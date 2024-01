Meilleures choses à faire à Paris + Ce qu’il faut éviter, d’American Living There

C’est l’une des destinations touristiques les plus populaires, et pour cause. Il y a une tonne de culture, de nourriture et de musées.

Je vis à Paris depuis plus de deux ans avec mon mari français et j’ai visité la ville à plusieurs reprises auparavant.

J'ai déménagé à Paris il y a plus de deux ans pour vivre avec mon mari français.

Les rives sont assez faciles d’accès et il y a de la place pour faire du vélo, marcher ou même courir. N’oubliez pas de rendre visite aux célèbres bouquinistes, qui vendent des livres et des souvenirs sur de petits stands en bois le long de la rivière.

Allez au Marché Bastille.

Il existe de nombreux marchés de qualité à Paris, mais je préfère celui de la Bastille. Moriah Costa

On ne peut pas visiter Paris sans déguster de la bonne nourriture.

L’une de mes traditions françaises préférées est d’aller au marché le dimanche. En fait, c’est là que je fais mes courses hebdomadaires.

Pour avoir une idée de la nourriture et de l’ambiance locales, je suggère d’aller au marché près de la Bastille. C’est immense et il existe de nombreux vendeurs et magasins différents vendant de tout, des produits frais et de la viande aux fleurs et à l’artisanat.

J’emmène souvent mes amis qui viennent ici manger de la nourriture de rue pour le déjeuner et acheter du fromage local et des produits artisanaux à rapporter à la maison comme souvenirs.