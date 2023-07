Meilleures façons de lire des bandes dessinées numériques en 2023

773 $ sur Amazon Samsung Galaxy Tab S8 Plus Meilleure tablette Android haut de gamme 150 $ chez Amazon Amazon Feu HD 10 Mieux si cela ne vous dérange pas de télécharger des applications

Collectionner et lire des bandes dessinées physiques peut être un passe-temps amusant, mais ces bandes dessinées peuvent prendre beaucoup de place si vous collectionnez depuis des années. Les bandes dessinées physiques peuvent également être difficiles à trouver, surtout si vous recherchez des numéros plus anciens ou si vous ne vivez pas à proximité d’un magasin de bandes dessinées local.

Heureusement, bon nombre des principaux éditeurs de bandes dessinées ont numérisé leurs bandes dessinées et développé leurs propres services et applications d’abonnement. Cela signifie que vous pouvez accéder à certaines des bandes dessinées les plus populaires et les plus influentes au fil des ans, comme The Dark Knight Returns on DC Univers Infini et Maison de M sur Marvel illimité.

Vous pouvez télécharger bon nombre de ces applications sur votre smartphone, mais le petit écran de votre téléphone peut rendre la lecture des panneaux inconfortable ou difficile. Les écrans de tablette sont plus grands et vous permettent de visualiser des pages entières de bandes dessinées à la fois, et ils facilitent la visualisation des pages de démarrage – une page de bande dessinée ou deux qui sont principalement une image.

Voici les meilleures façons de lire des bandes dessinées numériques.

Meilleures tablettes pour les bandes dessinées numériques

Voici les meilleures tablettes vous pouvez utiliser pour accéder et lire vos bandes dessinées numériques préférées.

Apple/CNET Bien que cet iPad ait quelques années, Scott Stein de CNET a déclaré qu’il était encore assez bon pour faire la plupart des choses que vous voudriez faire sur une tablette. Cela inclut la lecture de vos bandes dessinées préférées. L’écran mesure 10,2 pouces et le prix de départ (280 $) est bas par rapport à la plupart des tablettes, ce qui signifie que vous pouvez acheter plus de romans graphiques et de bandes dessinées à numéro unique – ou des prothèses pour votre cosplay Hellboy.

Josh Goldman/Crumpe Si vous voulez une tablette capable de gérer des tâches exigeantes pendant la journée et qui vous permet de vous détendre avec des bandes dessinées la nuit, la Samsung Galaxy Tab S8 Plus est faite pour vous. Joshua Goldman de CNET a déclaré que cette tablette pourrait presque remplacer votre ordinateur portable, et qu’elle dispose d’un écran de 12,4 pouces, de sorte que vous pouvez voir tous les camées et les détails lorsque les X-Men organisent le gala annuel Hellfire.

Pomme L’iPad Mini d’Apple est la plus petite tablette de cette liste, avec une taille d’écran de 8,3 pouces et un poids d’un peu plus d’une demi-livre. Mais comme Ant-Man, cette taille plus petite a un coup de poing étonnamment puissant. Stein a constaté que le Mini est suffisamment puissant pour ne pas planter le système avec les applications actuelles. Cependant, le prix de 500 $ pourrait être plus que ce que certaines personnes veulent payer pour la portabilité.

Amazone Le Fire HD 10 d’Amazon est l’appareil le moins cher de cette liste (150 $), ce qui en fait une excellente option pour les personnes qui veulent une tablette mais qui ne veulent pas dépenser beaucoup d’argent. Vous pouvez facilement accéder aux bandes dessinées et aux mangas sur cette tablette via Amazon. Comixologie app, mais vous devrez charger d’autres applications comiques. Ne vous inquiétez pas, c’est plus facile qu’il n’y paraît. Je ne suis pas Ultron, et il ne m’a fallu qu’environ 15 minutes pour que Marvel Unlimited fonctionne sur mon Fire HD 10. Une fois que vous avez chargé votre application, vous êtes prêt à lire toutes les bandes dessinées proposées par l’application.

Meilleurs abonnements et applications pour les bandes dessinées numériques

Voici les meilleurs abonnements et applications pour accéder à vos bandes dessinées numériques.

