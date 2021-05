Meilleures émissions sur HBO Max en mai 2021

Will Smith est un incontournable d’Hollywood, mais il a fait sa marque dans cette sitcom classique. Fresh Prince suit Will alors qu’il déménage de sa maison dans les rues de Philadelphie à la maison de sa tante et de son oncle dans un quartier riche de Californie. Non seulement l’émission est hilarante, mais elle contient également de bons commentaires sur ce qui définit une famille et les tensions raciales aux États-Unis.