Meilleures et pires décisions d’entraîneur de la semaine 9 de la NFL : Spagnuolo des Chiefs s’en prend aux Dolphins

Couverture 7 | Mardi Une destination quotidienne de la NFL qui fournit une analyse approfondie des plus grandes histoires du football. Chaque mardi, Ted Nguyen analyse les meilleures et les pires décisions d’entraîneur qu’il a vues lors des matchs de la semaine.

La bonne nouvelle pour Josh McDaniels, c’est qu’il ne peut plus participer au Je n’aime pas section de cette colonne. Son successeur a fait le Aime section! Les coordinateurs défensifs agressifs sont tellement chauds en ce moment. Steve Spagnuolo des Chiefs et Mike Macdonald des Ravens sont deux des meilleurs coordonnateurs défensifs et ils l’ont démontré dimanche. Leurs homologues coordonnateurs offensifs sont en difficulté. Tout cela et bien plus encore dans les meilleures et les pires décisions d’entraîneur de cette semaine.

Aime

Pierce dissipe le nuage McDaniels

Après que McDaniels ait été licencié de son poste d’entraîneur-chef des Las Vegas Raiders, l’entraîneur par intérim Antonio Pierce a rapidement rectifié plusieurs erreurs commises par son prédécesseur. Le premier geste de Pierce a été de nommer le quart-arrière recrue Aidan O’Connell comme partant. Jimmy Garoppolo jouait terriblement et menait la ligue pour les interceptions (neuf) avant d’être mis sur le banc, malgré seulement 168 passes tentées. O’Connell leur donne plus d’agressivité sur le terrain, ce qui contribuera à ouvrir le jeu de course, mais plus important encore, il donne de l’espoir pour l’avenir. Sa bombe de 48 verges contre Tre Tucker dimanche était de loin la plus longue réalisation de l’équipe de la saison. Nous savons où se trouve le plafond de Garoppolo ; nous ne savons pas où se trouve le plafond d’O’Connell. Il connaîtra des moments difficiles, mais lui donner de l’expérience et découvrir ce que vous avez en lui est absolument la bonne décision.

Pierce a instantanément égayé l’ambiance dans le vestiaire, permettant aux joueurs d’apporter un mini-cerceau. Les joueurs de ligne offensive participaient à des matchs de lutte impromptus. Il y avait des sourires tout autour et cela s’est poursuivi dans le match. Les Raiders s’amusaient. Oui, ils ont battu le quart-arrière de troisième corde des Giants, mais l’offensive a marqué plus de 20 points pour la première fois cette saison contre l’une des meilleures défenses contre la passe de la ligue. Je ne pense pas que les Raiders vont soudainement devenir un prétendant légitime aux séries éliminatoires, mais cette équipe va jouer dur. Pierce fait le Aime liste pour avoir rendu le football à nouveau amusant pour les Raiders et cela s’est soldé par une victoire dominante 30-6.

ALLER PLUS LOIN L’offensive des Raiders prend un regain d’émotion et de jeu lors de la victoire contre les Giants

Spags amène le combat contre les Dolphins

Les défenses ont généralement peur de faire un blitz sur Tua Tagovailoa en raison de sa prise de décision rapide et de sa libération. Les équipes ont peur de jouer beaucoup contre les Dolphins en raison de leur vitesse. Steve Spagnuolo ne partage pas ces craintes. Il est resté fidèle à ses armes et a bombardé Tagovailoa et a demandé à ses arrières défensifs de faire pression sur Tyreek Hill et les receveurs des Dolphins pour perturber leur timing. Il est utile d’avoir un groupe formidable d’arrières défensifs jeunes et talentueux, dotés de la vitesse et de la technique nécessaires pour suivre le rythme des receveurs de Miami. Tagovailoa a connu son pire match en EPA par recul de la saison et une seule passe explosive.

9:59 restant au premier quart-temps, troisième et-9

Ici, Spagnuolo a eu un corner blitz appelé au troisième essai. Le corner blitz, Jaylen Watson, était aligné sur un receveur. Le secondeur Drue Tranquill a également fait un blitz pour occuper le porteur de ballon. Le secondaire a fait un excellent travail en gardant son déguisement et en effectuant une rotation pour s’adapter au blitz.

