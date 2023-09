Meilleures housses de couette pour 2023

Brooklinen est connue pour ses draps de luxe, mais elle propose également des oreillers et taies d’oreiller, des couettes et taies décoratives, des couvertures, des surmatelas et des couettes et couettes. Sa housse de couette classique est entièrement fabriquée en coton doux et utilise des liens et des boutons de couette plus gros pour maintenir un insert en place. Les côtés « long » et « court » sont étiquetés. Bien que cette couette soit la plus chère de cette liste, Brooklinen propose généralement des soldes.