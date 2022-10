Meilleures décorations de vacances 2022 sur Amazon

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Parfois, vous avez besoin d’un petit Noël, en ce moment même, sans quitter votre maison. C’est alors qu’Amazon devient utile.

Mais le site d’achat est si vaste que faire défiler des pages sur des pages de décoration de vacances peut devenir une corvée. C’est pourquoi nous avons fait le défilement et la vérification pour vous et l’avons appliqué à ce guide utile. Nous avons trouvé pour vous les meilleures décorations de vacances sur le site.

Découvrez nos meilleurs choix pour tout ce qui est festif, du mini sapin de Noël illuminé à l’assiette de service bonhomme de neige fondue. (Vous devez le voir. Vous le voudrez.)

La vente Prime Early Access d’Amazon, sa deuxième vente de style Prime Day de l’année, démarre ce mardi 11 octobre et promet de grosses économies, alors assurez-vous de revenir ici pour plus d’économies sur ces décorations de vacances.

Amazone Si vous n’avez pas de place pour un arbre de Noël pleine grandeur ou si vous souhaitez ajouter un arbre plus petit à votre maison pour une ambiance supplémentaire, ce mini arbre de 2 pieds est parfait. Il est pré-éclairé pour que vous puissiez simplement déballer, gonfler les branches, le brancher et profiter de la lueur.

Amazone Ces bas en tricot simples et confortables rendent n’importe quelle cheminée (ou escalier ou n’importe où ailleurs) plus festive. L’ensemble de quatre se décompose à seulement 3,17 $ par bas, et ils sont disponibles en ivoire, bordeaux, vert et kaki. Choisissez votre combinaison de couleurs et votre quantité et passez une commande personnalisée pour votre famille.

Amazone Le simple fait d’allumer une bougie parfumée peut changer l’ambiance d’une maison. Les bougies Yankee Candles sont appréciées pour leur qualité et leur valeur – cette grande taille de 22 onces brûle pendant plus de 75 heures. Le mélange festif de baume, de cèdre et de baies de genévrier du parfum mettra un sourire sur votre visage. Bonus : lorsque la cire est partie, vous pouvez réutiliser le bocal en verre dans un décor de vacances.

Amazone Boîtes cadeaux lumineuses, lot de 3 Un charmant trio de cadeaux lumineux Choisissez un trio de cadeaux dorés, argentés ou blancs pour rehausser les festivités. Ces boîtes scintillantes (la plus haute mesure 10 pouces) offrent un décor accrocheur à l’intérieur ou à l’extérieur. Les guirlandes lumineuses qui se trouvent à l’intérieur des boîtes créent une lueur joyeuse – il suffit de brancher cet ensemble et de se préparer à être ébloui.

Amazone Le Père Noël se tient aux côtés d’un sympathique bonhomme de neige à l’intérieur de cette charmante lanterne globe. Vous aurez envie de contempler la “neige” scintillante qui tombe sur cette scène festive pour toujours. La lanterne de 9 pouces s’allume via une batterie ou une charge USB. Réglez le mode minuterie pour qu’il s’éteigne automatiquement après 6 ou 12 heures. D’autres styles de lanternes incluent un oiseau sur une branche et un arbre de Noël.

Amazone Les housses de coussin sont un moyen facile de mettre à jour votre canapé pour la saison. Un plaid traditionnel Buffalo Tartan revêt cet ensemble de taies d’oreiller de vacances, disponibles dans des tailles allant de 12 x 20 pouces à 22 x 22 pouces. Les housses en lin de coton durable ont des fermetures à glissière latérales pour faciliter les transitions et le nettoyage.

Amazone Ce calendrier de l’avent en bois est une pièce plus chère, mais vous l’utiliserez année après année. C’est une charmante tradition de vacances. Remplissez chacun des 24 tiroirs numérotés avec un bonbon, des bibelots ou même du papier (énumérant les activités hivernales amusantes) et regardez les tout-petits ouvrir chacun, en comptant les jours jusqu’à la visite du Père Noël. Le prix courant est de 84 $, mais il en coûte 69 $ lorsque vous appliquez le coupon de 15 $ à la caisse. Retrouvez plus de nos recommandations pour de superbes calendriers de l’avent ici.

Amazone Si vous ne pouvez pas laisser passer un Père Noël animatronique, c’est votre homme. “Mr. Christmas” monte et descend une échelle de 17 pouces avec sa petite guirlande de lumières LED. D’autres personnages en peluche sont également disponibles : un lutin, un renne et un bonhomme de neige. Vous pouvez également dimensionner jusqu’à l’échelle de 40 pouces. Le tout fonctionne sur batterie et joue des chansons pour démarrer.

Amazone Qui ne voudrait pas être accueilli par un petit St. Nick et son petit renne ? Ce tapis naturel est fabriqué à partir de fibres de noix de coco et dispose d’un support en vinyle antidérapant. Il existe également d’autres modèles sur le thème des vacances.

Amazone Allumez les bougies sur cette charmante pièce en bois et regardez leur chaleur faire tourner le moulin à vent, qui fait tourner le carrousel. De charmantes figurines en bois tournent en tournant. À l’origine une tradition allemande, les pyramides de carrousel sont une délicieuse présence de Noël depuis les années 1700. Quatre bougies rouges sont incluses dans cet ensemble délicat.

Amazone Si vous êtes à la recherche d’une jupe d’arbre unique et abordable, ne cherchez pas plus loin. Des animaux des bois peuplent cette pièce folklorique en polyester, ornée de pompons et de liens. Le thème hivernal est joli et la jupe est disponible en plusieurs tailles.

Amazone Faites ressembler votre maison à une maison en pain d’épice avec cette guirlande de faux bonbons de Kurt Adler. Le brin scintillant de 6 pieds est léger, vous pouvez donc le draper sur presque tout. Créez un impressionnant arbre de Noël à la menthe poivrée avec plusieurs brins de guirlande.

Amazone Cette couronne pré-illuminée de 24 pouces est une pièce classique du décor des fêtes avec un élément d’éclairage moderne. Des pommes de pin, des grappes de baies et des branches givrées s’enroulent parmi les lumières blanches. La couronne fonctionne sur piles (trois piles AA), donc pas besoin de s’embêter avec des cordons et un bouton de minuterie maintient la couronne allumée pendant 6 heures et éteinte pendant 18 heures.

Amazone Ce bonhomme de neige fondant fait un adorable plateau de service pour les fêtes ou tout simplement pour faire la fête à la maison avec des craquelins et du fromage. L’ensemble comprend un bol à couvercle (la tête et le chapeau du bonhomme de neige) et deux épandeurs (ses bras de brindilles). C’est l’entrée parfaite dans un échange de cadeaux ou White Elephant.

Amazone Trente mini arbres à brosses à bouteilles en cinq tailles font d’adorables ajouts aux manteaux de cheminée et plus encore. Également parfaits pour l’artisanat, les ornements et la décoration de table, ils sont offerts dans un assortiment de vert clair, de vert foncé et d’argent. Chaque arbre repose sur une base en bois afin qu’il puisse se tenir seul.