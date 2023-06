Meilleures entreprises de déménagement de 2023

Que vous vous rendiez à travers la ville ou à travers le pays, le déménagement peut être un véritable casse-tête. Et charger toute votre vie dans des cartons n’est que la première étape. Après cela, vous devrez trouver comment transporter vos affaires dans votre nouvelle maison, et vous avez essentiellement trois options différentes. Vous pouvez louer un camion de déménagement et tout transporter vous-même, tout emballer dans un conteneur de déménagement et l’expédier à votre nouvel endroit ou embaucher des déménageurs professionnels pour tout faire.

Un service de déménagement professionnel est peut-être l’option la plus coûteuse, mais c’est aussi certainement le moyen le plus pratique de vous déplacer d’un point A à un point B. (La personne moyenne se déplace 12 fois dans leur vie; les professionnels le font tous les jours.) Et pour vous aider à trouver un service en qui vous pouvez avoir confiance, nous avons rassemblé ci-dessous les meilleures entreprises de déménagement opérant en 2023.

Les meilleures entreprises de déménagement

Cette meilleure liste s’appuie sur des sources gouvernementales telles que l’administration des services généraux pointage des services de déménagement et le ministère des Transports cotes de sécurité, ainsi que des avis de clients en ligne et une expérience de première main pour obtenir des estimations pour une variété de déménagements. Une bonne règle de base consiste à comparer au moins trois devis de déménagement avant de choisir un déménageur. Chacun devrait demander un état des lieux détaillé de votre logement avant de proposer une estimation.

Lignes nationales de fourgonnettes National Van Lines vérifie chaque case que je cherchais. Il a une cote stellaire de 103 de la GSA, un excellent dossier de sécurité avec le DOT et un résultat impressionnant. Avis des clients. Mais plus que cela, il feutre comme une entreprise à qui je confierais tous mes biens. Il n’a fallu qu’environ 90 secondes pour naviguer dans son arbre téléphonique et mettre un humain en ligne. Dès le départ, l’opérateur s’est senti plus comme un conseiller que comme un argumentaire de vente. Elle était prête à mettre en place une visite virtuelle de la maison immédiatement et elle a répondu à toutes mes questions avec facilité.

Services de déménagement JK JK Moving Services se spécialise dans les déménagements d’entreprise, longue distance et internationaux, et a l’habitude de gérer des déménagements compliqués en toute sécurité et dans les délais. Il a reçu une note de 104 de la part de la GSA et une note de 4,22/5 dans les avis clients avec le Bureau d’éthique commerciale. JK a également le taux le plus bas que j’ai vu de camions et de chauffeurs retardés en raison d’inspections ratées. Alors, qu’est-ce qui a empêché JK d’accéder à la première place ? Les devis que j’ai obtenus pour les déménagements longue distance étaient jusqu’à 5 000 $ plus élevés que ceux des autres entreprises. Cela vaut toujours la peine de passer par le processus de devis, mais si vous souhaitez réduire les coûts, vous constaterez peut-être que JK n’est pas votre meilleure option.

Lignes de camionnettes nord-américaines Bien que vous puissiez également utiliser North American Van Lines pour les déménagements longue distance, c’est l’une des rares entreprises de déménagement qui avait tout ce que je recherchais – un historique de sécurité, des notes élevées des clients, des certifications de l’industrie – ainsi que la capacité de gérer déménagements locaux. La plupart des entreprises de déménagement inter-États confient les déménagements locaux à des déménageurs locaux, mais avec plus de 500 emplacements à travers le pays, North American Van Lines peut les gérer en interne. Le processus de devis a pris un peu plus de temps que certaines des autres entreprises de déménagement que nous avons évaluées, mais une fois que j’ai eu quelqu’un au téléphone, j’ai pu réserver une estimation à domicile en environ huit minutes. Avec plus de 1 400 chauffeurs aux États-Unis, North American Van Lines disposait également d’une plus grande flexibilité que les autres entreprises quant à la date du déménagement.

Déménagement interétatique Déménager dans un autre pays peut être incroyablement stressant, et il est utile d’avoir une entreprise à vos côtés qui connaît parfaitement la paperasse. Interstate International a reçu un score de 110 de la GSA. Cela signifie que lorsque le gouvernement américain envoie des personnes à l’étranger, c’est l’entreprise à laquelle il fait confiance pour gérer les détails. Interstate possède également les deux certifications que nous recherchions dans une entreprise de déménagement internationale : la certification de qualité FAIM par la FIDI et l’adhésion à l’Association internationale des déménageurs.

