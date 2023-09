Meilleures entreprises de panneaux solaires dans l’Iowa

Près des deux tiers de la production nette d’électricité de l’Iowa en 2022 provenait de ressources renouvelables, mais très peu d’entre eux étaient solaires. Comme tout habitant du Midwest peut vous le dire, il y a beaucoup de vent à récolter – et seul le Texas a produit plus d’électricité à partir de ces grosses turbines.

Mais cela ne veut pas dire que le soleil ne peut pas alimenter votre propre maison en électricité. Les panneaux solaires peuvent aider les propriétaires à devenir indépendants face à la hausse des prix de l’électricité. Et, si vous disposez du bon équipement, ils peuvent alimenter votre maison en cas de panne de courant.

Les panneaux solaires coûtent cher, 10 000 $ ou plus, mais un crédit d’impôt fédéral élargi les rend plus abordables.

Les panneaux solaires peuvent-ils vous faire économiser de l’argent ? Vous souhaitez comprendre l’impact que l’énergie solaire peut avoir sur votre maison ? Entrez quelques informations de base ci-dessous et nous vous fournirons instantanément une estimation gratuite de vos économies d’énergie.

Voici ce qu’il faut savoir avant de passer à l’énergie solaire dans l’Iowa.

Meilleures entreprises nationales de panneaux solaires dans l’Iowa

Le Association des industries de l’énergie solaire répertorie 72 entreprises solaires dans l’Iowa, dont 30 installateurs. Voici quelques installateurs nationaux dans l’Iowa qui méritent d’être pris en compte.

ADT Solaire Estimez instantanément votre coût et vos économies solaires. Choisissez un fournisseur plus tard. ADT Solar (anciennement Sunpro Solar) est l’un des plus grands installateurs d’énergie solaire et de batteries aux États-Unis. L’entreprise propose un processus d’installation complet, y compris la conception du système solaire, les formalités administratives d’autorisation, l’installation et l’inspection. L’entreprise propose également un service de surveillance solaire après installation. Les systèmes incluent des garanties de 25 ans sur les panneaux solaires, les onduleurs solaires, la qualité du travail et la production.

SunPower fournit des services d’installation à travers son réseau national réseau d’installateurs certifiés. Les clients SunPower Solar bénéficient d’une garantie de 10 ans sur la batterie et d’une garantie de 25 ans sur les performances, le produit et la qualité du travail. L’entreprise peut vous aider à financer vos panneaux solaires ou vous offrir la possibilité de conclure un bail solaire ou un PPA.

Entreprises locales de panneaux solaires dans l’Iowa

Bien qu’il existe quelques acteurs nationaux parmi lesquels choisir, vous pouvez également faire installer vos panneaux solaires par une entreprise locale. En voici quelques-uns que nous avons identifiés.

Eagle Point Solaire Estimez instantanément votre coût et vos économies solaires. Choisissez un fournisseur plus tard. Eagle Point Solaire est un installateur solaire majeur dans le Midwest. Elle fournit des services d’installation complets dans l’Iowa, l’Illinois et le Wisconsin. Vous bénéficierez d’une garantie qualité de travail de cinq ans et d’une garantie produit de 25 ans. La société propose des contrats d’achat d’électricité et des options de location, mais uniquement pour les clients commerciaux.

Groupe de consultants en énergie est une entreprise solaire à service complet basée à Anamosa, Iowa. Elle installe des panneaux solaires, des batteries, des chargeurs de véhicules électriques et des générateurs. L’entreprise peut également surveiller votre système 24h/24 et 7j/7 pour garantir ses performances. Energy Consultants Group offre une garantie de qualité de travail de 10 ans et une garantie de produit et de performance de 25 ans sur les pièces et composants d’un système solaire. Bien que la société propose une option de financement solaire, il n’est pas clair si elle propose des baux solaires et des contrats d’achat d’électricité.

Comment déterminer quelle entreprise solaire dans l’Iowa vous convient le mieux

Vous avez beaucoup de choix lorsqu’il s’agit de trouver un installateur solaire. Vous voudrez commencer par rassembler une liste d’autant d’options que possible. Recherchez en ligne, parlez à vos voisins et à vos pairs, renseignez-vous.

Une fois que vous avez une liste, demandez des devis à plusieurs entreprises. C’est comme tout autre projet majeur de rénovation domiciliaire, et vous devriez le considérer comme un investissement à long terme. Obtenez des devis détaillés à comparer et assurez-vous qu’ils examinent votre maison en détail et tiennent compte de vos besoins. Choisissez ensuite l’entreprise qui correspond le mieux à vos attentes et qui offre le meilleur prix, la meilleure réputation et les meilleures garanties.

