Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Dans cet article:



Quand il s’agit de chaussures de marche, le confort est roi, mais vous devez faire attention au type de chaussures que vous achetez. Si vous aimez marcher sur des sentiers légers, il existe des chaussures spécialement conçues pour cela. Quelque chose de plus intense ? Il y a aussi une paire de chaussures pour ça. Quelle que soit la raison pour laquelle vous en avez besoin, les meilleures chaussures de marche doivent être confortables. L’assistance est également l’un des éléments les plus importants à prendre en compte. Tout sur notre liste des meilleures chaussures de marche pour hommes en 2023 coche les cases nécessaires.

Certaines chaussures offrent des doublures imperméables – souvent des tissus Gore-Tex – qui les rendent mieux adaptées à la marche dans des conditions humides ou pluvieuses. D’autres éviteront les doublures pour rester aussi légères et respirantes que possible, ce qui les rend meilleures pour les conditions chaudes.

J’ai rassemblé mes choix pour la meilleure marche et aventure des chaussures. Chaque produit de cette liste a été sélectionné à la main et soigneusement testé pour s’assurer qu’il fonctionne aussi bien qu’il le devrait. S’il n’a pas impressionné, il n’a pas fait la liste. Ce guide se concentre spécifiquement sur les chaussures de marche, mais si vous couvrez plus de terrain et que vous souhaitez des chaussures plus solides et plus solides, rendez-vous sur notre guide du meilleures bottes de randonnée.

Note: Toutes les chaussures présentées ici ont été testées sur des modèles pour hommes.

Les meilleures chaussures de marche homme

Andrew Lanxon/Crumpe Les chaussures Dropline GTX de Salewa faisaient déjà partie de mes chaussures de randonnée rapide préférées, grâce à leur assise plantaire exceptionnellement confortable qui vous permet de marcher à grande vitesse sans jamais vous sentir alourdi. Les chaussures Dropline Mid reprennent la même formule et ajoutent une cheville à mi-hauteur, offrant un soutien accru sur les terrains plus difficiles. Ils n’ont pas la doublure imperméable Gore-Tex, ce qui est dommage, mais la “chaussette” ajustée garantit que les pierres ou autres débris ne se retrouveront pas à l’intérieur de votre chaussure. Faire du shopping au Royaume-Uni ? Achetez les chaussures Salewa Dropline Mid ici. Vous recevez des alertes de prix pour Salewa Dropline Mid

Andrew Lanxon/Crumpe Les crampons profonds et robustes de la semelle Continental et l’assise plantaire robuste font des chaussures Terrex AX4 une option solide pour les randonnées quotidiennes, surtout si vous n’avez pas besoin du soutien de la cheville – et du poids supplémentaire – d’une botte ordinaire. Ils sont confortables lors de promenades de plusieurs heures et la doublure Gore-Tex signifie qu’une averse de pluie soudaine ne vous fera pas rentrer chez vous les pieds mouillés. Faire du shopping au Royaume-Uni ? Achetez les chaussures Adidas Terrex AX4 ici.

Andrew Lanxon/Crumpe Les chaussures Peakfreak de Columbia sont légères mais avec une semelle relativement robuste qui offre un excellent maintien sur de longues distances. Ils sont confortables à porter tandis que la semelle adhérente a bien résisté à la fois à l’herbe humide et aux rues de la ville trempées par la pluie et aux pavés lisses. Bien qu’ils n’aient pas le soutien de la cheville d’une botte complète, je me sentais confiant de marcher dans ces chaussures sur un terrain mixte dans de mauvaises conditions. Ils sont également imperméables (Columbia utilise sa propre membrane imperméable) qui a fait un travail décent pour empêcher le temps écossais d’entrer. Si vous recherchez une chaussure de randonnée robuste à tout faire, l’offre de Columbia est une option solide à considérer.

Andrew Lanxon/Crumpe Ces chaussures de trail confortables sont fabriquées avec des matériaux recyclés, notamment des bouteilles en plastique réutilisées et des fils recyclés, vous pouvez donc être sûr que vos pieds réels ont une empreinte carbone plus faible. Les chaussures sont confortables à porter, avec suffisamment de soutien sur la voûte plantaire pour vous permettre de continuer pendant de longs trajets. Elles n’ont pas de doublure imperméable, donc si vous recherchez une chaussure pour les promenades par temps humide, cela vaut la peine de chercher ailleurs, mais les chaussures Roclite 310 offrent un ajustement sûr et confortable pour les promenades décontractées dans des conditions sèches. Faire du shopping au Royaume-Uni ? Achetez les chaussures Inov-8 Roclite Recycled 310 ici.

Andrew Lanxon/Crumpe Destinées davantage à la course sur sentier qu’à la marche régulière, ces chaussures ressemblant à des baskets sont excellentes pour ceux d’entre vous qui aiment parcourir les sentiers forestiers à un rythme plus rapide. La semelle intercalaire absorbant les chocs est extrêmement confortable sur les terrains mixtes, tandis que les crampons plus profonds de la semelle Vibram offrent beaucoup de traction, même dans des conditions humides. Ils sont également légers, ce qui signifie que vous pouvez les porter pour des randonnées d’une journée complète sans avoir à passer des jours à soigner vos pieds endoloris par la suite. Faire du shopping au Royaume-Uni ? Achetez les chaussures New Balance Fresh Foam Hierro V6 ici.

