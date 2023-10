Meilleures cibles de dérogation de la LNH : Martin Jones, Zach Bogosian et les 12 plus grands noms disponibles

Lundi est la date limite pour que les équipes de la LNH soumettent leurs alignements pour la soirée d’ouverture, conformes aux plafonds. Les équipes ont été forcées d’effectuer leurs dernières coupures dimanche, ce qui a amené plusieurs joueurs établis de la LNH à se retrouver sur la liste des dérogations, notamment parce que certains clubs doivent compter sur moins de 23 joueurs dans leur effectif pour des raisons de plafond salarial.

Jetons un coup d’œil rapide à certains des joueurs les plus intrigants disponibles sur le fil.

Rosen était un point positif sur une ligne bleue des Blues par ailleurs désastreuse l’année dernière. Il a marqué huit buts et 19 points en 49 matchs, tous sauf un à cinq contre cinq. En plus de cela, la part de but attendue de Rosen de 48,1 pour cent était la meilleure note parmi les défenseurs du club et les Blues avaient un différentiel de buts de plus-19 au cours de ses minutes à cinq contre cinq (bien que le différentiel de buts ait été définitivement gonflé par un PDO élevé, ce qui est un signe qu’il a eu beaucoup de chance avec la rondelle).

Il jouait un rôle protégé dans la troisième paire, c’est donc un astérisque remarquable, mais il est un peu curieux de savoir pourquoi il n’a pas obtenu un rôle plus important et plus constant sous Craig Berube la saison dernière.

Saint-Louis ne pouvait pas risquer de perdre un espoir défensif de haut niveau comme Scott Perunovich ou Tyler Tucker au ballottage, ce qui explique cette décision. Gagnant seulement 762 500 $ et proposant des côtelettes légitimes de troisième paire, Rosen est une option intrigante pour une équipe cherchant à renforcer sa profondeur back-end. —Harman Dayal

Jones est le gardien de but le plus expérimenté du monde, avec près de 450 matchs en carrière dans la LNH. Il a connu des difficultés statistiquement, puisqu’il n’a réussi un pourcentage d’arrêts de .900 ou mieux qu’une seule fois au cours des cinq dernières années, mais il a toujours géré une charge de travail importante, dont 48 matchs pour le Kraken la saison dernière.

Cette expérience de jeu en tant que joueur régulier 1B au cours des dernières années plutôt qu’en simple remplaçant pourrait le rendre attrayant pour une équipe comme le Lightning de Tampa Bay, à la lumière de la blessure d’Andrei Vasilevskiy. Tampa Bay pourrait avoir besoin d’un gardien de but qui est à l’aise pour jouer plusieurs matchs par semaine, ce qui C’est un obstacle mental très différent de celui d’un remplaçant traditionnel, habitué à jouer avec beaucoup de parcimonie. —Jour

Anderson-Dolan est un excellent patineur et travaille dur, mais pour un attaquant plus petit, la question de savoir s’il a suffisamment de toucher offensif naturel a été la question qui l’a empêché d’occuper un rôle légitime dans la LNH et dans la bulle ces dernières années. Los Angeles a un groupe d’attaquants profonds, mais peut-être qu’une équipe moindre voit de la place pour JAD dans ses six derniers. —Corey Proman

Bogosian a été un contributeur constant et fiable à la ligne bleue de Tampa Bay, le point culminant étant son jeu lors de quelques séries éliminatoires approfondies. Il a semblé lent ces derniers temps, même si ses indicateurs sous-jacents semblent bons. La percée de Darren Raddysh en séries éliminatoires a fait chuter Bogosian d’une place sur le tableau de profondeur du côté droit. Bogosian a des tonnes d’expérience, de taille, de physique et est bon marché avec un plafond de 850 000 $. —Jour

Studnicka, 24 ans, n’a pas fait grande impression en 47 matchs avec les Canucks l’an dernier puisqu’il n’a marqué que huit points. L’attaquant rapide et puissant a rebondi avec un excellent camp d’entraînement et une excellente pré-saison. Il avait l’air remanié en tant que joueur et prêt à gagner un rôle énergique sur le quatrième trio, mais Vancouver manque de taille et pourrait utiliser plus de tueurs de pénalité, alors ils ont décidé d’acquérir Sam Lafferty à la place.