Coût moyen des panneaux solaires dans l’Iowa

Voici un aperçu du prix au comptant moyen pour un système de 5 kilowatts avant de prendre en compte les crédits d’impôt et les incitations, selon les données de FindEnergy.com. Votre coût peut être plus élevé, surtout si vous obtenez une batterie solaire.

Coûts des panneaux solaires dans l’Iowa Taille du système (kW) Prix ​​par watt Coût total 5 4,01 $ 20 050 $

Incitatifs ou remises sur les panneaux solaires de l’Iowa

Vous avez accès à plusieurs incitations solaires pour vous aider à réduire le coût de l’énergie solaire. Le crédit résidentiel pour énergie propre, un programme fédéral de crédit d’impôt solaire anciennement connu sous le nom de crédit d’impôt à l’investissement, est l’un des avantages solaires les plus généreux pour les propriétaires américains. Avec le crédit pour énergie propre, vous pouvez déduire 30 % du coût d’un système solaire de votre fardeau fiscal fédéral. Ce crédit d’impôt est disponible entre 2022 et 2032. Il diminue à 26 % en 2033, 22 % en 2034 et expire en 2035.

Les résidents de l’Iowa peuvent demander des incitations supplémentaires au niveau de l’État et au niveau local.

Programme Description Facturation nette La facturation nette est le processus par lequel vous pouvez revendre au réseau le surplus d’électricité produit par vos panneaux solaires pour obtenir des crédits sur votre facture. L’Iowa a une solide politique de facturation nette, mais elle ne s’étend pas aux services publics municipaux et aux coopératives d’électricité. Deux services publics majeurs appartenant à des investisseurs – MidAmerican Energy et Interstate Power and Light – permettent aux clients solaires disposant d’un système de moins de 1 mégawatt de participer à la facturation nette. Exonération de taxe foncière L’exonération de la taxe foncière pour les systèmes d’énergie renouvelable dans l’Iowa exonère votre nouveau système solaire des taxes foncières pendant cinq ans. Exonération de la taxe de vente Grâce à l’exonération des équipements d’énergie renouvelable de l’Iowa, vous n’avez pas à payer la taxe de vente de 6 % sur votre système solaire et les coûts d’installation. Lois sur les servitudes et l’accès à l’énergie solaire Les lois de servitude et d’accès solaires de l’Iowa vous permettent de conclure un accord de servitude volontaire avec vos voisins pour garantir que vos panneaux aient un accès direct à la lumière du soleil. Vous pouvez également demander une ordonnance de servitude d’accès solaire auprès du conseil de réglementation de l’accès solaire.

En savoir plus: Vous voulez quelque chose de plus petit qu’un système solaire pour toute la maison ? Consultez notre sélection des meilleurs panneaux solaires et générateurs solaires portables.

Options de financement solaire dans l’Iowa

Il existe plusieurs façons de payer pour des panneaux solaires dans l’Iowa. Examinons les avantages et les inconvénients de chacun.

Espèces: Le paiement en espèces est le moyen le plus direct de payer pour des panneaux solaires. Même si le coût initial est élevé, vous pouvez profiter du crédit fédéral pour l’énergie propre résidentielle et des incitations de l’État pour réduire le coût. Vous n’avez pas non plus à vous soucier des intérêts ou des frais de prêt.

Prêt solaire : Une fois que vous avez passé une vérification de crédit, obtenir un prêt solaire est relativement facile. Vous n’avez pas besoin de payer une somme importante d’avance lorsque vous contractez le prêt. Cependant, des intérêts et des frais de prêt s’appliqueront et s’ajouteront au coût total de l’énergie solaire, bien que le crédit résidentiel pour énergie propre s’applique également aux achats de prêts.

Location: Avec un bail solaire, vous concluez un contrat avec une entreprise solaire qui installe des panneaux solaires sur votre maison. Vous payez un prix forfaitaire mensuel pour l’électricité produite par les panneaux. Puisque l’entreprise solaire conserve la propriété, elle réclamera tous les crédits d’impôt, rabais et autres incitations.

