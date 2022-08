Meilleures chaussures d’haltérophilie pour 2022

Dans cet article

En ce qui concerne les chaussures d’haltérophilie, il y a deux camps : ceux qui ne jurent que par elles et ceux qui pensent qu’elles offrent trop d’aide. Certains haltérophiles endurcis méprisent les chaussures d’haltérophilie, disant qu’elles aident trop et compromettent votre exercer technique lorsque vous ne portez pas le des chaussures. Mais une bonne paire d’haltérophilie des chaussures peut vous faire sentir plus puissant et confiant, surtout lorsque vous vous préparez à battre un record personnel. Donc, si vous cherchez à améliorer votre jeu de levage, investir dans une paire de chaussures d’haltérophilie est un bon point de départ.

Les meilleures chaussures pour musculation fournir à chaque individu juste la bonne quantité d’aide. Une chute importante du talon aux orteils (la différence de hauteur entre le talon et l’orteil de la chaussure) peut améliorer sa technique sur divers ascenseurs. Une base large offre une stabilité pour mouvements explosifset les semelles compressives maintiennent vos pieds en sécurité.

Si vous êtes à la recherche des meilleures chaussures d’haltérophilie, vous savez probablement déjà que vous avez beaucoup d’options. Ces cinq paires sont parmi les meilleures que vous puissiez acheter en 2022.

Converser Vous ne pouvez pas vous tromper avec Chuck Taylors – pour les courses quotidiennes ou les séances d’haltérophilie difficiles. Chuck Taylors existe depuis longtemps et a vendu des millions de paires de chaussures, il est donc prudent de dire que Converse fabrique de bonnes chaussures. Bien que la plupart des gens les portent pour le style de la rue, les chaussures montantes Chuck Taylor englobent en fait tout ce qu’une bonne chaussure de levage devrait avoir. La large zone des orteils donne à vos pieds de l’espace pour s’évaser et se stabiliser, et le soutien supplémentaire de la cheville soulage une certaine pression sur l’articulation. La semelle plate et légèrement rembourrée et la semelle extérieure en caoutchouc créent un environnement équilibré pour vos pieds, et vous pouvez les lacer aussi serrés ou aussi lâches que vous le souhaitez. Les Chuck Taylor All-Stars ont cependant quelques inconvénients : elles sont lourdes par rapport aux autres chaussures d’haltérophilie, et elles peuvent sembler encombrantes pour des activités autres que les ensembles de levage droits. Donc, si vous passez rapidement d’un exercice à l’autre (comme dans un entraînement HIRT), ce n’est probablement pas le bon choix pour vous. Les All-Stars sont un style unisexe, mais elles sont disponibles en tailles hommes et femmes.

Pas de taureau Ces chaussures de Nobull sont techniquement classées comme « entraîneurs » sur le site plutôt que comme « poussoirs », mais je les apprécie pour les entraînements qui incluent les deux. Les Nobull Mid Trainers ont plusieurs des mêmes qualités que les All-Stars décrites ci-dessus – semelle plate, coussin minimal, large orteil, soutien de la cheville – mais elles sont beaucoup plus polyvalentes simplement parce qu’elles sont plus durables. Ce qui rend ces chaussures spéciales, c’est le fait que vous pouvez frapper une série de squats lourds, puis sauter directement dans un entraînement HIIT sans sacrifier le confort ou la stabilité pendant l’un ou l’autre. Nobull a véritables options de chaussures d’haltérophilie, aussi, qui valent le détour si vous êtes intéressé par l’haltérophilie ou l’haltérophilie. Toutes les chaussures Nobull sont disponibles Pour des hommes et aux femmes tailles.

Reebok Les entraîneurs professionnels font des allers-retours sur le meilleur type de chaussures de squat. Les entraîneurs minimalistes encouragent les gens à s’accroupir avec des chaussures plates ou même pieds nus, tandis que d’autres entraîneurs encouragent l’utilisation d’une chute importante du talon aux orteils. Théoriquement, nous devrions tous pouvoir nous accroupir avec les pieds plats, mais nous ne le pouvons pas. Une bonne forme de squat comprend les pieds à plat sur le sol, la poitrine haute et le dos droit. S’accroupir est une position naturelle et primordiale, mais au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, les humains ne sont plus exactement primaux. Notre anatomie a changé et nos modes de vie sédentaires modernes ne sont pas propices à une mobilité parfaite. Alors que tout le monde devrait essayer d’améliorer sa mobilité, mon opinion professionnelle est qu’il vaut mieux s’accroupir avec de l’aide que d’éviter complètement les squats. Le squat est sans doute l’un des exercices les plus efficaces qui existent, et si vous avez besoin d’un peu d’aide de vos chaussures, qu’il en soit ainsi. C’est pourquoi j’ai choisi la Reebok Legacy Lifter comme meilleure chaussure de squat. Avec une chute du talon aux orteils de 19 millimètres (trois quarts de pouce), cette chaussure d’haltérophilie avec un talon surélevé permet à vos hanches de rester dans la bonne position pendant votre descente de squat, et elle maximise la mobilité de la cheville pour éviter une inclinaison vers l’avant dans votre torse. Disponible pour les deux Hommes et femmesle Reebok Legacy Lifter est doté d’une semelle dure et plate et d’une base large qui maintient votre pied stable et fermement planté sur toute l’amplitude des mouvements de squat.