Après le snap, la sécurité Justin Reid a tourné pour couvrir le receveur, tandis que la sécurité libre Bryan Cook l’a remplacé du côté faible, et le nickel Trent McDuffie a chuté profondément pour jouer la sécurité du côté fort.

Avec le porteur de ballon Raheem Mostert bloquant le secondeur intérieur, Tagovailoa n’avait aucune idée que Watson arrivait débloqué.

Tagovailoa a attendu que Hill s’ouvre lors d’une fouille, mais il a été limogé avant que Hill ne fasse sa pause.

Spagnuolo a mené le combat contre les Dolphins et ils se sont flétris. Ils ont été tenus sans but en première mi-temps et n’ont pas réussi à jouer de manière cohérente lorsque les trous étaient un peu plus serrés, les attrapés étaient un peu plus contestés et la pression était implacable.

ALLER PLUS LOIN La défense des Chiefs vole la vedette – et le ballon – à Tyreek Hill, des Dolphins en Allemagne

Mike Macdonald appelle comme s’il savait ce qui s’en vient

L’ancien coordinateur défensif du Michigan, Mike Macdonald, vole-t-il des signes ? Connor Stalions fait-il désormais partie du staff des Ravens ? Parce que ce mec annonce des jeux comme s’il savait ce qui s’en vient. Je plaisante, bien sûr. J’ai beaucoup de respect pour Macdonald en tant qu’entraîneur. Il a une très bonne idée de ce que l’offensive veut faire et sait comment la perturber. Il appelle la défense avec l’intention d’attaquer. Il a augmenté le cadran contre les Seahawks, les infligeant 21 pour cent de baisses, leur deuxième pourcentage le plus élevé de la saison. Les Ravens ont limité les Seahawks, qui sont entrés dans le match au 11e rang pour le nombre de points par drive, à seulement trois points.

4:01 à jouer au premier quart-temps, troisième et 11

Au troisième et long, les Seahawks avaient l’ailier rapproché Noah Fant et le porteur de ballon Zach Charbonnet dans le champ arrière pour se protéger. Ils étaient en protection maximale, ce qui signifie qu’ils avaient sept bloqueurs. Les Ravens étaient dans un front surchargé avec trois joueurs de ligne défensive à gauche du centre. À l’arrière, Roquan Smith agressait l’espace B pour retenir l’attention du garde arrière, qui était chargé de le bloquer. Le secondeur Patrick Queen était hors de la ligne de mêlée.

Macdonald est doué pour créer des avantages numériques pour sa défense. Après le claquement, Smith est passé à la couverture. Les Ravens n’en ont précipité que six et les Seahawks n’avaient que trois parcours de receveurs, donc les Ravens avaient cinq défenseurs en couvrant trois.

Même si les Seahawks avaient un bloqueur de plus que les Ravens n’avaient de rushers, cet avantage numérique a été effacé par le stratagème. Au lieu de se précipiter, Queen a placé une pioche sur la garde gauche pour libérer Justin Madubuike.

Alors que Fant et Charbonnet bloquaient Queen, le choix de la garde gauche a éliminé trois bloqueurs.

Fant n’a pas vu Madubuike à temps et il a pris en sandwich Geno Smith avec le rusher Kyle Van Noy.

Il y a eu plusieurs décisions que Macdonald a faites dans ce match qui étaient tout simplement des contres parfaits pour l’appel de jeu offensif. Les Ravens sont le modèle de ce à quoi devrait ressembler une défense moderne : ils ont suffisamment d’outils dans le manuel de jeu pour mater toutes les infractions qui veulent leur lancer. Ce n’est pas aussi simple que de s’asseoir sur quelques couvertures et d’espérer que vous êtes suffisamment solide pour contenir l’offensive. Cela oblige l’appelant à rester sur ses gardes et Macdonald est actuellement enfermé comme n’importe quel entraîneur de la ligue.

ALLER PLUS LOIN En étranglant les Seahawks, les Ravens se présentent comme l’une des équipes les plus équilibrées de la NFL

Je n’aime pas

La décision des Titans au quatrième quart

Les Titans pourraient avoir quelque chose chez le quart recrue Will Levis. Il a montré des traits vraiment impressionnants lors de ses deux départs. La semaine dernière contre les Falcons, c’était le talent du bras, qui a lancé quatre touchés. Cette semaine contre les Steelers, ses chiffres n’étaient pas aussi criards mais à certains égards, ce match était plus impressionnant.

