parvient à ne pas être dur grâce à son design ondulé – il peut éclairer une chambre entière ou un petit salon si vous le souhaitez. L’intégralité de sa grande surface rectangulaire s’éclaire pour une exposition optimale. Il doit être branché, mais le câble est suffisamment long pour que vous puissiez poser la lampe sur une table de chevet ou un bureau. Il peut se tenir en position portrait ou paysage grâce à sa béquille, et le seul bouton ou contrôle est l’interrupteur marche/arrêt à l’arrière. Les effets de la lampe varient d’une personne à l’autre, il est donc difficile de dire si cela fonctionnera ou non pour vous, mais 30 minutes pour se préparer au travail nous ont fait nous sentir sensiblement plus éveillés et alertes le matin. C’est l’une des lampes SAD les moins chères que nous ayons vues, mais d’autres avec des étiquettes de prix plus élevées incluent souvent des réveils ou des fonctions de réveil, alors qu’il s’agit d’une solution simple et directe. 2. Lumie Zest SAD & wake-up light – Meilleure lampe à double fonction Avantages 10 000 lux

Lumière de réveil

Dispositif médical de classe 2a Le Lumie Zest a une double fonctionnalité. C’est à la fois une lampe SAD et une lumière de réveil. Cette petite boîte à lumière compacte dédiée SAD offre jusqu’à 10 000 lux de sortie et des niveaux de luminosité réglables en fonction de vos goûts. Pour la luminothérapie, vous pouvez le régler sur un choix de paramètres de luminosité et de minuterie, et utiliser le support réglable pour le positionner vers votre visage pour la luminothérapie la plus efficace. La lumière de réveil a une option de lever de soleil de 15 ou 30 minutes, ainsi qu’une fonction de répétition. Les LED blanches enrichies en bleu donnent l’impression que la lumière du jour naturelle pénètre dans votre pièce, ce qui en fait une lumière douce pour se réveiller. Vous pouvez définir une alarme sonore facultative, mais vous ne pouvez pas choisir d’autres sons apaisants comme vous le pouvez sur les lumières de réveil dédiées. Le Lumie Zest doit être branché en permanence, mais comme il est si petit, vous pouvez le déplacer facilement dans votre maison. Il n’offre peut-être pas toutes les mêmes fonctionnalités que certains des produits dédiés, mais ce petit hybride a définitivement du punch – et surtout, c’est un dispositif médical de classe 2a. 3. Lumie Bodyclock Shine 300 – Certifié médicalement pour la luminothérapie Avantages Options sons et lumières

Médicalement certifié Les inconvénients Chere

Se réinitialise lorsqu’il est débranché

Fidèle Cette alarme est plus chère, mais avec une bonne raison. Le Bodyclock Shine 30 est une alarme lumineuse complète de Lumie. Il offre un contrôle granulaire sur vos routines de réveil et de coucher, avec un mélange de sons et de paramètres lumineux à votre disposition. Il a des LED mixtes qui brillent des combinaisons de blanc, d’orange et de rouge pour créer un effet de lumière du soleil réaliste qui n’est pas trop aveuglant et peut augmenter et diminuer progressivement sur 15 à 90 minutes, jusqu’à 20 niveaux de lumière différents. Bien qu’il soit principalement vendu comme réveil, il est également certifié médicalement à des fins de luminothérapie. Si vous avez reçu un diagnostic de TAS, vous voudrez probablement toujours une boîte à lumière SAD dédiée, mais une alarme lumineuse est un complément pratique, vous donnant un regain d’énergie lorsque vous en avez probablement le plus besoin. Nous avons opté pour l’échelle de luminosité maximale sur 30 minutes et nous nous sommes réveillés naturellement. Cependant, vous pouvez régler l’alarme à la fin de cette période si vous ne pensez pas que vous vous réveillerez en utilisant uniquement la lumière. L’alarme peut être réglée pour émettre un bip ou utiliser l’un des sons prédéfinis, notamment un train de courant (inhabituel), un ping-pong (également étrange), des vagues (plus conventionnelles) ou la radio FM intégrée. Ennuyeux, si vous l’éteignez sur le secteur, tous les paramètres sont réinitialisés en usine, et les boutons de l’appareil signifient qu’il est difficile à configurer. Cependant, une fois qu’il est opérationnel, c’est un excellent produit. 4. Lumie SAD Desklamp – Meilleure lampe SAD de bureau PDSF :

Non disponible actuellement aux États-Unis Cette lampe SAD de Lumie se double d’une lampe de table. Il dispose de quatre paramètres de luminosité que vous pouvez parcourir en appuyant sur la base, mais vous ne trouverez aucune autre fonctionnalité telle que des minuteries ou des alarmes — ce qui peut en décourager certains, étant donné que la Desklamp coûte plus de 100£. Par rapport aux autres lampes SAD, le design est basique, avec un col réglable et une finition en plastique lisse. Il ne fonctionne pas sur piles, il devra donc rester branché pour être utilisé. Le style de la Desklamp est assez sévère et clinique (cela ne nous étonne pas qu’il s’agisse d’un dispositif médical de classe 2a). Nous l’avons trouvé assez trapu aussi. La lumière elle-même, cependant, est claire et brillante à 10 000 lux à pleine puissance – ce qui en fait une excellente lampe d’étude ou de travail si vous souhaitez l’intégrer dans votre vie quotidienne. Il est livré avec un diffuseur amovible. Lumie recommande de s’asseoir sous la lumière pendant 60 minutes par jour ou 30 minutes par jour avec le diffuseur retiré.

Comment utiliser une lampe SAD ?

Les recommandations peuvent varier selon l’appareil, il est donc toujours utile de vérifier les instructions. En règle générale, cependant, vous devriez l’utiliser pendant au moins une heure chaque jour.

Vous devez être éveillé, les yeux ouverts et assis assez près de la lumière. Vous pouvez garder la lampe sur votre bureau pendant que vous travaillez, pendant que vous regardez la télévision ou pendant que vous lisez.

Conseils d’achat SAD light

Lorsque vous recherchez une lumière SAD, la luminosité est l’une des principales préoccupations. Idéalement, recherchez-en un d’au moins 2 500 lux, bien que 10 000 ou plus soit préférable si possible. Vous voudrez également vous assurer qu’il est médicalement certifié pour traiter le TAS et qu’il ne s’agit pas simplement d’une lampe ordinaire.

Le traitement à la lumière bleue peut avoir un effet encore plus fort, bien qu’il puisse perturber le sommeil, vous ne le voudrez donc pas juste avant de vous coucher. Il existe des lampes à lumière bleue dédiées, ainsi que des lampes SAD qui vous permettent de basculer entre différents types de lumière.

Alarmes lumineuses

Certaines boîtes à lumière SAD sont équipées d’alarmes lumineuses, également appelées lumières de réveil ou simulateurs d’aube. Ce sont des réveils qui accumulent lentement de la lumière le matin pour vous réveiller en douceur.

Il a été cliniquement démontré qu’ils aident à traiter certains des symptômes du trouble affectif saisonnier. Il convient de noter que, seuls, ils ne sont pas des traitements complets et ne sont généralement pas aussi brillants que les lampes SAD dédiées.