Meilleures imprimantes portables 2022 : Imprimantes photo instantanées

1. Polaroid Hi-Print – Meilleure imprimante portable

La Polaroid Hi-Print est une imprimante numérique simple et sans fioritures qui coûte moins cher que la plupart des concurrents tout en offrant une qualité d’impression supérieure – bien que le papier coûteux signifie qu’il vous en coûtera à long terme.

L’impression est légèrement plus lente que la plupart des concurrents à environ 50 secondes – mais cela est dû au fait qu’il s’agit d’une imprimante à sublimation thermique, ce qui signifie que l’impression s’éjecte au moins quatre fois pour ajouter chaque couche de couleur, plus un film protecteur.

L’attente en vaut la peine, car la qualité d’impression est globalement extrêmement élevée et plus détaillée, vive et frappante que celle que vous obtiendriez d’une imprimante instantanée numérique plus rapide.

L’application qui l’accompagne est simple et conviviale, avec des options pour personnaliser les photos avec des cadres, des filtres, des changements de rapport d’aspect, du texte et des autocollants – mais peu de fioritures inutiles pour compliquer les choses.

Il se synchronise également avec tous les dossiers d’images de votre téléphone, ainsi qu’avec les images de WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, etc.

Le seul véritable inconvénient est que le papier est plus cher que les impressions Zink utilisées dans la plupart des produits concurrents, donc les coûts de fonctionnement au fil du temps s’additionneront – mais nous pensons que le compromis en vaut la peine compte tenu de la qualité d’impression bien supérieure.