Meilleures entreprises solaires de 2022

Qu’il s’agisse Tu regardes faire quelque chose de bien pour l’environnement, économiser de l’argent ou souhaitez compter un peu moins sur votre utilité, 2022 pourrait être votre année passer au solaire. La crédit d’impôt fédéral à l’investissement vous reversera désormais 30 % du coût de votre système solaire sur vos impôts, et incitations locales (comme la facturation nette) sont toujours solides, bien que des efforts soient déployés pour les faire reculer.

Alors que les États-Unis ont surtout évité pannes possibles cet étéle changement climatique devrait rendre le réseau moins fiable et augmenter la probabilité de phénomènes météorologiques extrêmes. Des panneaux solaires avec batterie de stockage et possibilité de se déconnecter du réseau peuvent garder les lumières allumées pendant une panne de courant.

Les panneaux solaires sont un investissement important quand mêmesans parler d’un décision qui nécessite une réflexion et des recherches approfondies. Vous trouverez ci-dessous mes choix pour les meilleures entreprises solaires selon quelques paramètres différents. Cependant, avec un achat aussi important que des panneaux solaires, ne laissez pas cette liste être votre seule étape. Les fabricants de panneaux solaires, parce que leurs produits nécessitent une installation longue et professionnelle, sont testés un peu différemment des autres catégories sur CNET.

Cette liste et les critiques dont elle s’inspire ne sont basées sur aucun test pratique. Il n’y a aucun moyen possible de faire des tests pratiques du processus d’achat, de l’installation ou d’un réseau de panneaux solaires domestiques après son installation. Au lieu de cela, ces revues d’entreprises solaires s’appuient sur des entretiens avec des porte-parole de l’entreprise, des données accessibles au public et une analyse des tendances (comme les prix des panneaux solaires). Bien que les critiques soient aussi approfondies que possible, la nature du produit signifie qu’il existe certaines limites par rapport à une autre catégorie comme centrales électriques portables.



Cette meilleure liste s’appuie sur des installateurs nationaux et notables de panneaux solaires (principalement sur les toits). Au fur et à mesure que nous publierons des critiques d’autres entreprises, cette meilleure liste sera mise à jour pour refléter nos meilleurs choix actuels. Celles-ci ont été classées parmi les meilleures entreprises solaires pour la variété et la qualité des équipements et des produits qu’elles proposent, leurs garanties déclarées et leurs engagements apparents envers le service client. (Le service client est difficile à cerner et représente donc une plus petite partie du score, même s’il s’agit d’une partie importante du processus d’achat.)

Si vous recherchez un installateur de panneaux solaires, assurez-vous d’obtenir plusieurs devis, y compris auprès d’installateurs locaux dans la mesure du possible. Les spécificités d’un générateur solaire pourraient changer compte tenu la forme et l’angle d’un toit donné ou la consommation d’énergie et les habitudes d’une famille donnée. Le solaire peut être un excellent investissement, mais vous oblige à faire vos propres recherches.

Sun Power SunPower Solar occupe la première place de notre meilleure liste grâce à ses panneaux solaires haut de gamme et à ses solides garanties. Les panneaux solaires proposés par SunPower ont les meilleures notes d’efficacité de l’industrie (22,8 %) et une garantie qui garantit au moins 92 % de production après 25 ans. Il obtient également une note A + du Better Business Bureau (les entreprises paient pour être notées). Il offre également de solides garanties sur les batteries. Les panneaux solaires de SunPower pourraient être un peu plus chers que d’autres (bien qu’il soit difficile d’obtenir une tarification précise à l’échelle de l’industrie). La société a déclaré qu’elle prévoyait de continuer à déployer des solutions solaires plus accessibles. Lisez notre revue SunPower.