GOUSSES Il y a une raison pour laquelle PODS est devenu le nom familier des conteneurs de déménagement. Il offre les prix les plus abordables (et transparents) de toutes les entreprises de conteneurs de déménagement, et vous pouvez choisir parmi trois tailles. Vous pouvez également acheter des modules complémentaires tels que des services d’emballage, d’expédition de véhicules et de stockage à court et à long terme. L’un des avantages d’utiliser un conteneur mobile comme PODS est que vous pouvez aller à votre rythme. Il sera déposé dans votre allée et vous paierez mensuellement aussi longtemps que vous en aurez besoin. Vous êtes limité à quatre heures gratuites pour charger le conteneur dans des endroits sans espace d’allée.

Penske Si vous voulez faire du bricolage, louer un camion fourgon et soudoyer des amis avec de la pizza est de loin le moyen le plus abordable de déménager. C’était proche, mais Penske a pris l’avantage sur U-Haul et Budget pour ses prix abordables et ses nombreux emplacements de location. Vous pouvez choisir parmi trois tailles de camions et une fourgonnette, et le prix est de 30 $ plus 59 cents par mile (le plus gros camion passe à 30 $ plus 79 cents par mile). Pour des tailles similaires, U-Haul facture 30 $ plus 1,59 $ par mile, tandis que Budget facture 30 $ plus 79 cents.

Comment nous avons trouvé les meilleures entreprises de déménagement



Les entreprises de déménagement sont difficiles à évaluer. Comme je ne pouvais pas moi-même évaluer de manière réaliste les compétences de transport de chaque déménageur, je me suis fié à l’expérience d’autres clients. La source la plus fiable est la Formulaire GSA3080 que les employés du gouvernement remplissent pour évaluer les déménageurs après leur déménagement pour le travail. Ces données sont compilées dans un score tout-en-un (PDF) pour les déménageurs. De ma liste initiale de plus de 50 déménageurs interétatiques, j’ai coupé tous ceux qui avaient un score inférieur à la moyenne.

À partir de là, j’ai examiné le dossier de chaque entreprise avec le Département des transports. A-t-il employé suffisamment de chauffeurs pour gérer les déplacements à travers le pays en temps opportun ? Comment est son dossier de sécurité? J’ai éliminé toutes les entreprises dont les scores d’inspection des véhicules ou des conducteurs étaient inférieurs à la moyenne.

Ensuite, j’ai testé ce que je pouvais : le processus de devis. J’ai rempli des formulaires de devis en ligne de 22 déménageurs et j’ai attendu que mon téléphone explose. Cela ne devrait prendre qu’environ 10 minutes pour obtenir un devis par téléphone. J’ai sonné toutes les entreprises qui plaçaient leurs arguments de vente avant mes questions ou demandaient immédiatement un acompte important. Les meilleures entreprises de déménagement demanderont un inventaire détaillé des articles que vous déménagez avant de fournir un devis, et elles seront en mesure d’expliquer leurs politiques dans un langage clair et simple.

Enfin, j’ai fouillé dans les critiques et les plaintes auprès du Better Business Bureau. Il s’agissait moins d’un nombre global – le déménagement est le genre d’industrie où les gens ne laissent généralement des avis que lorsqu’il y a un problème – et plus de trouver un modèle de plaintes. J’ai également privilégié les entreprises certifiées ProMover par l’Association américaine du camionnage. Cela signifie qu’ils ont passé un examen annuel de leurs pratiques commerciales, y compris leur historique de plaintes.

Foire aux questions sur le déménagement

Comment savoir si une entreprise de déménagement est légitime ? Toutes les entreprises de déménagement inter-États ont un numéro du Département américain des transports, qui est généralement affiché au bas de leur site Web. Vous pouvez rechercher ce numéro sur le Site Web du DOT pour voir des informations sur le dossier de sécurité de l’entreprise. Des drapeaux rouges pour escroqueries de déménagement inclure l’offre d’un devis sans inventaire détaillé, des prix exceptionnellement bas ou la demande d’un acompte en espèces, par mandat ou par virement bancaire.

Combien dois-je donner de pourboire aux déménageurs ? Un pourboire moyen pour les déménageurs est d’environ 5 $ par personne pour chaque heure de travail. C’est aussi un geste agréable d’avoir de l’eau ou des collations à portée de main pour les déménageurs pendant qu’ils chargent ou déchargent des articles dans votre maison.

Combien coûte l’embauche de déménageurs professionnels ? Les déménagements locaux coûtent en moyenne environ 500 $, tandis que les déménagements interétatiques peuvent coûter jusqu’à 10 000 $. Parmi les 22 entreprises dont j’ai reçu des devis, voici la moyenne pour déménager : < 25 milles : 465 $

100 milles : 2 059 $

500 milles : 2 538 $

1 000 milles : 3 512 $

3 000 milles : 5 404 $ Des modules complémentaires tels que les services d’emballage et l’expédition de véhicules augmenteront considérablement le coût final.