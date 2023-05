Meilleures imprimantes 3D rapides : Bambu Lab, Prusa et plus

À l’ère de l’impression 3D, la qualité a toujours été le facteur le plus important. Obtenir des impressions de bonne qualité se faisait toujours au prix de la vitesse, mais ce n’était pas grave car une impression de 14 heures était toujours meilleure que les jours qu’il faudrait et les dépenses qu’il en coûterait pour faire fabriquer quelque chose dans une usine.

Avec l’avènement de nouvelles imprimantes 3D rapides, nous pouvons réduire ce temps d’impression de 14 heures à sept heures ou moins, ce qui vous permet d’économiser du temps et de l’argent et de laisser libre cours à votre créativité. Si vous possédez déjà plusieurs des meilleures imprimantes 3D vous ne voudrez peut-être pas mise à niveau vers une imprimante plus rapide pour l’instant, et c’est OK. Mais si vous êtes à la recherche d’une imprimante qui offre une excellente qualité et qui peut vous époustoufler par sa vitesse, nous avons ce qu’il vous faut ici.

Les imprimantes 3D rapides sont encore relativement nouvelles, donc cette liste sera mise à jour régulièrement à partir de maintenant. Gardez l’œil ouvert car nous ajoutons de nouvelles imprimantes une fois les tests terminés.

James Martin/Crumpe La P1P de Bambu Lab est actuellement l’une des meilleures imprimantes 3D que vous puissiez acheter. Au prix de 700 $, ce n’est pas l’imprimante la moins chère, mais elle est incroyablement rapide et la qualité d’impression est toujours excellente. Bien que le P1P soit dépouillé à l’extérieur, il est livré avec une multitude de fonctionnalités avancées telles que le nivellement automatique du lit, les capteurs de filament et la détection de perte de puissance. Il dispose même d’une caméra qui crée des vidéos accélérées pour les réseaux sociaux. Parce que Bambu Lab fabrique le P1P, il est compatible avec l’AMS de l’entreprise, un appareil supplémentaire qui vous permet d’imprimer en plusieurs couleurs ou matériaux. L’ajout de l’AMS rend la P1P presque aussi polyvalente que la X1 Carbon – l’imprimante phare de Bambu – avec une économie significative. En savoir plus: Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab P1P Bien que je souhaite que le P1P ait un meilleur écran LCD et que la carte SD qui l’accompagne soit incroyablement lente (je recommande de la remplacer immédiatement), ces négatifs n’éclipsent pas l’excellence de cette imprimante 3D. J’utilise le mien tous les jours et c’est incroyable.

Anker L’une des premières imprimantes 3D grand public à franchir la barrière de la vitesse de 250 millimètres par seconde, l’AnkerMake M5 a récemment bénéficié d’une mise à jour logicielle pour pousser sa vitesse jusqu’à 500 mm/s en mode ultra-rapide. Le M5 utilise une caméra AI pour vous aider à détecter les problèmes afin que vous puissiez arrêter une impression défaillante avant de gaspiller beaucoup de matériel. L’IA est particulièrement mauvaise, mais la caméra vous offre de fantastiques vidéos accélérées à partager sur les réseaux sociaux. En savoir plus: Examen AnkerMake M5 Si vous recherchez une imprimante rapide qui ne prend pas beaucoup de place, c’est un excellent choix pour débutant, d’autant plus que c’est la moins chère de notre sélection. Vous recevez des alertes de prix pour AnkerMake M5

James Bricknell/Crumpe De toutes les imprimantes 3D rapides que j’ai testées, la X1 Carbon règne en maître. Dans chaque catégorie que je teste, il se démarque. La seule chose qui l’empêche d’être mon premier choix est le coût. Ce pack éducatif, tout en offrant beaucoup de valeur, coûte toujours 1 599 $, soit près de trois fois le prix de l’AnkerMake M5. Le X1C est conçu sur mesure pour les matériaux exotiques qui nécessitent une buse durcie. Des choses comme les matériaux infusés de fibre de carbone nécessitent une buse plus solide, sinon elles s’useront très rapidement. Lorsque vous associez cela au nivellement du lit lidar, au système de couleur AMS et à une caméra AI pour repérer les erreurs, vous disposez d’une machine redoutable. En savoir plus: Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab P1P

Des imprimantes 3D rapides en route

Bien que ces imprimantes semblent être dans la même veine ultrarapide que les autres, nous ne les avons pas encore complètement testées comme nous le souhaiterions. Pour cette raison, nous ne sommes pas en mesure de les recommander pleinement, du moins jusqu’à ce que nos tests complets soient terminés.