Palmier nain Palmetto Solar propose de solides offres d’équipements solaires et essaie quelque chose de différent de la plupart des entreprises solaires en matière de service client. Palmetto offre une surveillance proactive et des niveaux de support à plusieurs niveaux sur un modèle d’abonnement appelé Palmetto Protect. Bien que certains des niveaux supérieurs ne soient payants que dans les cas d’échec les plus extrêmes, les clients solaires qui se sentent mal à l’aise avec leur équipement peuvent acheter un peu de tranquillité d’esprit pour une somme modique. Il convient de noter que les panneaux solaires sont généralement des systèmes nécessitant peu d’entretien. Les utilisateurs peuvent surveiller leurs systèmes via des applications disponibles auprès de la plupart des installateurs, y compris Palmetto. Palmetto reçoit également un A + du Better Business Bureau, que les entreprises paient pour recevoir une note. Lisez notre revue Palmetto Solar.

Tesla La branche solaire de Tesla semble être la moins aimée des entreprises d’Elon Musk. Même le toit solaire de Tesla semble avoir plus d’amour. Pourtant, les panneaux solaires de Tesla sont probablement l’option la moins chère là où ils sont disponibles. Vous pouvez économiser des milliers de dollars sans sacrifier la qualité de l’équipement. Ce que vous pourriez sacrifier, c’est le service client. Des retards aux changements de prix, aux réponses lentes, aux dysfonctionnements du système, les rapports des médias sociaux sur les expériences négatives ne sont pas difficiles à trouver, y compris certains qui regrettent leur choix. C’est vrai pour toutes les entreprises solaires, mais la quantité de rapports concernant Tesla est préoccupante. D’autres décrivent des expériences qui ne sont pas si mauvaises, bien sûr. Le consensus général est qu’aller avec Tesla est un pari. Lisez notre revue Tesla Solar.

Autres entreprises que nous avons examinées

Nous avons passé en revue d’autres sociétés solaires qui n’apparaissent pas dans notre meilleure liste ci-dessus, y compris certaines qui ont obtenu un score global plus élevé que les panneaux solaires de Tesla. Compte tenu de la nature de l’industrie des panneaux solaires, qui se déplace d’un État à l’autre et d’un toit à l’autre, certaines de ces autres entreprises pourraient être mieux adaptées à votre situation.

Sunrun : La plus grande entreprise solaire en Amérique. Sunrun propose des panneaux de qualité, un choix de quelques batteries et des onduleurs de qualité. Il offre également de solides garanties. La plupart de ses activités concernent les baux ou les contrats d'achat d'électricité, et Sunrun offre des garanties plus solides pour les contrats d'achat d'électricité que pour les achats. Son score global est supérieur à celui de Tesla, mais a raté de peu les autres en raison de l'absence d'une politique d'alignement des prix.

Toit solaire Tesla : Le toit solaire de Tesla est une façon passionnante d'imaginer le solaire. C'est élégant, c'est discret, mais c'est très cher. Selon la taille de votre toit et votre emplacement, cela peut être plusieurs fois plus cher que les panneaux solaires.

Fleur intelligente : Le tournesol solaire est une belle façon d'installer des panneaux solaires. À moins que vous n'essayiez de faire de la publicité pour vos engagements écologiques ou de trouver une pièce maîtresse pour votre jardin, c'est probablement trop d'argent pour trop peu d'énergie solaire.

ADT Solaire : ADT Solar est un nouveau venu, après qu'ADT a acheté Sunpro et renommé en 2022. La société a été forcée de trouver un nouveau fournisseur de panneaux après que LG a quitté le marché, mais s'est engagée à installer des panneaux de niveau 1. Il a reçu des notes élevées pour ses garanties et son prix.

Trinité Solaire : Pendant un certain temps, Trinity a été la meilleure entreprise de Crumpe pour le service client et reçoit toujours les meilleures notes pour cela. Il propose également des équipements et des garanties de qualité, bien que certaines de ses garanties, comme sa garantie de fabrication, soient un peu plus faibles que celles d'autres sociétés.

Comment nous évaluons les entreprises solaires

Les entreprises solaires sont difficiles à évaluer. Même s’il était possible d’installer les panneaux solaires de chaque installateur sur une seule maison l’un après l’autre et de les comparer, les variations météorologiques et saisonnières affecteraient la production. Il vous resterait également des notes subjectives pour le service client, qui est un facteur majeur dans l’expérience d’obtention de panneaux solaires pour un toit.

