Meilleures éponges de lavage de voiture pour 2022

L’humble éponge de lavage de voiture remplit une tâche de nettoyage toujours plus importante. Les meilleures éponges de lavage de voiture sont utilisées pour transférer mousse de savon de lavage de voiture à la peinture tandis que l’éponge évacue la saleté et la retient, laissant derrière elle une surface de couche transparente parfaitement propre et apprêtée pour la cire. En d’autres termes, il est essentiel pour garder votre voiture parfait

et il y a beaucoup d’éponges là-bas.

N’ayez crainte, car nous en avons testé plusieurs et rassemblé les meilleures éponges de lavage de voiture après avoir lavé une bonne partie des véhicules qui passent par CNET Cars garage. Lisez la suite pour nos choix d’éponges de nettoyage et n’oubliez pas de consulter également quelques conseils de lavage de voiture ci-dessous.

d’Adam Découvrez notre meilleur choix d’éponges de lavage de voiture. C’est le gant de lavage de voiture en microfibre d’Adam, et même avec son nom clair, il est totalement à la hauteur de la tâche de nettoyage de voiture. Nous aimons vraiment la construction de cette éponge de lavage de voiture et aimons la façon dont le matériau en microfibre retient si bien l’eau savonneuse. Vous voulez toujours un maximum de mousse pour essuyer la saleté de la peinture d’une voiture, et le gant de lavage en microfibre d’Adam le fait très bien.

Amazone AmazonBasics vend une tonne de produits, et son gant de toilette en microfibre est une chose assez superbe. Il est super abordable, vient dans un pack de deux et se sent bien construit. Ce gant de lavage synthétique a bien résisté après de nombreuses utilisations de nettoyage de la peinture et des passages dans la laveuse lorsqu’il était temps d’en nettoyer la saleté. Pour l’argent, c’est un choix super solide, même si nous ferions des folies et achèterions d’abord le gant en microfibre d’Adam.

Mères Pas de bêtises, bon prix. Si vous êtes à la recherche d’une bonne éponge de gant de lavage en chenille pour lave-auto, le gant de lavage Mother’s fait un excellent travail. Nous avons constaté qu’il ne résistait pas aussi bien au fil du temps avec les utilisations et les tours dans la machine à laver pour le nettoyer de la saleté, mais pour moins de 10 $, ce gant synthétique est un outil solide pour votre arsenal de lavage de voiture.

Anngrowy Parfois, vous avez besoin d’un peu d’aide pour laver la voiture, surtout si ce n’est pas une voiture. Peut-être que c’est un gros SUV ou une camionnette. C’est là que les éponges de lavage de voiture comme le kit d’Anngrowy entrent en jeu. L’ensemble d’éponges en microfibre est livré avec une poignée extensible de 62 pouces qui peut aider à frotter les endroits les plus difficiles à atteindre. Il n’est pas nécessaire de sortir le marchepied pour laver le toit grâce à la poignée super utile et longue. De plus, l’éponge se détache de la poignée pour être utilisée comme vous le souhaitez sur d’autres parties du véhicule.

Sudz Budz Si vous aimez les éponges en mousse pour laver les voitures, Sudz Budz couvre le segment avec son funky Grid Sponge. La conception est censée piéger la saleté sous la surface afin que vous n’ayez pas à vous soucier de pousser des contaminants autour de la peinture d’une voiture. Il ramasse définitivement la saleté avec facilité. Nous apprécions également le fait qu’il ait des poignées de préhension, ce qui le rend beaucoup plus facile à tenir. Et il emballe la mousse, grand temps.