Studnicka est bien plus efficace sur l’aile qu’au centre, mais il peut toujours effectuer des tirages comme option à droite. Il pourrait être un quatrième trio efficace s’il peut maintenir le type de vitesse et d’agressivité dont il a fait preuve au camp et en pré-saison, et il était en outre un espoir de haut pedigree. —Jour

Stalock est l’auteur d’un rebond admirable après avoir contracté une myocardite qui l’a forcé à rater la majeure partie de la saison 2021-22. Le gardien vétéran a enregistré un pourcentage d’arrêts de ,908 en 27 matchs avec les Blackhawks la saison dernière, avant de signer un contrat à sens unique d’un an avec les Ducks cet été. Mais avec John Gibson établi comme n°1 et le meilleur espoir Lukas Dostál se montrant prêt à être le remplaçant, Stalock reste l’homme étrange à Anaheim. —Jour



Raphael Lavoie a connu une solide deuxième demie dans la AHL la saison dernière pour les Condors de Bakersfield. (Larry MacDougal/AP)

Lavoie est un grand ailier doté de très bonnes capacités offensives et d’un excellent tir. Il a mené Bakersfield pour les buts et a terminé deuxième pour les points la saison dernière, mais il a du mal à percer un groupe d’attaquants solide des Oilers étant donné qu’il n’est pas un bon patineur et surtout compte tenu de ses efforts incohérents. Il a de solides antécédents en matière de score et une boîte à outils suffisamment bonne pour que je puisse voir une autre organisation sans que beaucoup de profondeur de score ne lui donne une chance. —Proman

Les équipes sont toujours à la recherche de défenseurs supplémentaires du côté droit et, compte tenu du nombre restreint de défenseurs disponibles, Coghlan pourrait être un nom intrigant. Le joueur de 25 ans a une bonne taille à 6 pieds 2 pouces et 207 livres et a été solide en 59 matchs avec les Golden Knights en 2021-2022. La Caroline a acquis Coghlan comme édulcorant dans le cadre de l’accord avec Max Pacioretty, mais il a eu du mal lorsqu’il était dans l’alignement (largement surpassé par Jalen Chatfield) et à cause de cela, n’est apparu que dans 17 matchs. —Jour

Boyd a marqué 15 buts et 34 points pour l’Arizona l’année dernière, plus 17 buts et 35 points en 74 matchs au cours de la saison 2021-22. Le problème pour Boyd, c’est qu’il est en quelque sorte un préadolescent. Il n’est pas assez talentueux offensivement pour figurer parmi les neuf premiers centres d’une bonne équipe (ses totaux de points proviennent de ses six premières minutes jouées au cours des deux dernières années) et pourtant, il n’a pas l’identité défensive d’un prototype de quatrième ligne. pivot.

Il est clairement un joueur de calibre LNH, mais la profondeur centrale améliorée de l’Arizona avec Barrett Hayton, Logan Cooley, Nick Bjugstad et Jack McBain signifiait qu’il n’y avait plus d’ajustement. —Jour

Wolanin a remporté le prix Eddie Shore décerné au meilleur défenseur de la AHL l’an dernier. Il a également laissé une impression très positive lors de 16 matchs dans la LNH pour les Canucks au cours de la dernière séquence grâce à son mouvement de rondelle équilibré et à son jeu défensif plus stable que prévu. Il suffisait aux Canucks de le récompenser d’une prolongation de deux ans. Beaucoup l’avaient désigné sur la troisième paire pour commencer la saison, mais cette logique reposait sur le passage de Carson Soucy ou Ian Cole du côté droit, ce qui ne semble pas se produire. Ajoutez à cela la forme piétonne de Wolanin pendant le camp/pré-saison et c’est pourquoi il est disponible. —Jour

Thomson était un choix de première ronde d’Ottawa qui avait déjà été réclamé par Anaheim il y a quelques jours. Il fait partie des quatre meilleurs défenseurs de la AHL, mais n’a pas encore réussi à percer dans la LNH. Thomson a de bonnes compétences offensives et un gros tir, mais savoir s’il est un assez bon défenseur ou suffisamment dynamique offensivement pour compenser est le débat avec lui. Une équipe qui a une place libre en avantage numérique voudra peut-être parier sur lui, mais c’est ce qu’Anaheim a fait et il n’avait pas l’air fort avec eux lors de la pré-saison. —Proman

Prosvetov est un gardien de but que les dépisteurs ont apprécié à certains moments de sa carrière en raison de sa grande silhouette et de son excellente rapidité latérale. Sa prise de décision et sa technique ne sont cependant pas les meilleures, ce qui entraîne des incohérences importantes dans son jeu. Il a été un gardien de but professionnel moyen jusqu’à présent, mais peut-être qu’une autre organisation aimerait parier sur sa boîte à outils unique. —Proman

Mentions honorables

Joel Armia (n’a pas figuré sur la liste principale car son plafond de 3,4 millions de dollars est prohibitif), Radim Zohorna, AJ Greer, Magnus Hellberg, Vinnie Hinostroza, Nathan Walker, William Lagesson, Axel Jonsson-Fjallby, Zach Aston-Reese, Colin White

(Photo de Zach Bogosian : Kim Klement / USA Today)