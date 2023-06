Meilleures émissions de football à la télévision

Les spectacles Whiparound deviennent des spectacles de football de plus en plus importants pour le public américain. Avec plus de matchs à des moments similaires, il est difficile pour le fan de football moyen de vraiment suivre tout ce qui se passe en même temps. Les spectacles Whiparound offrent au moins la possibilité d’obtenir les dernières mises à jour au fur et à mesure qu’elles se produisent sur le terrain.

Les fans de football américains ont le choix entre plusieurs. Bien sûr, aucun de ceux-ci ne se compose de plusieurs lieues. La nature de la couverture du football américain est dispersée sur un certain nombre de réseaux. Cela étant dit, NBC, Apple, CBS et TUDN organisent des émissions pour le football.

Les voici, et ce que chacun fait bien, et moins bien :

Spectacles de fous du football à la télévision

MLS 360

MLS 360 est le spectacle coup de fouet sur MLS Season Pass. Comme son nom l’indique, il couvre exclusivement les matchs de la Major League Soccer. Il est diffusé tous les samedis et couvre presque tous les matchs de la MLS. Il y a parfois des matchs avant le démarrage de la MLS 360. Ensuite, il y a des matchs le dimanche suivant.

MLS 360 est l’élément clé du Season Pass MLS. Au cours des saisons précédentes, les jeux ont été diffusés sur différents diffuseurs à des moments différents. Désormais, tous les jeux MLS sont au même endroit et, en général, au même moment. Vous n’avez même pas besoin d’un abonnement à MLS Season Pass. Tous les abonnés Apple TV+ ont accès à MLS 360.

La grande chose à propos de MLS 360 est simplement sa durée. Chaque jour de match offre plus de quatre heures de couverture pendant que l’équipe du studio suit chaque match. De plus, la qualité de production d’Apple est presque inégalée. C’est professionnel, et il a parcouru un long chemin depuis un début difficile lors de sa première semaine en février. Avec la durée de l’accord Apple (10 ans), il continue de s’améliorer, et il le faut pour que le MLS Season Pass ait le succès escompté.

Ruée vers l’objectif

Goal Rush on Peacock s’applique à la Premier League. Comme MLS 360, cela se produit le samedi pendant la campagne EPL et est principalement affiché dans la fenêtre de lancement de 10 h HE. Bien sûr, cela peut changer, comme ce fut le cas lors du dimanche du championnat pour conclure la saison, lorsque tous les matchs se déroulent en même temps.

Goal Rush diffère fortement de MLS 360 et des autres à suivre. Goal Rush se concentre sur un jeu, mais fournit ensuite des mises à jour en direct d’autres jeux au fur et à mesure qu’ils se produisent. C’est à la fois une bonne et une mauvaise chose.

En commençant par le bien, il y a une chance que NBC mette un jeu différent sur USA Network de celui qui est sur Goal Rush. Premier League Productions contrôle quel jeu est sur Goal Rush, pas NBC. Cependant, si ces jeux sont différents, les fans de Premier League peuvent regarder un match sur un écran et un autre sur un écran différent. Même dans ce cas, si le jeu USA Network est le même que celui de Goal Rush, cela signifie que chaque match de la fenêtre de lancement de 10 heures est disponible sur Peacock.

Également sur le bon, Goal Rush vous permet de suivre au moins un match. Les commentateurs, qui ont tendance à être Joe Speight en tant qu’hôte et Don Hutchison en tant qu’analyste, fournissent des commentaires et des mises à jour au fur et à mesure.

Cela étant dit, les spectacles de whiparound devraient faire plus que simplement montrer des objectifs. Un match peut se terminer 0-0 et être toujours excitant. Cependant, avec Goal Rush, il n’y aurait presque aucun moyen de le savoir. Bien sûr, Goal Rush montre parfois des appels rapprochés, de gros arrêts ou des moments dramatiques comme un carton rouge. Cependant, l’accent est mis sur le nom : les objectifs. Si d’autres jeux ont des buts, un jeu pourrait facilement être oublié.

Spectacle de Golazo

Sur CBS, nous avons le Golazo Show, à ne pas confondre avec le réseau CBS Sports Golazo. Le Golazo Show apparaît les mardis, mercredis et jeudis des soirées européennes de l’UEFA Champions League, de l’Europa League et de l’Europa Conference League. Les équipes du spectacle diffèrent d’un jour à l’autre, mais il est bon d’avoir de la variété. L’un des principaux réguliers est le toujours dynamique Nico Cantor, qui fait bien de montrer de l’émotion au public qui suit plusieurs matchs.

Contrairement à Goal Rush, le Golazo Show ne se concentre pas sur un seul match. Il tourne autour du terrain quels que soient les moments. Si le jeu actuellement présenté s’éteint, les producteurs passent à un autre jeu où quelque chose peut se passer. Le Golazo Show fournit un bon mélange de commentaires dans le jeu de CBS et du World Feed. Cependant, le public peut également écouter Cantor et les autres membres de l’équipe du studio entre les jeux pour fournir leurs propres commentaires et analyses.

Comme avantage supplémentaire, le Golazo Show est incroyablement utile pendant les derniers jours de la phase de groupes lorsque des coups d’envoi simultanés entrent en jeu. Voir un résultat en avoir un impact sur un autre fait de l’émission télévisée incontournable. Cependant, ce n’est pas juste pour les autres spectacles de whiparound qui se concentrent sur les ligues nationales. Après tout, Goal Rush a joué un rôle central dans la fin dramatique de la Premier League 2021/22.

Un domaine dans lequel le Golazo Show peut s’améliorer est l’accent mis sur les commentaires dans le jeu. Il est certainement utile d’écouter les hôtes et les experts parler des jeux qui se déroulent à l’époque. Cependant, les fans voudront peut-être, aussi littéralement que possible, sauter entre les terrains. Une petite introduction à ce qui se passe est super. Mais les hôtes peuvent faire confiance aux annonceurs du jeu pour décomposer l’action qu’ils ont regardée.

Zone de football

L’émission de contournement en espagnol Zona Futbol est disponible sur TUDN. Curieusement, Nico Cantor de CBS avait l’habitude d’animer cette émission avant de passer au Golazo Show. Zona Futbol, ​​tout comme le Golazo Show, travaille pour les retransmissions de l’UEFA Champions League. Bien sûr, étant donné la langue principale de TUDN, Zona Futbol est en espagnol.

Pour être juste, Golazo Show de CBS est une contrefaçon complète de Zona Futbol. Le format et la production de l’émission ont certainement inspiré The Golazo Show sur Paramount +. Sans Zona Futbol, ​​il n’y aurait probablement pas de Golazo Show, donc merci à TUDN d’être des créateurs de tendances.

Les pros de Zona Futbol sont comme le Golazo Show. Cependant, le public entend également un petit carillon lorsque quelqu’un marque un but. Donc, si votre espagnol est un peu rouillé, vous saurez au moins quand un but sera inscrit. De plus, les émissions sont sans publicité, vous ne manquerez donc rien de l’action. MLS 360 avait des publicités et des publicités qui se sont glissées dans le plaisir.

Le plus gros inconvénient pour la plupart des publics est qu’il est en espagnol. Les commentaires peuvent aider à la compréhension, en particulier lorsque les résultats d’un jeu ont un impact sur ce qui se passe dans un autre. Cependant, les commentaires en espagnol sont sans doute plus divertissants que la plupart des contenus en anglais.