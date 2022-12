Meilleures couvertures chauffantes pour 2022

Que vous recherchiez le cadeau parfait ou un moyen de réchauffez votre matelas cet hiver saison, ne cherchez pas plus loin qu’une couverture chauffante. Souvent appelées couvertures chauffantes, les couvertures chauffantes combinent un matériau chaud avec des fils électriques intégrés pour une chaleur optimale. Installez-vous confortablement sur le canapé ou dans votre lit sans avoir à monter le thermostat.

Après avoir parcouru Internet à la recherche de couvertures chauffantes, vous devez prendre en compte quelques éléments avant de choisir la meilleure. Lisez attentivement chaque description de produit et portez une attention particulière aux caractéristiques suivantes :

Matériel: Recherchez des couvertures chauffantes fabriquées avec des matériaux chauds tels que le polyester, le sherpa, le molleton, la flanelle ou la fausse fourrure.

Paramètres de chaleur : Les meilleures couvertures chauffantes auront plusieurs réglages de chaleur. Selon vos préférences, plus il y a de réglages de chaleur, plus la couverture est de qualité.

Lavable en machine: À un moment donné, votre couverture se salit. Assurez-vous que votre couverture chauffante est lavable en machine.

Sécurité: Vous voulez une couverture avec une fonction d’arrêt automatique pour plus de sécurité. Si vous avez tendance à être oublieux, recherchez une couverture qui s’éteint en quelques heures.

Les couvertures chauffantes suivantes ont pris en considération les caractéristiques ci-dessus. Chaque couverture est présentée à un prix jumelé, le cas échéant. Les couvertures ne sont disponibles qu’en une seule taille.

Voici les meilleures couvertures chauffantes pour la saison hivernale.

Cette couverture chauffante est livrée avec un contrôleur numérique et 12 réglages de chaleur au choix. Il peut s’éteindre automatiquement après un maximum de 12 heures si vous oubliez de le débrancher. Si vous prévoyez d’utiliser une couverture chauffante plus longtemps, optez pour le Sunbeam Royal Luxe, car c’est la couverture de cette liste qui permet le plus de temps avant son arrêt automatique.

Avec quatre réglages de chaleur et un réglage d’arrêt automatique de 4 heures, le Royal Ultra peut avoir moins de réglages de chaleur que le Royal Luxe, mais l’arrêt automatique plus court conviendra à ceux qui craignent d’oublier que leurs produits sont branchés.

Bain de lit et au-delà

Serta est une marque de matelas bien connue et ses produits sont souvent vendus dans des magasins tels que Kohl’s, JCPenny et Bed Bath and Beyond. La couverture chauffante Serta Fleece to Sherpa est disponible en une seule taille, environ 50 x 60 pouces. Le dessus de la couverture est en molleton douillet et l’autre côté est en faux sherpa. Il est disponible en six couleurs et bénéficie d’une garantie limitée de trois ans.

Le contrôleur a cinq réglages de chaleur et contient un arrêt automatique de 3 heures. Le cordon relié au contrôleur et à la couverture mesure environ 6 pieds de long, vous pourrez donc vous asseoir sur le canapé et le brancher au mur.

Débranchez et lavez à la machine à chaud au cycle délicat. Sécher par culbutage à basse température.

Caractéristiques du produit: