Meilleures émissions de télévision 2022 : “Reservation Dogs”, “Abbott Elementary” et plus encore

‘Joe Pera parle avec vous’ (natation adulte)

Techniquement, celui-ci ne devrait pas se qualifier car son dernier épisode a été diffusé sur le câble en décembre 2021. Mais il a été diffusé après l’impression du classement de l’année dernière, et la saison n’a pas atterri en streaming avant janvier, donc j’adopte cette échappatoire parce que de toutes les fins de cette liste, celle-ci pique le plus. On méritait plus de cette série méditative et décalée ! Boo aux émissions annulées dans leurs primes ! Une vérole sur la prise de décision en entreprise ! Nous vivons à une époque où la télévision est relativement abondante, et beaucoup d’entre elles sont bonnes, mais très peu sont spéciales. “Joe Pera Talks With You” était cependant une ode libre du Midwest à la tendresse et à l’émerveillement. (Diffusion sur HBO Max.)

“Peaky Blinders” (Netfix)

La fin de “Peaky Blinders” signale la fin d’une certaine ère des importations britanniques, une fascination dramatique de la période post-“Boardwalk Empire”. “Peaky” se classe parmi les plus grands spectacles de boue de l’histoire – les pieds piétinant dans des piles humides, les visages couverts de glop, toujours en train de couler, de couler, de couler. Alors que de nombreuses autres émissions partageaient un appétit similaire pour les représentations de la violence et de l’angoisse, peu partageaient son élan visuel. À côté d’images souvent somptueuses, vous pouviez presque sentir une respiration «pointue», comme si tout le spectacle avait pris une forte inspiration, et d’autres fois sentir son expiration lente et enfumée. (Diffusion sur Netflix.)

‘Queen Sugar’ (PROPRE)

«Queen Sugar» a perdu un peu de sa verve en cours de route, mais ses premières saisons sont irréprochables – magnifiques et riches, suffisamment savonneuses pour être intrigantes et suffisamment ancrées pour être significatives. La patience est une vertu, et “Queen Sugar” a laissé ses personnages changer lentement, les faisant ressembler davantage à de vrais êtres humains qu’à des poupées de papier d’ensemble. (Diffusion sur Hulu.)

‘Tuca & Bertie’ (Nage Adulte)

Netflix a annulé ce dessin animé éblouissant et magnifiquement étrange après une saison en 2019; c’était sur ma liste des meilleurs spectacles qui se sont terminés cette année-là, et maintenant, eh bien, nous y revoilà. Adult Swim a sauvé l’émission et a diffusé deux saisons supplémentaires – alors soyons reconnaissants d’avoir eu plus de temps avec nos copains oiseaux farfelus et leurs succès et leurs peurs (et leurs peurs et leurs peurs et leurs peurs). Toutes les bonnes choses ont une fin, et probablement plusieurs fois. (Diffusion sur HBO Max.)

Mentions honorables: “Black-ish”, “Dead to Me”, “Desus & Mero”, “Gentleman Jack”, “Gomorrah”, “Killing Eve”, “Made for Love”, “Search Party”.