Même sans test en laboratoire pour les entreprises de panneaux solaires, nous avons gardé notre examen aussi standardisé que possible. Nous avons évalué les entreprises solaires dans trois catégories : étendue du service, valeur et service à la clientèle. L’étendue du service couvre des éléments tels que le fait qu’une entreprise propose ou non une variété de panneaux, de batteries ou d’onduleurs de qualité et si elle propose des panneaux pour l’achat, la location et le contrat d’achat d’électricité. Il tient également compte de la solidité des garanties. La valeur couvre le prix et tout autre avantage, par exemple, une application très appréciée permettant aux clients de surveiller leurs panneaux solaires. Le service client comprenait des preuves anecdotiques provenant de forums en ligne et de sites d’examen, mais également des évaluations de la satisfaction et du service client (le cas échéant) de sources réputées telles que le Better Business Bureau.

FAQ sur les panneaux solaires

Combien de temps durent les panneaux solaires ? Si vous achetez des panneaux solaires aujourd’hui, il y a de fortes chances qu’ils soient sous garantie pendant 25 ans. Vous verrez souvent que cela correspond à la durée de vie des panneaux, mais ce n’est pas tout à fait exact. Cette garantie couvre la production de vos panneaux solaires. Les panneaux solaires perdent leur capacité à produire de l’électricité solaire à mesure qu’ils vieillissent pour un certain nombre de raisons, donc une garantie garantira un certain niveau de production après un certain nombre d’années. Par exemple, Q Cells offre une garantie de 25 ans, qui garantit que vos panneaux produiront à 86 % de leur capacité nominale à ce moment-là. Cela ne signifie pas que ces panneaux solaires meurent au bout de 25 ans, ils produiront simplement moins. Les panneaux solaires peuvent produire bien après l’expiration de leur garantie, mais étant donné qu’un grand nombre de panneaux solaires viennent d’être installés, nous continuerons à avoir une meilleure idée de leur vieillissement dans les années à venir.

Comment savoir si le devis que j’ai est bon ? La meilleure façon de savoir est d’obtenir plusieurs devis. Avec un achat aussi important, vous devriez en obtenir plusieurs, dont un ou deux auprès d’installateurs locaux qui pourraient être en mesure de vous offrir un plus grand choix. Il existe également des ressources du gouvernement fédéral et de nombreux gouvernements d’État pour vous guider tout au long du processus. Vous pouvez également rechercher quelques drapeaux rouges de la part des vendeurs.

Les installateurs solaires locaux sont-ils une bonne option ? Les installateurs locaux ont généralement moins de frais de publicité et de vente que les grandes entreprises nationales. Cela représente des économies possibles qui pourraient être retournées aux clients. D’un autre côté, avec un investissement à long terme comme des panneaux solaires, il peut sembler plus sûr d’avoir le soutien d’une grande entreprise. Et les grandes entreprises peuvent être en mesure d’offrir des prix moins chers en raison du volume d’installations qu’elles font. Lorsque vous recueillez des devis pour une installation de panneaux solaires, assurez-vous également de contacter les installateurs locaux. L’industrie solaire est compétitive, et vérifier autour pourrait vous faire économiser des milliers de dollars.

Les panneaux solaires fonctionneront-ils dans mon climat ? Des panneaux solaires identiques produiront différentes quantités d’électricité lorsqu’ils sont exposés à différents niveaux de lumière solaire. Ainsi, des panneaux solaires dans des endroits plus ensoleillés (comme le sud-ouest américain) avec plus de lumière directe du soleil (comme dans le sud) produiront plus d’électricité. Mais d’autres facteurs font de l’énergie solaire une bonne affaire pour les propriétaires. La Nouvelle-Angleterre a l’un des taux d’adoption régionaux les plus élevés pour l’énergie solaire résidentielle aux États-Unis. Ce n’est pas parce qu’il a une tonne de soleil toute l’année, mais parce qu’il a des politiques solaires favorables, comme la facturation nette et les rabais. Les panneaux solaires pourraient avoir un sens financier même s’ils seront installés sous un ciel souvent nuageux.