Contrat d’achat d’électricité : Dans le cadre d’un contrat d’achat d’électricité, une entreprise solaire fournit le système solaire pour vous, mais possède, exploite et entretient les panneaux solaires. L’entreprise vous facture un montant fixe par kilowattheure d’électricité produite par des panneaux solaires. Comme pour la location d’énergie solaire, toutes les incitations vont à l’entreprise solaire puisqu’elle est propriétaire des panneaux.

Les contrats d’achat d’électricité et les baux solaires sont des options viables pour ceux qui ne peuvent pas obtenir de prêt ou qui n’ont pas de capital initial. Un paiement en espèces ou un prêt peut offrir une meilleure valeur monétaire à long terme, car vous serez admissible à différents programmes d’incitation visant à réduire le coût de l’énergie solaire. Après cela, vous possédez entièrement les panneaux solaires et continuez à économiser sur votre facture d’électricité.

Facteurs d’installation à prendre en compte

De nombreux facteurs peuvent déterminer si les avantages du passage à l’énergie solaire dépassent les coûts. Un installateur de panneaux solaires expérimenté peut vous aider à comprendre cela.

Assurance: De nombreuses compagnies d’assurance habitation peuvent couvrir les panneaux solaires dans leurs polices. Demandez à votre compagnie d’assurance si votre police les couvre.

Emplacement: La quantité d’ombrage autour de votre maison a un impact sur la production des panneaux solaires.

Louer ou posséder : L’installation de panneaux solaires est un défi pour les locataires puisqu’ils ne sont pas propriétaires de la propriété. L’inscription à un programme solaire communautaire est l’un des meilleurs moyens pour les locataires d’obtenir une énergie propre et renouvelable.

Toit: La plupart des propriétaires installent des panneaux solaires sur leur toit. Il est essentiel de savoir si votre toiture est en bon état avant de vous procurer un système solaire. Réparer ou remplacer votre toit avant d’installer des panneaux solaires vous permet d’économiser plus d’argent que de vous en occuper après les avoir installés. Votre installateur doit effectuer une inspection du toit et communiquer toute réparation nécessaire avant l’installation.

Comment nous avons trouvé les meilleures entreprises solaires

Les entreprises que nous avons répertoriées ci-dessus comme « les meilleures » sont sélectionnées à partir de la liste des meilleures entreprises solaires de CNET. Les entreprises figurant dans la meilleure liste sont notées sur l’équipement, les garanties et le service client qu’elles offrent. Ensuite, nous nous assurons que ces recommandations sont disponibles dans votre état. Vous pouvez lire une description complète de la façon dont nous évaluons les entreprises solaires ici. Les entreprises répertoriées sous les installateurs locaux ont été choisies de manière moins rigoureuse. Nous les avons choisis parce qu’ils offraient quelque chose d’unique ou de remarquable aux clients de l’État, qu’ils semblaient bien appréciés par les critiques Internet ou parce qu’ils étaient l’un des rares installateurs sur lesquels nous pouvions trouver des informations dans l’État. Que nous ayons effectué ou non un examen complet d’une entreprise, c’est toujours une bonne idée d’obtenir plusieurs devis de différents installateurs avant de choisir une entreprise.

FAQ sur l’énergie solaire dans l’Iowa

Quels sont les avantages de l’énergie solaire pour l’environnement ? En tant que source d’énergie propre et renouvelable, la production solaire n’émet pas d’émissions de gaz à effet de serre nocives pour l’environnement. La production d’énergie à partir de combustibles fossiles consomme beaucoup d’eau et rejette des polluants. Le Office américain de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables estime qu’une meilleure qualité de l’air grâce à l’énergie solaire pourrait éviter des coûts de santé évitables et sauver plus de 25 000 vies.

Les panneaux solaires ont-ils un impact sur la valeur de ma maison ? Les panneaux solaires ajoutent de la valeur à votre maison. Selon le Journal d’évaluation, un la valeur de la maison peut augmenter de 20 $ pour chaque dollar de diminution des factures annuelles de services publics. Zillow a constaté que les maisons durables, y compris celles dotées de panneaux solaires et de fonctionnalités économes en énergie, se sont vendues plus rapidement que les autres en 2022.

Combien de temps durent les panneaux solaires ? Les panneaux solaires sont conçus pour durer au moins 30 ans. Cela ne veut pas dire qu’après 30 ans, ils cesseront de fonctionner, mais leur production diminuera avec le temps. Les panneaux continueront à produire de l’énergie et à réduire les factures d’électricité même après 30 ans. L’entretien des panneaux et la maintenance rapide de tout problème peuvent ralentir leur taux de dégradation.