Meilleures émissions de télévision en ce moment en janvier 2023

Alors que Netflix est peut-être le plus populaire en matière de services de streaming, Now reste une excellente option car il propose les émissions premium de Sky sans vous lier à un contrat annuel. Des drames intenses aux comédies réconfortantes, il y a probablement quelque chose sur ce service pour vous.

Pour ceux d’entre vous qui ne sont pas encore abonnés, vous pouvez accéder à toutes les émissions de télévision sur Now en achetant l’abonnement Divertissement, qui est généralement au prix de 9,99 £ par mois – mais pour le moment, vous pouvez l’obtenir et l’abonnement Cinéma pour 12 £ par mois pendant six mois. Découvrez quelques-uns des films disponibles via Now’s Cinema Membership parmi nos meilleurs choix de films sur Now.

Si vous recherchez votre prochain correctif Now, ne cherchez pas plus loin qu’ici. Nous avons répertorié certains de nos meilleurs programmes disponibles en ce moment pour votre plus grand plaisir. Pour d’autres choix de certaines de nos émissions préférées, consultez notre meilleur tour d’horizon de Netflix pour ce mois-ci. Vous ne serez pas déçu.

Comme toujours, toutes les informations sont correctes au moment de la rédaction, mais la disponibilité de certaines émissions peut changer à la discrétion de Now.

Le Prince de Bel Air

Maintenant

Fresh Prince est la comédie des années 90 à son meilleur. Mettant en vedette Will Smith à ses débuts, l’émission suit Will, né à Philadelphie, qui va vivre avec ses riches parents à Bel Air, en Californie, pour aider à remettre sa vie sur les rails.

Le spectacle explore la race et la classe en Amérique, et a à la fois des moments poignants et des scènes de rire à haute voix. De plus, Now propose également un épisode de retrouvailles avec le casting qui a été filmé en 2020.

Intérieur n° 9

Cette comédie d’anthologie apporte de nouvelles histoires et de nouveaux personnages à chaque épisode – chaque récit de comédie noire se déroulant derrière une porte étiquetée “numéro 9”.

Vous n’êtes pas obligé de les regarder dans l’ordre en raison de leur nature; Nous vous recommandons donc “A Quiet Night in”, qui ne contient aucun dialogue tout en réussissant à raconter une histoire hilarante, et “Zanzibar”, qui s’inspire de la comédie des erreurs de Shakespeare avec son ensemble dans le cadre d’un hôtel de luxe.

Seulement des imbéciles et des chevaux

C’est un ancien, mais un goodie. Only Fools and Horses suit un groupe de cockney geezers, dirigé par Del Boy Trotter (joué par le célèbre David Jason) qui tentent de s’enrichir rapidement en faisant du marché noir, ce qui conduit souvent à de nombreuses situations délicates.

Certains de nos épisodes préférés incluent “A Touch of Glass” et “Heroes and Villains”. De plus, c’est aussi amusant de faire attention à chaque fois que Del Boy appelle son frère Rodney un plonker ou un wally. Cependant, un avertissement de notre part – vous ne verrez jamais un fourgon à trois roues Reliant Regal sans penser à ce spectacle.

Euphorie

Zendaya joue dans Euphoria, une vision sombre de l’expérience du lycée et la réponse de la génération Z à Skins. Rempli de drogue, de violence et de sexe, le spectacle est raconté par Rue, une toxicomane qui lutte pour trouver sa place dans le monde.

Après avoir chronométré les Emmys lors de sa première saison seulement, c’est l’une des choses les plus populaires sur Now en ce moment – ​​mais ce n’est certainement pas une montre facile.

Le voyage en Espagne

Le troisième de la série The Trip de Steve Coogan et Rob Brydon voit le couple se diriger vers, eh bien, l’Espagne. Vous l’avez peut-être déjà compris.

Ils jouent à nouveau des versions fictives d’eux-mêmes alors qu’ils visitent les meilleurs restaurants de la péninsule ibérique et remplissent le temps de boire, de se chamailler et d’un arsenal apparemment sans fin d’impressions.

Blackadder le troisième

Nous aimons toutes les séries Blackadder pour diverses raisons, mais Blackadder the Third a une place particulière dans nos cœurs. Cette itération se déroule pendant la période de la Régence, au cours de laquelle E. Blackadder Esquire ( Rowan Atkinson ) est le majordome en chef du bouffon égoïste, le prince de Galles ( Hugh Laurie ).

Court mais agréable – avec seulement six épisodes – vous verrez des personnages historiques célèbres comme Samuel Johnson et des événements comme la Révolution française. Bien sûr, pas de la manière à laquelle vous vous attendez peut-être.

Le troisième jour

Avec Jude Law et Naomie Harris, The Third Day est un autre thriller hallucinant, apparemment influencé par The Wicker Man et Midsommar.

Il raconte l’histoire de deux personnes différentes qui se retrouvent en voyage vers une mystérieuse île britannique à des moments différents. Les deux voyageurs commencent à découvrir les étranges rituels et secrets des habitants de l’île.

Pays-bas

Vous aimez un peu le surréalisme ? Yonderland fait parfaitement l’affaire. Imaginez que Monty Python rencontre les Muppets, le tout dans un monde médiéval bizarre. La série suit Debbie Maddox, une mère au foyer apparemment normale qui découvre un jour un portail dans sa cuisine qui mène au monde de Yonderland, où tout le monde semble croire qu’elle est “l’élue” destinée à sauver le monde. .