Contre les Falcons, plusieurs de ses lancers ont été réalisés dès sa première lecture. J’ai mis le coordinateur offensif Tim Kelly dans mon Aime section la semaine dernière parce qu’il a pu appeler des pièces dans lesquelles la première lecture était ouverte. Cependant, les Steelers ont obligé Lévis à suivre sa progression et ont constamment exercé une pression sur lui. La ligne offensive des Titans a été surpassée par TJ Watt et compagnie, mais Lévis a fait preuve de présence et de ténacité, s’accrochant dans la poche et effectuant des lancers difficiles.

Kelly a libéré la recrue la semaine dernière, appelant shot play après shot play, mais cette semaine, il est devenu trop conservateur vers la fin du match et cela a coûté cher aux Titans. En baisse de quatre points avec 3:56 à jouer et le ballon près du milieu de terrain, Kelly a appelé trois points consécutifs et a finalement réussi les quatrième et quatrième. Les Titans n’ont pas réussi à se convertir et ont brûlé près de deux minutes de retard. Les Titans ont obtenu un autre tir et ont poussé l’offensive jusqu’aux 19 de Pittsburgh, mais ils n’ont tout simplement pas eu assez de temps et Lévis a dû tirer dans la zone des buts qui a été intercepté.

ALLER PLUS LOIN Entraîneur NFL de l’année, candidats MVP et plus grandes surprises à la mi-saison : Sando’s Pick Six

Ken Dorsey abandonne le tempo

Les Bills nous ont fait imaginer la seconde venue de l’offensive K-gun la semaine dernière en raison de leur efficacité remarquable en utilisant le no-huddle. Cette semaine, ils ont attendu d’avoir une baisse à deux chiffres pour commencer à ne plus se regrouper.

“Juste le plan de match que nous avions prévu”, a déclaré Josh Allen après le match à propos de ne pas utiliser le tempo au début du match.

La semaine dernière contre les Bucs, Allen a déclaré à Kevin Clark d’ESPN que l’absence de caucus avait en fait aidé le jeu à ralentir pour lui. Contre les Bengals, les Bills n’ont commencé à adopter leur rythme offensif qu’à la fin de la première mi-temps lorsqu’ils ont récupéré le ballon avec 1:37 à jouer. Ils se sont dirigés vers le champ de tir, mais ont été appelés pour un échouement intentionnel douteux. Ils ont marqué un touché lors de leur premier entraînement du match, mais ils n’ont récolté que trois points le reste de la mi-temps.

En seconde période, ils ont utilisé davantage le no-huddle et ont recommencé à déplacer facilement le ballon. Ils ont marqué sur deux des quatre disques. Lors de l’un de ces plongeons, ils ont pénétré dans la zone rouge mais Dalton Kincaid a échappé le ballon.

Je comprends que devoir constamment changer ou ajuster vos signaux peut être difficile, mais c’était un énorme match contre l’une des meilleures équipes de l’AFC. Ce match avait des implications en séries éliminatoires. Avant ce match, les Bills avaient une fiche de 2-2 à leurs quatre derniers matchs. Ils avaient besoin de gagner et la sécheresse qu’ils ont connue en première mi-temps leur a coûté cher. Le no-huddle devrait être un élément permanent de l’offensive de Buffalo, surtout lorsqu’il affronte les meilleurs adversaires.

ALLER PLUS LOIN Est-il temps de parler du travail de Ken Dorsey ? Les projets de loi ont des questions majeures après la défaite contre les Bengals

L’offensive de la zone rouge d’Arthur Smith

L’offensive des Falcons est 19e en termes d’efficacité dans la zone rouge. Ils n’ont atteint la zone rouge que deux fois contre les Vikings, mais lors de leur premier voyage, Smith a fait deux appels douteux sur la ligne de but. Au deuxième essai de la ligne d’un mètre, il a appelé un balayage à la volée vers l’ailier rapproché Jonnu Smith qui a été arrêté sans gain. Sur…