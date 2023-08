Meilleures gouttes pour les yeux en vente libre de 2023

Si vous avez les yeux secs ou rouges, il y a de fortes chances que vous ayez atteint des gouttes pour les yeux dans votre armoire à pharmacie pour un certain soulagement. Il est important de savoir que toutes les gouttes oculaires en vente libre ne sont pas créées de la même manière, vous devez donc vous assurer que vous utilisez les bonnes pour les problèmes que vous rencontrez. Les gouttes ophtalmiques ou les larmes artificielles sont destinées à lubrifier l’œil et se déclinent en quelques variétés. Il existe des gouttes pour les yeux avec des conservateurs, des larmes artificielles sans conservateur, des larmes artificielles à base de lipides et plus encore. Le bon type dépendra de votre santé oculaire et de vos problèmes.

Il peut être écrasant d’entrer dans l’allée des soins oculaires de votre pharmacie locale, car il existe de nombreux collyres en vente à des fins différentes. N’oubliez pas de toujours consulter votre ophtalmologiste en cas de doute. Nous avons parlé à des optométristes et à des ophtalmologistes pour choisir les meilleurs collyres en vente libre qu’ils recommandent aux patients en fonction de leurs différents besoins. Vous trouverez ci-dessous leurs meilleurs choix de gouttes pour les yeux lorsque vous êtes pressé.

Les meilleures gouttes pour les yeux de 2023

Les gouttes ophtalmiques iVizia sont les préférées des ophtalmologistes. Ces gouttes oculaires en larmes artificielles sont destinées aux yeux secs, mais sont polyvalentes et peuvent fonctionner pour à peu près tous les problèmes oculaires que vous avez.

Systane est une marque de confiance recommandée par les optométristes pour ceux qui ont les yeux secs. En tant que personne aux prises avec des yeux secs, ce produit est également mon préféré. Les gouttes oculaires Systane agissent jusqu'à huit heures et sont idéales pour les yeux secs et sensibles. La bouteille est conçue pour distribuer des nano-gouttelettes afin que vous ne gaspilliez aucun produit. Ils sont également suffisamment sûrs pour être utilisés régulièrement car ils ne contiennent aucun agent de conservation.

Il est important de connaître la cause des yeux rouges avant l'automédication. Koetting a déclaré que « si quelqu'un a les yeux rouges, c'est généralement un symptôme d'autre chose, comme une sécheresse oculaire plus grave et c'est une bonne idée de consulter un professionnel de la vue, surtout s'il y a une douleur soudaine avec.

Si vous portez des lentilles de contact, vous avez probablement l'habitude d'avoir les yeux secs lorsque vous les portez trop longtemps. C'est pourquoi il est important de les remouiller tout au long de la journée. Les gouttes oculaires Blink sont des gouttes oculaires lubrifiantes populaires pour les utilisateurs de lentilles de contact. Ces gouttes peuvent être utilisées avant d'insérer vos contacts ou après coup. Les contacts Blink ne sont pas sans conservateur et contiennent un ingrédient connu sous le nom de OcuPure qui est un conservateur oxydant doux composé de chlorure de sodium et d'autres ingrédients qui se transforment en composants naturels des larmes dans l'œil.

L'un des effets secondaires postopératoires du LASIK ou de la chirurgie oculaire de la cataracte est la sécheresse oculaire. Les gouttes oculaires Hydratation PF de Systane sont un choix sûr qui aidera à soulager la sécheresse causée par la chirurgie oculaire.

Les personnes allergiques savent que la saison des allergies peut faire des ravages sur vos yeux. C'est pourquoi il peut être utile d'avoir des gouttes ophtalmiques fiables à portée de main. Les gouttes pour les yeux contre les allergies Pataday Once Daily Relief sont recommandées par les médecins car elles contiennent un antihistaminique qui offre un soulagement rapide des symptômes des allergies légères à modérées. Ils peuvent lutter contre les allergènes intérieurs et extérieurs comme les squames, le pollen, l'herbe à poux et l'herbe. Si vous utilisez des lentilles de contact, il est conseillé de ne pas utiliser ces gouttes pendant que vous les portez et si vous le faites, vous devez attendre dix minutes après l'application avant de les insérer.

