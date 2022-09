Vous recherchez les meilleures chaussures Adidas ? Cherchez pas plus loin.

La marque allemande est l’un des noms les plus reconnaissables au monde, avec certaines des plus grandes stars de son armée – et ils font même parfois appel à David Beckham pour de nouvelles versions. Si vous recherchez simplement les meilleures chaussures de football de tous les fabricants (y compris Nike, Puma, Umbro et New Balance), assurez-vous de consulter nos autres avis.

Mais ici, vous trouverez les meilleures chaussures de football Adidas sur le marché en ce moment…

Les bottes Adidas Speedportal X sont tombées avec un court métrage spécial d’accompagnement de Rick et Morty (Crédit image : Pro Direct)

Adidas X SPEEDPORTAL Des bottes tout droit sorties des pieds de Mohamed Salah – via Rick et Morty Caractéristiques Coloris : Vert Solaire/Noir Noyau/Jaune Solaire, Noir Noyau/Rouge Solaire/Vert Solaire Goujons : Sol ferme, sol mou, gazon artificiel, gazon Porté par : Mohamed Salah, Alessia Russo, Lionel Messi Raisons d’acheter + Talon redessiné + Les bottes les plus légères Raisons d’éviter – Peu de couleurs pour l’instant – Très serré : vous aurez peut-être besoin de la taille supérieure

Sorties en conjonction avec un short Rick et Morty spécialement conçu, les bottes Adidas X SPEEDPORTAL sont une évolution naturelle du dernier modèle X tout en améliorant l’apparence, la sensation et le confort du modèle.

Nous avons été époustouflés quand ils ont atterri. Ce sont les X les plus beaux depuis des années, avec un talon fraîchement conçu et le tout nouveau logo Adidas sans texte. Bravo.

L’Adidas Predator Edge est l’un des modèles les plus reconnaissables que la chaussure ait vus depuis des années (Crédit image : Sports Direct)

Adidas Predator Edge+ Les Preds sont dans leur renaissance et plus cool que jamais Caractéristiques Coloris : Cloud White/Hi-Res Blue/Cloud White, Team Colleg Purple/Silver Metallic/Team Shock Pink 2, Core Black/Cloud White/Vivid Red, Hi-Res Blue/Turbo/Hi-Res Blue Goujons : Sol ferme, sol mou, gazon artificiel, gazon Porté par : David Alaba, Paul Pogba, Millie Bright Raisons d’acheter + Quatre zones d’aide au toucher + Plusieurs coloris qui ont l’air incroyable Raisons d’éviter – Pas les prédateurs les plus emblématiques – Plus lourd que certaines bottes

Le Predator est essentiellement le bus Routemaster du football : un classique du design qui apparaît dans la vie de tous les jours sans que vous ne le remarquiez ces jours-ci… et en fait, les versions mises à jour sont plus cool que la plupart des modèles vintage.

Controversé? Oui, mais on y va. Alors que les anciens Preds avaient pour tâche d’améliorer simplement les centres de balayage de David Beckham, les Predator Edge sont conçus sur mesure pour le baller moderne, avec des panneaux partout pour faciliter le contrôle, des coups de 30 mètres et, bien sûr, le ping occasionnel de style Goldenballs. . Les Predators sont bel et bien dans leur renaissance – et nous adorons ça.

(Crédit image : Adidas)

Les bottes les plus minimalistes du marché et parfaites pour les passants Caractéristiques Coloris : Blanc nuage/Blanc nuage/Rose choc, Blanc nuage/Bleu haute résolution/Indigo hérité, Bleu marine/Blanc nuage/Bleu Rush, Noir noyau/Blanc nuage/Bleu Rush, Team Colleg Violet/Argent métallisé/Menthe Rush Goujons : Sol ferme, sol mou, gazon artificiel, gazon Porté par : Joao Félix, Jude Bellingham, Pedri Raisons d’acheter + Design unique + Coloris fantastiques Raisons d’éviter – La semelle n’est pas très flexible – Très serré lorsque vous les portez pour la première fois

Adidas fait super bien le “sans fioritures”. Ils l’ont prouvé avec les bottes F50 originales lancées au milieu des années 2000, complétées par des campagnes publicitaires Djibril Cisse du Français portant de la peinture tribale. Le Copa Sense est le successeur naturel de ces bêtes – mais pouvons-nous sortir sur une branche et suggérer qu’ils sont maintenant plus emblématiques ?

Portée par des personnalités comme Jude Bellingham et Joao Felix, la Copa Sense est un euphémisme défini, ramenant la chaussure de football à l’essentiel. Ces bottes sont extrêmement confortables, parfaites pour tous les joueurs qui sont fiers de leur premier contact et malgré leur design simpliste, elles ont l’air super cool, quelle que soit la couleur dans laquelle vous les portez.

(Crédit image : futur)

Adidas Copa Mundial La botte Adi définitive Caractéristiques Coloris : Noir blanc Goujons : La terre ferme Raisons d’acheter + Complètement intemporel + Moins cher que la plupart des bottes Raisons d’éviter – Pas très moderne – Rendu moins cool par les arbitres qui les portent

Une pour les arbitres, la vieille garde et les hipsters, il n’y a tout simplement rien de tel que les chaussures de football Copa Mundial, peu importe combien de fois Adidas réinvente la roue.

Pour le confort, la nostalgie et la fiabilité, il est pratiquement impossible de surpasser ces bottes brillantes, qui sont toujours aussi belles aujourd’hui qu’elles l’étaient sur les téléviseurs en noir et blanc. L’Adidas Copa Mundial est une icône – et si vous êtes un passionné de football, vous méritez une paire au moins une fois dans votre vie. Vous pouvez les avoir dans n’importe quelle couleur : tant que c’est noir.

