Meilleures émissions gratuites sur Peacock, IMDb TV et plus

Nous avons plus que jamais besoin de « télévision de confort ». Mais à quel prix ? Heureusement, si vous disposez d’une connexion Internet suffisamment rapide pour le streaming, ce prix est nul. Avec Service Paon de NBC, il y a plus de programmes télé gratuits que jamais à regarder. Ci-dessous, j’ai rassemblé une poignée des meilleures émissions gratuites sur Peacock et d’autres services que vous pouvez regarder du début à la fin, sans frais.

Le problème, bien sûr, c’est que vous devrez passer des pauses publicitaires, comme avec la télévision classique d’autrefois. Mais ici, vous pouvez regarder entièrement à la demande, selon votre emploi du temps et sur à peu près n’importe quel appareil de votre choix.

Ceci est ma liste de télévision gratuite à voir absolument ; appuyez sur les commentaires avec vos choix.

BNC La comédie sur le lieu de travail inspirée de SNL de Tina Fey reste aussi sous-estimée aujourd’hui qu’elle l’était au cours de ses sept saisons. C’est dommage, car c’est pointu, intelligent et hilarant – et ne semble pas du tout daté. La série a mis peut-être la moitié de sa première saison à vraiment trouver sa place, mais à la fin de la S1, elle tournait à plein régime.

NBCUniversal Vous n’avez pas besoin d’aimer la science-fiction pour aimer Battlestar Galactica, et vous n’avez pas besoin de savoir quoi que ce soit sur la série campy des années 70 qui a précédé ce redémarrage. Il vous suffit de profiter d’un drame époustouflant, d’un jeu d’acteur phénoménal et de plus de rebondissements que vous ne pouvez en contenir dans un sas. Si vous avez déjà vu la série et que vous vous préparez à la revoir, consultez ma liste des 15 meilleurs moments de Battlestar Galactica. (Attention : ce ne sont que des spoilers.)

E! Même si vous n’êtes pas fan des émissions de téléréalité comme The Bachelor, cette série parodique criminellement négligée (d’émissions comme The Bachelor) vous fera hurler. Il regorge de visages familiers (Michael Ian Black, Kristin Bell et Jennifer Aniston, pour n’en nommer que quelques-uns – et ce n’est que dans la saison 1), qui apportent tous leur comédie A-games à cet envoi pointu.

PBS Y a-t-il eu une série télévisée plus intéressante au cours de la dernière décennie ? Je crois que non. Downton Abbey prouve que les séries ne doivent pas nécessairement être sombres, déprimantes et peuplées d’anti-héros. Bien sûr, il y a des moments sombres, mais c’est aussi amusant et drôle, avec des personnages que l’on ne peut s’empêcher d’aimer. Vous ne pensez pas que c’est votre tasse de thé Earl Grey ? Montre un épisode; Je vous garantis que vous serez accro.

BNC Tout comme Battlestar Galactica ne concerne pas les vaisseaux spatiaux, Friday Night Lights ne concerne pas vraiment le football. Il s’agit d’un drame humain pleinement réalisé, qui regorge d’histoires pertinentes et de personnages adorables, souvent profondément imparfaits. L’émission est arrivée sur IMDb TV il y a quelques années ; il est désormais également disponible sur Peacock.

AMC Mad Men est une série lente, une série qui prend du temps pour étoffer ses histoires et ses personnages. Au début, vous ferez écho à la question sous-jacente de la première saison : « Qui diable est Don Draper? » Puis, dans les saisons suivantes, vous vous demanderez: «Quoi est Don Draper ? » Héros ? Méchant ? Quelque chose entre les deux ? Il est facile de comprendre pourquoi cette tranche savonneuse du mélodrame des années 60 a ramené à la maison une valise pleine d’Emmys.

abc Au cours de ses neuf saisons incroyablement fortes, The Middle a été diffusé juste après Modern Family, offrant le serre-livre parfait au milieu riche de cette émission. Ce Cette famille excentrique mène un style de vie résolument bourgeois au milieu du pays. Les enfants sont bizarres, mais pas à la manière d’une sitcom. Les parents ont des emplois peu glamour et préfèrent regarder la télévision plutôt que d’être parents. Tout est enveloppé dans un spectacle drôle, pertinent et souvent doux qui semble plus réel que la plupart.

abc Bien qu’il n’ait duré que deux courtes saisons, Pushing Daisies a fait une impression durable. Comment ne pas aimer une émission sur un pâtissier amoureux qui ramène des gens d’entre les morts pour les aider à résoudre leurs propres meurtres ? Et qui ne peut littéralement pas toucher l’objet de ses affections de peur de lui envoyer dos aux morts ? C’est glauque, drôle (le premier épisode s’appelle « Pie-lette »), fantastique et plein de charme.

Netflix/Capture d’écran de Shelby Brown/CNET C’est la seule série ici que je n’ai pas encore vue, mais vous pouvez être sûr qu’elle est sur ma liste de surveillance. C’est parce que tous ceux que je connais ne se taisent pas et que cela continue d’apparaître dans les histoires des « meilleures séries de l’année ». En fait, Schitt’s Creek a remporté un Emmy pour une série comique exceptionnelle. Vous pouvez regarder les cinq premières saisons sur IMDb TV ; c’est également disponible sur CW Seed.

