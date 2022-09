Meilleures chaussures d’entraînement pour 2022

Le bon type de chaussures de sport est la clé du succès entraînement. Que vos entraînements consistent en cardio, CrossFit, cyclisme ou même simplement en marchant, il existe une chaussure appropriée que vous devriez porter pour éviter les blessures et améliorer vos performances. C’est pourquoi nous avons rassemblé les meilleures chaussures de sport pour vous aider à trouver les meilleures options pour votre routine.

Alors, avez-vous besoin d’une chaussure de course, d’une chaussure d’haltérophilie ou d’un vélo elliptique ? Avez-vous besoin d’une maille respirante, d’un caoutchouc antidérapant ou d’une semelle extérieure en caoutchouc pour votre chaussure d’entraînement ? Préférez-vous les grandes marques telles que Nike, Reebok et Adidas ? En fin de compte, trouver les meilleures chaussures d’entraînement dépend souvent de vos préférences personnelles.

Mais si vous recherchez des suggestions sur les chaussures d’exercice optimales pour certains entraînements, laissez les instructeurs de fitness ci-dessous vous guider dans la bonne direction. Ils savent quelles baskets sauter, dans lesquelles investir, et leurs recommandations peuvent même vous éviter un mal de tête (ou mal aux pieds) lorsque vous venez d’acheter quatre paires différentes mais que vous ne savez pas laquelle est la bonne.

Laissez ces experts en entraînement physique vous faire gagner un temps précieux – ainsi que, espérons-le, de l’argent et des douleurs aux pieds, y compris la redoutable fasciite plantaire – en consultant leurs recommandations sur les meilleures chaussures d’entraînement pour différents exercices. Quelle que soit votre préférence d’entraînement, ce guide vous couvre, vous et vos pieds.

Amazone “Pour les sentiers, je préfère Salomon XA Pro 3D GTX. Ce sont Gore-Tex pour garder vos pieds au sec et avoir des semelles fermes pour plus de stabilité sur les sentiers. La zone des orteils est également renforcée pour vous empêcher de vous cogner les orteils. Comme ces chaussures sont plus robustes, elles conviennent au cyclisme en salle et à certains cours d’exercices en salle. Avec une semelle ferme, certaines activités (telles que les mollets) peuvent être difficiles avec ces chaussures.” — Mollie Millingtoncoureur et entraîneur personnel certifié.

Amazone “J’adore les Asics Kayano car elles offrent une stabilité supplémentaire à la cheville pour les personnes souffrant de déséquilibres musculaires, ce que nous avons tous. Une fois que la cheville et les genoux sont correctement soutenus, la chaussure appropriée peut soulager la douleur dans les genoux et les chevilles et aider à corriger la pronation excessive qui est lorsque votre pied roule vers l’intérieur, provoquant des attelles de tibia et peut provoquer des douleurs et un gonflement du genou. “Une bonne chaussure de stabilité aidera à minimiser le roulement vers l’intérieur et aidera la transition talon-orteil lentement, corrigeant votre forme de course au fil du temps. “Personnellement, j’aime à quel point ce modèle est devenu léger au fil des ans. La chaussure s’est transformée en une chaussure à la mode et légère tout en aidant à corriger la forme de nos pieds pendant que nous courons tout en améliorant la pression sur nos articulations pendant que nous courons avec un amorti supplémentaire. Chaque le client que j’ai mis dans ces chaussures les adore, car elles peuvent être portées pendant l’entraînement en force ou la course.” — houx roserentraîneur personnel certifié.

Pas de taureau “Il y a deux choses principales que vous recherchez dans une chaussure CrossFit : la durabilité et la polyvalence. Une bonne chaussure CrossFit vous emmène des squats aux montées sur corde en passant par les sauts de burpee en un seul entraînement. Une bonne paire de chaussures CrossFit est tout aussi confortable pendant un entraînement. Course de 800 mètres comme lors d’un couple de soulevés de terre et de pompes – et NoBull dépasse les normes pour tout ce qui précède. “Les chaussures NoBull ont la réputation d’être robustes mais confortables, de soutien mais flexibles. De plus, elles sont élégantes et simples, et vous pouvez choisir entre des chaussures hautes, mi-hautes et régulières pour trouver votre ajustement parfait. ” — Amanda Capritto, coach CrossFit, entraîneuse personnelle certifiée et rédactrice CNET

Asics “Mon modèle de baskets préféré est l’Asics Gel Nimbus. C’est la première paire de chaussures que j’ai achetée lorsque j’ai commencé à m’entraîner avec DanceBody en 2016, et je m’y suis sérieusement engagé. J’ai essayé un tas de marques et de modèles de baskets différents. , mais je reviens toujours au Gel Nimbus. “Ils ont une absorption des chocs incroyable pour les mouvements à fort impact, mais sont suffisamment légers pour ne pas ressembler à des chaussures de lune maladroites ; l’équilibre parfait pour le cardio de danse.” — Sam Ostwaldformateur et instructeur à DanseCorps

Amazone “Pour les entraînements de boxe, ils sont super confortables et donnent l’impression de marcher sur des nuages ​​! J’aime aussi le fait qu’ils puissent être enfilés et non attachés avec des lacets. Je fais beaucoup de musculation et de mouvements à fort impact et j’ai J’adore ces chaussures depuis quatre ans. Je les porte toujours chaque fois que je fais des entraînements de boxe, des exercices et des entraînements à fort impact ” — Amanda Alappatancien boxeur professionnel et entraîneur personnel

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.