Marvel illimité

merveille

Ce grand pic de recherches Marvel vers 2018 coïncide avec la sortie de Avengers : Infinity War. Google

Selon Google Trends, plus de personnes ont recherché Marvel Comics que d’autres grands éditeurs de bandes dessinées au cours des 20 dernières années. L’univers cinématographique Marvel prend probablement en compte ces recherches, mais le premier film MCU – Iron Man – est sorti en 2008 et Marvel Comics battait d’autres éditeurs avant la sortie du film. Si vous aimez Spider-Man, X-Men, Captains America ou Marvel, Thor ou les Avengers, vous les trouverez dans Marvel Unlimited.

Les abonnements Marvel Unlimited commencent à 10 $ pour un abonnement mensuel et 69 $ pour un abonnement annuel, et le service vous donne accès à des bandes dessinées anciennes et nouvelles mettant en vedette des personnages bien-aimés comme Spider-Man, Iron Man et Captain America. L’application propose plus de 30 000 bandes dessinées Marvel et ajoute de nouvelles bandes dessinées chaque semaine.

Vous pouvez télécharger l’application Marvel Unlimited sur Apple Magasin d’applications ou la jeu de Google magasin.

DC Univers Infini

Bandes dessinées DC

Il semble que les films aient contribué à susciter l’intérêt pour les personnages de bandes dessinées au cours des 20 dernières années. Google

Selon Google Trends, DC Comics pourrait être le deuxième éditeur de bandes dessinées le plus populaire, mais il a Batman. D’après les données de Google Trends, le Dark Knight est le super-héros le plus populaire de ces 20 dernières années par rapport à d’autres personnages bien connus comme Spider-Man, Superman, Captain America et Iron Man. DC Universe Infinite vous donne accès à des bandes dessinées mettant en vedette la DC Trinity of Batman, Superman et Wonder Woman, ainsi qu’à des équipes comme la Justice League, Teen Titans et Suicide Squad.

Un abonnement DC Universe Infinite commence à 8 $ pour un abonnement mensuel ou 75 $ pour un abonnement annuel et vous donne accès aux séries complètes de bandes dessinées archétypales comme Action Comics et Detective Comics. Vous avez également accès à plus de 32 000 autres bandes dessinées, y compris des œuvres influentes comme Watchmen et The Sandman, et de nouvelles bandes dessinées sont ajoutées chaque semaine.

Vous pouvez télécharger l’application DC Universe Infinite à partir du Magasin d’applications et jeu de Google.

Comixologie

Comixologie

L’application Comixology est une vitrine de bandes dessinées numériques appartenant à Amazon, et elle compte plus de 230 000 bandes dessinées, mangas et romans graphiques. Bien que vous puissiez acheter des bandes dessinées auprès de Marvel ou de DC via l’application, vous pouvez également acheter des bandes dessinées non super-héros populaires, comme Saga et The Walking Dead.

Comixology propose également un service d’abonnement, appelé Comixology Unlimited, auquel vous pouvez vous abonner pour 6 $ par mois. Avec un abonnement, vous pouvez accéder à plus de 45 000 bandes dessinées et mangas, y compris des volumes collectés de The Walking Dead et Attack on Titan, et une bibliothèque de Comixology Originals de créateurs comme Scott Snyder. Vous bénéficiez également de réductions sur certaines bandes dessinées numériques à numéro unique.

Vous pouvez télécharger l’application Comixology depuis le Magasin d’applications et jeu de Google.

Libby

Libby

Libby est une application qui vous connecte à la collection de livres électroniques de votre bibliothèque publique locale, y compris toutes les bandes dessinées numériques proposées par votre bibliothèque. Cependant, cela signifie également que vous êtes limité aux seules bandes dessinées numériques proposées par votre bibliothèque. Ainsi, vous n’aurez peut-être pas accès à des bandes dessinées plus anciennes ou plus récentes, ou à des bandes dessinées qui ne sont pas aussi populaires ou courantes.

La plus grande force de Libby est son coût : gratuit. Tout ce dont vous avez besoin est une carte de bibliothèque, une tablette pour lire et un amour pour la bande dessinée. Cela signifie que vous pouvez économiser votre argent pour acheter des billets pour Comic Con.

Vous pouvez télécharger Libby à partir du Magasin d’applications ou jeu de Google.

Pour en savoir plus, consultez le meilleures tablettes de 2023 et le meilleures tablettes Android et iPad de 2023.