Pruse 3D En ce moment, le Prusa MK4 est assis sur mon établi, produisant d’excellentes impressions par seau. Je n’ai pas encore tout à fait terminé l’examen complet, mais jusqu’à présent, le MK4 est à la hauteur de l’excellente réputation de Prusa. Presque tous les aspects du MK4 sont une mise à niveau du MK3S Plus, avec une nouvelle configuration de buse amovible, une nouvelle extrudeuse et un système de réglage automatique de la hauteur z qui promet « des premières couches parfaites à chaque fois ». Les tests ne sont pas encore tout à fait terminés, mais Prusa a un excellent bilan, il est donc peu probable que ce soit une mauvaise machine. En savoir plus: Prusa MK4 suit le meilleur du marché

Créalité Les K1 et K1 Max sont les nouvelles imprimantes 3D phares de Creality. La société promet 600 mm/s – la vitesse la plus rapide de toutes les imprimantes jusqu’à présent – à un prix difficile à croire : 600 $ pour la K1 et 999 $ pour la K1 Max, une imprimante avec un volume de construction plus important, semble trop belle pour Sois sincère. Nous n’en avons pas encore testé – personne ne l’a fait – mais je suis ravi de l’essayer et de voir comment il se compare à la concurrence plus chère. Ce qui est intéressant, c’est l’enceinte complète et le nivellement du lit lidar qui sont de série sur le K1. C’est quelque chose que vous ne trouverez normalement que sur une machine beaucoup plus chère. En savoir plus: Creality K1 est sa réponse à Bambu et Prusa

Comment nous testons



Tester des imprimantes 3D est un processus approfondi. Les imprimeurs n’utilisent souvent pas les mêmes matériaux, ni même le même processus pour créer des modèles. Je teste les SLA, des imprimantes 3D qui utilisent de la résine et de la lumière pour imprimer, et des FDM, des imprimantes qui font fondre du plastique sur une plaque. Chacun a une méthodologie unique. Les qualificatifs de base que je regarde incluent :

Qualité du matériel

Facilité d’installation

Logiciel fourni

Apparence et précision des impressions

Réparabilité

Accompagnement de l’entreprise et de la communauté

Une impression de test clé, représentant le (désormais ancien) logo CNET, est utilisée pour évaluer comment une imprimante comble les lacunes, crée des formes précises et traite les surplombs. Il a même de petites tours pour aider à mesurer à quel point l’imprimante 3D gère les plages de température.

James Bricknell/Crumpe

Lors du test de vitesse, nous découpons le modèle à l’aide de la trancheuse standard avec laquelle la machine est livrée avec ses paramètres standard, puis comparons la durée réelle de l’impression au temps d’achèvement de la déclaration sur la trancheuse. Les imprimantes 3D utilisent souvent différentes trancheuses, et ces trancheuses peuvent varier énormément en fonction de ce qu’elles pensent être le temps d’achèvement.

On utilise alors PrusaSlicer pour déterminer la quantité de matériau que l’impression doit utiliser et diviser ce nombre par le temps réel qu’il a fallu pour imprimer pour nous donner un nombre plus précis pour la vitesse en millimètres par seconde (mm/s) à laquelle l’imprimante peut fonctionner.

De nombreux autres tests d’impression anecdotiques, utilisant différents modèles 3D, sont également exécutés sur chaque imprimante pour tester la longévité des pièces et la capacité de la machine à s’adapter à diverses formes.

Pour les autres critères, je fais des recherches sur l’entreprise pour voir dans quelle mesure elle répond aux demandes d’assistance des clients et à quel point il est facile de commander des pièces de rechange et de les installer soi-même. Les imprimantes qui ne sont livrées que semi-assemblées sous forme de kits sont jugées en fonction de la durée et de la difficulté du processus d’assemblage.