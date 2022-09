Les meilleures chaussures de football Puma s’améliorent encore, le fabricant ayant amélioré son jeu au cours des dernières saisons pour rivaliser avec ses rivaux poids lourds Nike et Adidas.

Ils ont fait d’énormes progrès avec les kits et en termes de chaussures, éloigner Neymar de Nike était un énorme coup. Tant de leurs bottes ont également semblé fantastiques, la marque allemande cherchant toujours à révolutionner. Si vous recherchez simplement les meilleures chaussures de football de tous les fabricants (y compris Adidas, Nike, Umbro et New Balance), assurez-vous de consulter nos autres critiques.

Mais ici, vous trouverez les meilleures chaussures de football Puma actuellement sur le marché…

La Puma Future est la chaussure phare des speedsters (Crédit image : Pro Direct)

Puma Future Z 1.4 Les bottes d’élite les plus modernes que vous puissiez trouver Caractéristiques Coloris : Nuit parisienne/Lumière pétillante/Pistache, Blanc Puma/Immaculé Goujons : Sol ferme, multiterrain, sol artificiel, sol mou, gazon Porté par : Neymar, Antoine Griezmann, Kingsley Coman Raisons d’acheter + La liaison Liberty est superbe + Ceux-ci se sentent ultra-modernes Raisons d’éviter – Le design n’est pas aussi intemporel que le King – Pas encore trop de coloris

Puma est souvent considéré comme un outsider derrière Nike et Adidas, mais le fabricant allemand peut se vanter d’avoir Pelé, Maradona et Cruyff comme icônes de sa marque. Le Total Footballer a même arraché l’une des trois bandes d’Adidas de ses maillots néerlandais dans les années 1970 par fidélité à son sponsor. C’est le dévouement.

Et maintenant, ils ont Neymar dans leur coin. Les bottes Puma Future sont la marque choisie par le joueur le plus cher du monde pour leur design élégant et raffiné, leurs palettes lumineuses et leur ambition de faire quelque chose d’un peu différent, notamment en s’associant à Liberty pour une version florale de ces bottes Z. Si la Puma King est la botte d’une légende certifiée, la Future Z est pour quelqu’un qui aime briser les tendances et se démarquer de la meute.

(Crédit image : futur)

Vous ne croirez pas à quel point ces bottes sont légères pour les bottes en cuir Caractéristiques Coloris : Noir/Blanc/Or Goujons : Sol ferme, multiterrain, sol artificiel, sol mou, gazon Porté par : Neymar Raisons d’acheter + Cuir + Extrêmement léger + Conception classique Raisons d’éviter – Semelle blanche/cuir noir pas pour tout le monde – Manque de coloris

Dans notre récent examen des chaussures de football Puma Future Z Lazertouch, nous avons fait l’éloge du cuir authentique utilisé dans les chaussures portées par certains des ailiers les plus vifs du football mondial. La version Neymar du Future Z est encore plus légère, fabriquée en matière synthétique par opposition au cuir du Lazertouch, vous avez donc le choix.

Les bottes sont d’une coupe fantastique, offrent une excellente traction, sont superbes et sont suffisamment légères pour vous donner l’impression de porter des pantoufles de moquette. Le Future Z est spécifiquement conçu pour attaquer les joueurs.

(Crédit image : Puma)

Puma Ultra 1.4 Ultra intelligent et super léger Caractéristiques Coloris : Puma Black/Puma White/Fizzy Light, Festival Fuchsia/Neon Citrus/Parisian Night, Diamond Silver/Neon Citrus Goujons : Sol ferme, multiterrain, sol artificiel, sol mou, gazon Porté par : Alexia Putellas, Harry Maguire, Antoine Griezmann Raisons d’acheter + Très léger + Le meilleur des looks Puma classiques et modernes Raisons d’éviter – Semelle rigide – Un peu loin du Mercurial et du X

Les bottes Puma Ultra sont tout ce que vous attendez d’une marque qui cherche constamment à repousser les limites – que ce soit avec le design farfelu de certains de leurs maillots (voir les noms des clubs en gras pendant la saison 2021/22) ou les matériaux réels ils utilisent.

Les Ultras font pencher un peu plus le statu quo. Ils ont le talon, les lacets et la forme d’un roi classique mais avec une légèreté surprenante, qui se sent vraiment libre pour vos pieds. Puma devient rapidement le choix de tant de grandes stars – voir Erling Haaland et Antoine Griezmann – et il est facile de comprendre pourquoi avec ces beautés.