Andrew Hoyle/Crumpe J’adore le look de ces chaussures d’aventure, avec leurs crampons profonds dépassant de la semelle intérieure et la combinaison de couleurs blanc-marron-bleu sur ma paire de test. Ils vont très bien avec un jean et sont idéaux pour les journées d’exploration urbaine où vous savez que vous vous retrouverez au bar avec vos amis. La semelle – comme je l’ai trouvé avec d’autres de la gamme On – offre un soutien exceptionnel et offre un mouvement de bascule lorsque vous marchez, ce qui semble vous propulser activement vers l’avant, ce qui les rend idéales pour les randonnées plus rapides. Ce que je n’aime pas, c’est le laçage élastique qui les accompagne qui me semblait trop lâche et faisait glisser mon pied, surtout quand je marchais plus vite. Je l’ai remplacé par un ensemble de lacets ordinaires pour seulement quelques dollars, ce qui, selon moi, rendait ces bottes beaucoup plus sûres et confortables. Faire du shopping au Royaume-Uni ? Achetez les bottes On Shoes Cloud Hi Waterproof ici. Vous recevez des alertes de prix pour On Shoes Cloud Hi Waterproof

Andrew Lanxon/Crumpe Les chaussures d’APL ont un prix élevé qui est hors de portée pour beaucoup, mais qui a placé l’entreprise sur le radar des fashionistas et des amateurs de plein air. Les ZipLine ont une tige tissée d’une seule pièce qui peut s’étirer dans tous les domaines offrant un ajustement parfaitement ajusté et des niveaux exceptionnels de confort prêt à l’emploi. Bien qu’elles soient davantage destinées à la course qu’à la marche, les semelles en mousse profondes et élastiques vous propulsent vers l’avant pendant que vous marchez, ce qui les rend idéales pour parcourir des kilomètres lors de vos promenades à la découverte de la ville.

Andrew Hoyle/Crumpe Avec un tissu extérieur résistant et des semelles plus robustes et adhérentes, les chaussures Trail sont mieux équipées pour une vie dans les collines que les pantoufles Allbirds Mizzle. Mais leur doublure en laine mérinos et leur assise plantaire confortable les rendent incroyablement confortables à porter, même sur des sentiers plus longs (ou des randonnées rapides, dans mon cas). Ils sont parfaits sur les sentiers forestiers et les sentiers au bord du lac, mais sont tout aussi bons dans les rues de la ville. Ils sont fabriqués avec des matériaux respectueux de l’environnement, notamment de la laine mérinos, de la fibre d’eucalyptus, du caoutchouc naturel, de la canne à sucre et de l’huile de ricin, tandis que les lacets sont fabriqués à partir de bouteilles en plastique recyclées. Faire du shopping au Royaume-Uni ? Achetez les Allbirds Trail Runners ici.

Andrew Hoyle/Crumpe Le rembourrage profond de la semelle intérieure et le matériau extérieur flexible font de la Dropline GTX probablement la chaussure de marche la plus confortable que j’aie jamais portée. Ils ont parcouru des kilomètres et des kilomètres de sentiers de terre, d’asphalte et de pavage du centre-ville et ils ne manquent jamais de se sentir solidaires. Elles sont également légères, adhérentes et imperméables grâce à leur doublure Gore-Tex. C’est une chaussure exceptionnelle pour tout, des promenades du dimanche après-midi dans le parc aux week-ends dans les collines. Faire du shopping au Royaume-Uni ? Achetez les chaussures Salewa Dropline GTX ici.

Andrew Hoyle/Crumpe Les chaussures Allbirds Runner-up Mizzle sont parmi les choses les plus douces que j’ai eu le plaisir de mettre sur mes pieds. C’est grâce à leur construction en laine mérinos, qui a l’avantage supplémentaire de faire de cette botte légère un choix écologique. La semelle douce et spongieuse signifie que ce ne sont pas des chaussures pour affronter les montagnes ou même les sentiers forestiers, mais c’est une délicieuse botte de marche pour l’exploration urbaine, entre les cafés et les musées. Cette option de chaussure de randonnée est résistante à l’eau, de sorte qu’une averse impromptue ne vous ralentira pas, tandis que l’incroyable légèreté des chaussures signifie que vous serez pardonné de penser que vous êtes sorti accidentellement dans vos pantoufles. Faire du shopping au Royaume-Uni ? Achetez les Mizzles Allbirds Runner-up ici.

Andrew Hoyle/Crumpe Bien que conçues principalement pour la course en sentier, ces chaussures légères et confortables peuvent faire de belles randonnées rapides en ville et plus loin. J’ai adoré le confort de la semelle intérieure profonde et la semelle de course adhérente signifiait que je me sentais stable et sûr sur l’asphalte et le gravier ainsi que sur l’herbe, les chemins de terre et les sentiers au bord du lac. Faire du shopping au Royaume-Uni ? Achetez les chaussures On Shoes Cloudultra ici.

