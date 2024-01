Meilleures couleurs pour le salon en 2024, selon Color Expert

“Riche et classique, le bleu marine fait une déclaration de couleur qui complétera les couleurs neutres plus douces de votre design”, a déclaré Wax.

Elle recommande de décorer avec des meubles vert olive ou des tapis à motifs car la couleur « étonnamment neutre » se marie bien avec le beige, le taupe et même l’orange et le rouge rouille.

“Le blanc crème revient à la mode de manière très importante, donnant un nouveau look à votre design d’une manière chaleureuse et invitante”, a déclaré Wax.

“Envisagez des gris clairs et aérés avec une touche de bleu pâle ou même de lavande : un gris plus froid est le choix parfait pour une couleur de mur plus claire, qui ouvrira la pièce”, a déclaré l’expert.

Selon Wax, le gris frais et contemporain est un excellent choix pour le salon, surtout si vous optez pour un look délicat.

La rouille chaleureuse est une superbe couleur de fond.

La rouille fonctionne bien avec des couleurs douces et claires. izusek/Getty Images

La rouille peut rendre un salon chaleureux et accueillant.

“C’est une couleur qui nous enveloppe dès que nous la voyons pour la première fois”, a déclaré Wax. “Si vous recherchez une palette de couleurs intensément chaudes, c’est la couleur à utiliser.”

Elle aime particulièrement la rouille car elle incorpore les tons neutres plus riches des familles taupe et marron, mais avec « un attrait plus convivial et plus léger ».

La rouille peut également servir de toile de fond à des couleurs plus douces et plus claires.