Nike Les Nike Romaleos sont monnaie courante dans les salles de sport avec des clubs d’haltères. Ces chaussures d’haltérophilie présentent une chute importante du talon aux orteils, deux larges sangles pour maintenir vos pieds en place et une base large qui offre suffisamment d’espace pour s’écarter et saisir pendant les nettoyages puissants, les secousses puissantes et les arrachés. La bande de roulement en caoutchouc sur le bas des Romaleos assure la stabilité lorsque vous collez des atterrissages lors de remontées explosives. Il y a peu de flexibilité dans la partie supérieure de ces chaussures à talons surélevés – certains athlètes qui les portent disent que leurs pieds sont collés au sol, ce qui est une bonne chose pour une chaussure d’haltérophilie olympique. Pour ce que ça vaut, mon premier choix pour cette catégorie était le Chaussure d’haltérophilie Adidas AdiPower, l’une des chaussures les plus connues de la communauté d’haltérophilie olympique. Au moment d’écrire ces lignes, je ne trouve nulle part ces chaussures à talons surélevés en stock. Les choix pour les Romaleos semblent également minces, il peut donc y avoir des problèmes de production sur la chaîne d’approvisionnement (comme c’est le cas avec tous les autres équipements de fitness actuellement). Dans tous les cas, les Romaleos ont mis les AdiPowers à l’épreuve pour un haltérophile dédié. Nike Romaleos est une chaussure unisexe et la pointure est pour homme.

Reebok Reebok Nanos a été conçu à l’origine spécifiquement pour CrossFit (bien que ce partenariat ait depuis échoué), donc certains bodybuilders endurcis pourraient renifler ma suggestion d’une chaussure CrossFit ici. Cependant, le Reebok Nano est parfait pour les culturistes en raison de sa polyvalence impressionnante. Les culturistes exécutent différents styles de levage et peuvent même intégrer d’autres éléments sportifs dans leur entraînement, tels que des ascenseurs olympiques et des entraînements de style CrossFit. Par exemple, “musculation fonctionnelle”, un terme inventé par l’ancien athlète des CrossFit Games Marcus Filly, englobe les ascenseurs lents et axés sur l’hypertrophie que vous verriez dans une routine de musculation, ainsi que les ascenseurs explosifs et puissants que vous trouveriez dans un CrossFit programme. Le Reebok Nano tient compte de tous ces facteurs et plus encore avec un dessus infusé de Kevlar flexible mais durable, un contrefort de talon renforcé et une semelle intercalaire moulée et compressive. Vos pieds seront bien ajustés, en sécurité et prêts pour tous les types d’haltérophilie. Vous pouvez obtenir des Nanos pour hommes et femmes dans une variété de tailles.

Comment j’ai choisi ces chaussures

Pour dresser cette liste, j’ai d’abord raconté ma propre histoire avec différentes chaussures de levage. J’ai oscillé entre l’haltérophilie, l’haltérophilie et CrossFitentraînement de style depuis plus de huit ans, j’ai donc porté ma juste part d’entraîneurs et d’haltérophiles.

J’ai également parcouru le Web à la recherche de critiques de chaussures d’haltérophilie et de chaussures d’entraînement, à la recherche d’éléments clés tels que le confort, la durabilité, la stabilité et la polyvalence. Je me suis tourné vers les marques bien connues et de longue date pour les chaussures qui ont plusieurs itérations réussies (par exemple, les 10 versions de la Reebok Nano), mais j’ai également cherché des marques plus récentes faisant quelque chose d’innovant.

J’ai lu des centaines de critiques d’Amazon et ExécuterRépéter (une énorme base de données de critiques de chaussures de sport) est devenu mon meilleur ami pendant toute la durée de ce projet. Nous mettrons périodiquement à jour cet article au fur et à mesure que j’essaierai d’autres chaussures d’haltérophilie et que je trouverai de nouvelles critiques en ligne.

