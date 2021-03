La pandémie COVID-19 a changé la 78e cérémonie des Golden Globes à bien des égards, y compris les apparitions traditionnelles des gagnants devant la presse après avoir reçu leurs statuettes.

Les heureux gagnants ont encore eu la chance de partager leurs pensées dimanche, mais cela est venu via la salle de presse virtuelle, pas la salle de bal bondée Beverly Hilton où se déroule habituellement le rassemblement.

Le hub virtuel, dans lequel chaque gagnant s’adressait à des écrans de journalistes, avait son lot de problèmes de connexion. Ou, comme l’a dit le gagnant du Globe Daniel Kaluuya lors d’une confusion dans sa conversation avec un interrogateur: «Nous avons vraiment besoin de la 5G dans ce monde. Ce (truc) est fou! «

Apparaissant dans un mélange de tenues formelles et décontractées provenant de chambres d’hôtel du monde entier (et parfois de leurs salons), les stars ont pris le temps de réfléchir à leurs victoires. Voici le meilleur de ce que les gagnants avaient à dire.

Andra Day avait son gâteau et voulait le manger aussi

La star de « Les États-Unis contre Billie Holiday » était tout sourire dans les coulisses après avoir prononcé un discours de remerciement émouvant pour la meilleure actrice dans un drame. Day a dit qu’elle allait célébrer avec un gâteau.

«Je suis au régime depuis trois ans pour ce rôle», a-t-elle déclaré, notant qu’il y avait du gâteau à proximité. « Nous allons juste manger tellement de nourriture. Nous avons très faim. »

Quant à ce que la légende du jazz Billie Holiday aurait pensé de sa victoire pour le film du réalisateur Lee Daniels, Day a déclaré qu’il ne serait pas imprimable.

«Elle avait un doctorat en jurons», rit Day en donnant un échantillon non imprimable. «C’est comme ça qu’elle était. Elle disait: «Lee Daniels et Andra Day, c’est mon prix, (juron)! «

Jason Sudeikis n’a pas eu de problème avec le signal de clôture de Don Cheadle

Jason Sudeikis, qui a remporté le prix du meilleur acteur pour « Ted Lasso », s’est longuement essoufflé lors de son discours de remerciement. Il est arrivé au point où le candidat Don Cheadle a donné un signal de conclusion tout en partageant l’écran avec Sudeikis pour terminer le discours.

Mais dans les coulisses, Sudeikis a ri du geste de son collègue acteur de Kansas City, Missouri.

« Hé, c’est juste l’amour de Kansas City », a déclaré Sudeikis. « Il savait que je l’écouterais. C’est tout ce que c’est. Beaucoup de gens ne savent pas qu’il est un excellent régisseur et une icône américaine. Le gars a des côtelettes. »

Gillian Anderson a apprécié les restes de Margaret Thatcher

Gillian Anderson, qui a remporté le prix de l’actrice de soutien à la télévision pour son interprétation de Margaret Thatcher dans «The Crown», a rappelé un détail amusant sur la vie du Premier ministre britannique.

«L’une des friandises les plus agréables était le fait qu’elle cuisinait non seulement des plats pour les membres de son cabinet dans l’appartement au-dessus du n ° 10 Downing St., mais le plat que nous la voyons cuisiner dans la série est en fait composé de restes». « C’est assez extraordinaire qu’elle serve les restes de famille à ses ministres masculins dans son appartement au-dessus du numéro 10. J’ai apprécié celui-là. »

Anderson a également fourni la réponse la plus succincte de la soirée à une question de savoir s’il y avait une chance qu’elle fasse d’autres épisodes de « The X-Files »: « Oh, ça va. Non. »

Rosamund Pike s’habille joyeusement avec nulle part où aller

Rosamund Pike, s’adressant pratiquement aux journalistes alors qu’elle portait une robe rouge vif Molly Goddard avec une jupe flottante, n’a pas laissé la nature isolée de la pandémie Globes l’empêcher de s’habiller.

«J’avais des options plus sensées, mais ensuite j’ai pensé que c’était une année périphérique, elle appelle des options périphériques. Vous devez exprimer ce que cela fait d’être habillé sans nulle part où aller », a-t-elle déclaré après avoir remporté la meilleure actrice dans une comédie ou une comédie musicale. «Et cette robe me donnait l’impression que quoi qu’il arrive, je m’amuserais et je trouverais de quoi rire et je flotterais dans un couloir d’un hôtel désert et y trouverais quelque chose d’amusant, comme un fantôme rose.

Pike a manqué de pouvoir célébrer avec d’autres personnes impliquées dans le film, même si elle n’avait pas l’intention de s’imprégner.

«J’ai arrêté de boire pendant le Carême. Il n’y aura pas de champagne jusqu’au 4 avril, ce qui est dommage. Ce serait bien de porter un toast à mes collègues nominés et de porter un toast à ma distribution », a-t-elle déclaré. «Si nous avions pu être à Los Angeles, j’aurais emmené autant de membres de la distribution avec moi ce soir que nous aurions pu y aller et nous aurions déchiré la ville par la suite.

Chloé Zhao, réalisatrice de « Nomadland », parle de l’histoire des Globes

Chloé Zhao a été interrogée sur le caractère révolutionnaire de sa victoire pour la réalisation de «Nomadland», seulement la deuxième pour une femme de cette catégorie et une première pour une femme d’origine asiatique.

«Parfois, une première semble longue à venir, n’est-ce pas? Vous avez l’impression qu’il est temps. Je suis sûr que trois sont beaucoup d’autres avant moi qui méritent la même reconnaissance », a-t-elle déclaré aux journalistes. «J’adore ce que je fais. Si cela signifie que plus de gens comme moi peuvent vivre leur rêve, faire ce que je fais, je suis heureux.

Interrogé plus tard sur la nécessité d’une plus grande représentation asiatique dans les médias, en particulier à une époque de montée des préjugés et de la violence, Zhao a prôné la compassion.

«Beaucoup de gens formidables ont fait un travail incroyable dans la communauté pour sensibiliser le public. Encore une fois, le mot «compassion». Je pense que lorsque nous nous regardons dans les yeux et regardons l’autre personne, vous ne pouvez pas la nier en tant qu’être humain. Peut-être que nous devons être un peu plus compatissants envers nous-mêmes. Je me sens parfois comme des gens avec tellement de haine, peut-être qu’ils se détestent juste eux-mêmes. Je pense que comprendre et essayer de voir le monde du point de vue de l’autre personne est le seul moyen de survivre en tant qu’espèce.

Daniel Kaluuya trouve des leçons dans le travail de Fred Hampton

Daniel Kaluuya, qui a remporté le prix du meilleur acteur de soutien pour son interprétation du leader des Black Panther Fred Hampton dans «Judas et le Messie noir», trouve un message fort et de soutien pour les militants d’aujourd’hui dans le film des années 1960.

Les personnes en première ligne qui se battent pour le changement après la mort de George Floyd et Breonna Taylor devraient savoir qu ‘ »elles ne sont pas seules », a-t-il déclaré aux journalistes. « Ils peuvent regarder l’histoire (et) il y a une ligne de personnes vers qui ils peuvent se tourner. qui se sont vraiment battus et ont vraiment cru. Ils avaient les mots et la stratégie pour le mettre en œuvre. «

