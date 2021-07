Meilleures compagnies aériennes américaines en 2021 : The Points Guy

Cela a été une course folle pour les compagnies aériennes américaines au cours des 18 derniers mois au milieu des craintes de voyage induites par Covid-19 et restrictions, sans parler de problème avec les passagers indisciplinés qui refusaient de porter leurs masques. Mais avec près de 49 % du pays pleinement vacciné, les voyages font un grand retour, même avec la variante delta à propagation rapide.

Si vous êtes prêt à voyager, Le gars aux points (TPG) a publié son rapport annuel sur les meilleures compagnies aériennes américaines pour 2021.

Pour déterminer la liste, le site Web a classé chaque compagnie aérienne en quatre catégories en utilisant les données du ministère des Transports. Ces facteurs incluent la fiabilité (y compris la ponctualité, les annulations et les bagages) ; expérience (caractéristiques cabine, salons et réclamations clients) ; le coût (y compris les frais de bagages et de change) et la fidélité (utilisation des grands voyageurs et disponibilité des récompenses).

Pour la troisième année consécutive, TPG a classé Delta Air Lines n ° 1, selon le rapport.

« Le transporteur n’était pas remarquable dans une seule catégorie – il était cinquième pour les bagages mal manipulés et quatrième pour les plaintes des clients soumises au DOT, par exemple », indique le rapport. « Cependant, Delta n’a atteint la dernière place que dans un seul élément (abordabilité), sinon il maintient des scores solides pour les autres critères basés sur les données que nous avons analysés. Cette cohérence a contribué à le propulser à la première place. »

Voici les 10 meilleures compagnies aériennes américaines, selon le rapport de TPG et leurs domaines les plus performants et les moins performants :

1. Delta Air Lines

Domaines les plus performants : chocs involontaires des vols, salons

Domaines les moins performants : abordabilité

2. Compagnies aériennes sud-ouest

Domaines les plus performants : satisfaction client, frais de sac/change, disponibilité des primes

Zones les moins performantes : les salons

(Un porte-parole de Southwest a déclaré qu’il était honoré de figurer sur la liste au cours de l’une des années les plus difficiles de l’histoire de la compagnie aérienne et remercie les employés de Southwest pour son succès.)

3. United Airlines

Domaines les plus performants : réseau de routes, grand voyageur

Domaines les moins performants : abordabilité

4. Alaska Airlines

Espaces les plus performants : les salons

Domaines les moins performants : frais de sac/change

5. Compagnies aériennes américaines

Domaines les plus performants : famille, réseau de routes

Zones les moins performantes : les bagages

6. JetBlue Airways

Domaines les plus performants : caractéristiques de la cabine, disponibilité des récompenses

Domaines les moins performants : sac, frais de change

7. Compagnies aériennes hawaïennes

Domaines les plus performants : opportunité, chocs involontaires

Domaines les moins performants : satisfaction client, réseau de routes

8. Spirit Airlines

Domaines les plus performants : annulations, abordabilité

Zones les moins performantes : fauteuils roulants, scooters, frais de sac/change

(Un porte-parole de Spirit a déclaré qu’il était heureux de figurer sur la liste et « a hâte de grimper plus haut dans les années à venir ».

9. Frontière

Domaines les plus performants : annulations, abordabilité

Domaines les moins performants : bosses involontaires, frais de sac/change, disponibilité des récompenses

10. Allegiant Airlines

Domaines les plus performants : bosses involontaires, bagages, fauteuils roulants/scooters

Domaines les moins performants : ponctualité, annulations, famille, grand voyageur

Contacté pour commenter le classement des points faibles, un porte-parole de Delta a déclaré que la compagnie aérienne accordait la priorité aux clients. Un porte-parole de United a déclaré que la société se concentrait sur l’amélioration continue de l’expérience client. Allegiant, Frontier, Hawaiian Airlines, JetBlue et American Airlines n’ont pas immédiatement répondu à la demande de CNBC Make It de commenter. Un porte-parole d’Alaska Airlines a refusé de commenter.