Andrew Hoyle/Crumpe Comme les bottes Cloudrock, les chaussures Cloudventure sont dotées d’une semelle incurvée unique avec des crampons profonds, ce qui rend les chaussures aussi solides, stables et confortables que leurs frères et sœurs. Elles ont un design plus moderne et plus stylé que de nombreuses autres chaussures de marche sur le marché, ce qui les rend idéales pour ceux d’entre vous qui veulent une chaussure de trail toute la journée que vous ne ressentirez pas le besoin de changer de cette chaussure de randonnée. lorsque vous arrivez au pub à la fin de votre randonnée – tant qu’ils ne sont pas trop recouverts de boue. Ils sont entièrement étanches et leur faible poids signifie qu’ils conviennent aussi bien à un coureur de trail qu’à un randonneur rapide. A noter : version femme testée pour ce modèle. Faire du shopping au Royaume-Uni ? Achetez les chaussures On Shoes Cloudventure Waterproof pour hommes ici. Vous recevez des alertes de prix pour On Shoes Cloudventure Waterproof

Comment nous testons nos chaussures de marche

Nous testons toutes nos chaussures dans des conditions réelles. Cela signifie mettre nos pieds dedans, les lacer et parcourir les sentiers, les rues ou les collines. Rien n’est basé sur des communiqués de presse ou d’autres promesses de marketing – chaque paire est évaluée selon ses propres mérites et si elle ne coche pas toutes nos cases, elle ne fait pas la coupe finale.

Nous avons testé ces chaussures en Écosse, certaines paires étant utilisées dans les rues pavées accidentées d’Édimbourg, d’autres prises dans les forêts et les collines à l’extérieur de la ville. Toutes les chaussures ne sont pas conçues pour les mêmes tâches, nous essayons donc de tester chaque paire dans son environnement le plus approprié. Chaque paire bénéficie d’un minimum de 15 miles d’utilisation (mais généralement beaucoup plus) et le célèbre temps humide de l’Ecosse signifie que toute demande d’imperméabilisation est facile à mettre à l’épreuve.

Nous vérifions leur confort, en veillant à ce qu’ils puissent être portés toute la journée sans provoquer d’ampoules ou autres douleurs et qu’ils aient une adhérence suffisante pour affronter les kilomètres. Nous recherchons également la qualité de fabrication – en particulier les coutures lâches ou les lacunes dans le collage – qui pourraient indiquer qu’elles ne dureront pas longtemps sur les sentiers.

Que rechercher dans une chaussure de marche

Bien qu’il puisse sembler assez simple d’acheter une paire de chaussures de marche, il y a beaucoup de choix là-bas, donc trouver votre paire idéale n’est pas nécessairement simple. Il est alors important de considérer ce dont vous avez besoin de vos chaussures. Voici quelques facteurs à considérer :

Le type de terrain sur lequel vous marcherez – rues de la ville, chemins plats non pavés, sentiers à bascule.

Le climat – avez-vous besoin que votre chaussure soit imperméable ou ait une traction pour les conditions glissantes ?

Les besoins individuels de votre pied – avez-vous besoin d’une chaussure large ? Un avec un soutien supplémentaire de la cheville?

Si vous marchez principalement sur des pistes de campagne douces ou des sentiers forestiers soigneusement entretenus, une chaussure de marche polyvalente comme l’Adidas Terrex AX4 vous conviendra parfaitement. Ceux d’entre vous qui recherchent une randonnée plus rapide apprécieront le soutien et l’amorti de modèles plus axés sur le trail comme le Allbirds Trailer Runner SWT ou le New Balance Fresh Foam Hierro.

Si vous prévoyez de vous attaquer à un terrain plus rocheux ou plus meuble, il vaut la peine de se demander si une chaussure vous convient – le soutien supplémentaire de la cheville d’une botte pourrait vous donner une assise plus stable et vous exposer moins au risque de chute. Un juste milieu pourrait être une chaussure mi-haute comme la Columbia Facet 60 ou la Salewa Dropline Mid, qui sont essentiellement toujours chaussées, mais avec un peu plus de soutien de la cheville.

Si vous êtes susceptible de faire de la randonnée dans des conditions humides, recherchez les doublures Gore-Tex ou d’autres doublures imperméables de « marque propre » que le fabricant pourrait utiliser. Gardez à l’esprit que “étanche” dans les bottes signifie rarement “submersible”, alors ne vous attendez pas à rester toute la journée dans une rivière en train de pêcher, en espérant garder l’eau à l’extérieur.

Enfin, assurez-vous d’avoir le bon ajustement. Alors que la plupart des chaussures sont conçues pour s’adapter à une forme de chaussure « standard », si vous avez un pied particulièrement large et que vous avez du mal à trouver des chaussures adaptées, recherchez des modèles qui offrent une pointure plus large. La plupart des fabricants ont tendance à proposer des conseils sur les tailles (« Convient à la taille » ou « Convient petit ») sur leurs sites Web, alors gardez cela à l’esprit lorsque vous envisagez l’ajustement.

Plus pour les personnes dévalant les sentiers

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.