Comparaison des meilleures éponges de lavage de voiture pour 2022 Meilleure éponge de lavage de voiture Marque Nom Prix Globalement d’Adam Gant de lavage de voiture en microfibre 15 $ Finaliste AmazonBasics Gant de lavage de voiture en microfibre de luxe 13 $ Mousse Sudz Budz Éponge à grille en mousse géante de qualité supérieure 19 $ Bon marché Mères Gant de lavage de voiture en chenille de qualité supérieure 10 $ Pour les gros et grands véhicules Anngrowy Kit de brosse de lavage de voiture en microfibre 17 $

Quelques conseils pratiques pour le lavage de voiture

Utilisez la méthode à deux compartiments : Un seau est pour la solution de nettoyage de voiture (c’est-à-dire, le savon) et l’eau mélangées ensemble. Un deuxième seau sert uniquement à rincer l’éponge ou le tampon de lavage après avoir lavé une partie de votre voiture. Cette méthode de nettoyage aide à réduire les particules de saleté et les graviers qui se mélangent à votre eau propre et à votre savon.

Un seau est pour la solution de nettoyage de voiture (c’est-à-dire, le savon) et l’eau mélangées ensemble. Un deuxième seau sert uniquement à rincer l’éponge ou le tampon de lavage après avoir lavé une partie de votre voiture. Cette méthode de nettoyage aide à réduire les particules de saleté et les graviers qui se mélangent à votre eau propre et à votre savon. Lavez votre éponge de lavage de temps en temps : La plupart de nos pics peuvent être mis en toute sécurité dans la machine à laver, mais vérifiez l’éponge spécifique que vous utilisez. Vous ne voulez pas que l’outil que vous utilisez pour nettoyer votre voiture se salisse lui-même. Finalement, il est également temps de remplacer complètement une éponge de nettoyage de voiture.

La plupart de nos pics peuvent être mis en toute sécurité dans la machine à laver, mais vérifiez l’éponge spécifique que vous utilisez. Vous ne voulez pas que l’outil que vous utilisez pour nettoyer votre voiture se salisse lui-même. Finalement, il est également temps de remplacer complètement une éponge de nettoyage de voiture. Frottez de haut en bas : Vous avez peut-être un endroit préféré pour commencer à laver sur un véhicule, mais la meilleure façon de minimiser le risque d’égratignures et de marques de tourbillonnement dans la peinture est de laver du toit jusqu’aux bascules. Le toit est souvent la partie la plus propre de la surface d’une voiture, car il ne coupe pas l’air comme le pare-chocs avant, ni ne ramasse la saleté et la boue de la route comme le font les panneaux latéraux.

Vous avez peut-être un endroit préféré pour commencer à laver sur un véhicule, mais la meilleure façon de minimiser le risque d’égratignures et de marques de tourbillonnement dans la peinture est de laver du toit jusqu’aux bascules. Le toit est souvent la partie la plus propre de la surface d’une voiture, car il ne coupe pas l’air comme le pare-chocs avant, ni ne ramasse la saleté et la boue de la route comme le font les panneaux latéraux. Rincer souvent : Vous ne voulez pas laisser le shampoing de lavage de voiture cuire sur la voiture. Assurez-vous de prendre une partie de la voiture à la fois et de la rincer souvent.

Vous ne voulez pas laisser le shampoing de lavage de voiture cuire sur la voiture. Assurez-vous de prendre une partie de la voiture à la fois et de la rincer souvent. Et sécher rapidement : Si vous vous lavez par temps chaud, vous devrez probablement faire face à des taches d’eau. Cela se produit lorsque vous utilisez de l’eau du robinet pour rincer une voiture et lorsque les minéraux contenus dans l’eau sèchent sur la peinture au soleil. Évitez-les avec des outils à séchage rapide, comme nos meilleurs choix ici .

Obtenez de la mousse avec les meilleures éponges

Chacune de ces éponges de lavage de voiture vous offrira une excellente expérience de nettoyage lors du lavage de votre voiture. Cela dépend du prix et des préférences personnelles en fin de compte, mais vous ne pouvez pas vous tromper avec l’un d’entre eux. Profitez de votre voiture propre avec ces produits approuvés par CNET Cars.

Plus de recommandations d’entretien automobile