Chaque épisode, Debbie doit essayer de s’intégrer dans une quête parallèlement à sa routine quotidienne consistant à aller chercher ses enfants à l’école. C’est franchement hilarant de voir ses réactions face à tous ces personnages et créatures trop dramatiques. C’est aussi un excellent spectacle pour la famille, si c’est quelque chose sur votre liste de choses à faire.

Nain rouge

Red Dwarf est un spectacle spatial pas comme les autres, suivant un groupe hétéroclite de marginaux qui se frayent un chemin à travers la galaxie.

Dave Lister est le gardien de Liverpudlian à bord du Red Dwarf – un gigantesque vaisseau spatial – qui se réveille d’une chambre de stase high-tech pour découvrir qu’il est l’une des dernières personnes encore en vie. Sa seule compagnie comprend une projection holographique de son compagnon de lit mort, une version humanoïde de son chat, l’ordinateur sénile du navire et un androïde névrosé.

Gavin et Stacey

Oh, que se passe-t-il ? ! Cette légendaire sitcom britannique (également de retour pour un spécial de Noël cette année) est un incontournable, suite au rapprochement d’une famille d’Essex et d’une autre du Pays de Galles lorsqu’un jeune couple tombe amoureux. C’est aussi l’émission phare de James Corden, qui joue l’adorable garçon Smithy.

Certains des épisodes les plus mémorables incluent “Boys’ Night Out”, “The Big Day” et “House Hunting” – qui comprend un segment auquel toute personne à la recherche d’un logement à Londres peut s’identifier.

Amis : La Réunion

Ce n’est peut-être pas une série télévisée complète, mais la réunion spéciale des amis est un incontournable pour tous les fans inconditionnels de la sitcom. Rempli d’un mélange de clips emblématiques, de visites de plateau de la distribution, de lectures de table et de camées invités, c’est le retour parfait sur les dix saisons de Friends.

Il y a aussi des informations exclusives sur les six principaux membres de la distribution et des informations sur la façon dont la série est née des créateurs de la série.

Vestes jaunes

Si vous aimez Lord of the Flies, alors vous êtes certain d’aimer Yellowjackets. Lorsqu’une équipe de football d’un lycée féminin est impliquée dans un accident d’avion, le groupe se retrouve bloqué dans le désert. Cependant, les horreurs qui se déroulent dans la forêt les transforment lentement en quelque chose de beaucoup plus sombre.

Le spectacle oscille entre les années 90 et nos jours, dans lequel les survivants tentent de faire face aux horreurs de leur passé.

Jeu des trônes

Malgré ses défauts (à savoir les deux dernières saisons), Game of Thrones est toujours l’une des plus grandes séries jamais diffusées, et si vous avez raté le train hype, cela vaut vraiment la peine d’être vérifié.

Basé sur la série Song of Ice and Fire de George RR Martin, Game of Thrones se déroule dans le monde fantastique de Westeros et raconte l’histoire de plusieurs maisons qui se battent pour le contrôle du continent. Il y a des rebondissements qui vous laisseront stupéfaits, des batailles qui vous garderont sous tension et bien sûr des dragons MASSIFS pour vous émerveiller.

La série préquelle – House of the Dragon – vaut également certainement le détour.

Le bureau (États-Unis)

The Office (États-Unis) a lancé la tendance des faux documentaires en Amérique, et avec neuf saisons et plus de 200 épisodes, il s’agit d’une comédie d’investissement à long terme qui ne manquera pas de vous faire sourire (bien que ce ne soit pas sans son de nombreux moments de grincer des dents).

Steve Carell joue le rôle de Michael Scott, directeur de la papeterie Dunder Mifflin à Scranton, en Pennsylvanie. Tout ce qu’il veut, c’est être respecté et adoré par ses collègues, mais avec des bouffonneries qui se produisent presque tous les jours, le bureau ne fait pas beaucoup de travail.

Le sexe et la ville

Si vous avez déjà parcouru l’intégralité de Friends au moins dix fois, alors pourquoi ne pas essayer un autre classique des sitcoms des années 90 ? Sex And The City est la montre de confort parfaite à enfiler lorsque vous n’avez pas envie de vous concentrer pendant longtemps.

La série suit quatre femmes – principalement dirigées par la blogueuse de mode Carrie Bradshaw – et détaille leurs hauts et leurs bas avec leur carrière, leurs relations, leur vie sexuelle et plus encore à New York.

20e anniversaire de Harry Potter : retour à Poudlard

Now a fait quelques spéciaux de réunion, et celui de Harry Potter est remarquable. Avec de nombreux membres de la distribution – y compris le Golden Trio (Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson), il y a beaucoup de souvenirs sur les huit films et les montagnes russes du fandom Wizarding World.

Il y a aussi beaucoup d’action en coulisses sur certains des moments les plus emblématiques et des informations privilégiées des réalisateurs, des scénaristes et plus encore. Si vous êtes un grand fan, apportez des mouchoirs – cela devient émouvant.

Le flash

Maintenant, il propose actuellement quelques émissions du “Arrowverse” des adaptations de super-héros, mais The Flash est l’un de nos favoris. Cette adaptation de bande dessinée glorieusement campée se délecte de l’absurdité de ses racines – super-vilain gorille télépathique super fort, quelqu’un? – et ne se prend jamais trop au sérieux.

Oui, c’est savonneux et c’est schlocky et c’est très très idiot, mais c’est extrêmement amusant et on a vraiment l’impression que c’est son propre truc. Le Flash fait de son mieux pour adapter chaque arc de bande dessinée que l’on a jamais appelé “infilmable”, et nous l’aimons d’autant plus pour cela.