Parfois, vous aurez besoin de gouttes pendant la nuit si vous avez besoin d'une lubrification supplémentaire dans vos yeux. Les gouttes de nuit sont différentes de vos gouttes ophtalmiques standard. « Souvent, un gel ou une pommade plus épais peut être recommandé pour un soulagement nocturne de 8 heures pendant le sommeil », a déclaré Nathan Lighthizeroptométriste et doyen associé du Northeastern State University Oklahoma College of Optometry.

Comment nous avons évalué les meilleures gouttes pour les yeux

Nous avons consulté des ophtalmologistes et des optométristes qui prescrivent régulièrement des gouttes ophtalmiques aux patients et connaissent les nombreuses marques en vente libre sur le marché.

Comment choisir des gouttes pour les yeux

Avant d’acheter tout type de gouttes pour les yeux, il est important de parler avec votre médecin afin qu’il puisse évaluer votre problème. Dans certains cas, les gouttes ophtalmiques en vente libre sont suffisantes, mais dans d’autres situations, vous pourriez avoir besoin de gouttes médicamenteuses sur ordonnance.

Si votre problème peut être résolu avec des gouttes oculaires en vente libre, sachez qu’il existe des gouttes avec des conservateurs et d’autres sans eux. Les gouttes ophtalmiques sans conservateur sont généralement sans danger pour la plupart des gens, y compris les femmes enceintes, et peuvent être utilisées toutes les heures ou selon les instructions. Les gouttes contenant des conservateurs doivent être utilisées avec plus de prudence car elles peuvent aggraver certains cas. Il en va de même pour les autres gouttes, comme celles pour le soulagement des rougeurs.

« Les larmes artificielles de mauvaise qualité, ou celles qui vantent le rouge, contiennent souvent des produits chimiques qui peuvent causer des problèmes, notamment une rougeur de rebond, une dilatation des yeux, une toxicité cornéenne, une vision floue et une aggravation de la sécheresse oculaire », a averti Koetting.

Dr Edmund Farris, professeur clinicien agrégé d’ophtalmologie à Mount Sinai, a ajouté que ces conservateurs ont la capacité de modifier les aspects de l’œil. Il a déclaré que « les conservateurs contenus dans la plupart des gouttes peuvent altérer la surface cornéenne et entraîner la perte de ces cellules cornéennes superficielles, ce qui peut éventuellement entraîner davantage de symptômes ». Donc, si vous utilisez trop souvent ces types de gouttes, cela peut devenir un problème.

Certains signes à surveiller si vous pensez que vous avez une réaction négative aux gouttes oculaires comprennent une rougeur qui s’aggrave, une irritation, une vision floue et une sensation de brûlure ou de granulation. Souvent, cela se produit en raison des conservateurs présents dans certaines gouttes. Koetting a déclaré que si ces symptômes ne s’améliorent pas, cela peut indiquer une allergie ou une sensibilité aux gouttes. « Cependant, si une personne remarque qu’elle a une augmentation des démangeaisons, un gonflement autour des yeux ou que le blanc des yeux devient enflé et rouge, elle doit immédiatement arrêter la goutte et appeler un professionnel de la vue », a-t-elle ajouté.

Quand les gouttes pour les yeux ne suffisent pas

Dans certains cas, vous pourriez avoir besoin de stéroïdes ou d’autres traitements médicamenteux si les gouttes ophtalmiques en vente libre ne font pas leur travail.

« Souvent, la sécheresse oculaire a plusieurs causes et nécessitera plusieurs traitements pour voir une amélioration », a déclaré Lighthizer. Il a ajouté qu’un patient souffrant de sécheresse oculaire légère à sévère peut nécessiter plusieurs traitements, y compris des larmes artificielles en vente libre (généralement sans conservateur) ainsi qu’un collyre sec sur ordonnance.

Selon Koetting, une bonne règle à suivre est de savoir si les symptômes présentent une amélioration minimale sur deux semaines ou si vous vous retrouvez à utiliser des larmes artificielles en vente libre plus de deux fois par jour. « Nous savons que la sécheresse oculaire est un problème chronique qui peut éclater selon la saison et le patient devra probablement être évalué pour des soins appropriés, puis surveillé », a-t-elle déclaré.