Meilleures chaussures de course sur sentier | Actualités américaines

Lorsque la pandémie de COVID-19 a fermé les salles de sport à travers le pays, de nombreuses personnes se sont mises à marcher et à courir dehors. Pour certains, cela a conduit à s’essayer à la course à pied sur sentiers. Si vous cherchez à améliorer votre expérience en trail, il est peut-être temps d’envisager une chaussure spécifique au trail.

(Getty Images)

L’apparence de vos pieds, la distance parcourue et votre niveau d’expérience peuvent tous avoir un impact sur la chaussure que vous devriez choisir. Il en va de même pour la forme et la taille uniques de votre pied et votre style de course, explique le Dr Gbolahan Okubadejo, chirurgien rachidien et orthopédique certifié et directeur de l’Institut pour les soins complets de la colonne vertébrale à New York et au New Jersey.

Il note que chacun a une forme de pied légèrement différente et que la façon dont le pied fonctionne de concert avec le reste du corps peut également varier d’une personne à l’autre. Cela signifie que les mécanismes de votre meilleur style de course seront naturellement différents de ceux de votre partenaire de course. Si vous ne trouvez pas la chaussure adaptée à vos besoins spécifiques, au bout de plusieurs étapes, « vous pouvez exacerber les problèmes sous-jacents ».

Chaussures « pieds nus » : avantages et inconvénients

Depuis la sortie du livre à succès « Born to Run » en 2009, l’intérêt pour le trail – et les chaussures minimalistes « pieds nus » privilégiées par les personnes décrites dans le livre – a captivé l’imagination des coureurs du monde entier. Naturellement, les fabricants de chaussures, sentant une tendance, ont capitalisé sur cet intérêt croissant pour le trail et ont commencé à proposer des chaussures de course conçues pour imiter les sandales en cuir portées par les coureurs indigènes du Copper Canyon au Mexique.

Ces protections de pied plates et à peine visibles offrent peu d’amorti, mais sont devenues populaires car elles peuvent offrir une meilleure sensation du terrain. Les sentiers sont souvent un peu plus doux que la chaussée, ce qui signifie que le pied et le corps n’ont peut-être pas besoin d’autant de rembourrage qu’il serait optimal lorsqu’ils heurtent la chaussée.

Des chaussures plus légères et plus flexibles ne forcent pas non plus le pied dans une position dans laquelle il ne se mettrait pas naturellement, ce qui peut aider à préserver la mécanique unique de la démarche de chaque coureur. Sur les sentiers, vous souhaiterez peut-être également avoir une meilleure sensation du terrain avec une semelle plus fine et plus flexible, lorsque vous naviguez autour des rochers et des racines.

Le problème avec certaines de ces chaussures minimalistes est que les pieds de tout le monde ne sont pas à la hauteur. Il peut également être difficile de passer de chaussures de course plus conventionnelles, à semelles épaisses et structurées, à des chaussures plus légères et plus fines.

« Ce style peut augmenter le risque de fracture et d’autres blessures, en particulier si un coureur a des muscles intrinsèques du pied faibles, en raison d’un mauvais soutien », explique le Dr Oluseun Olufade, médecin du sport et médecin de l’équipe NBA des Atlanta Hawks.

Ce qu’il faut considérer

Il recommande plutôt de rechercher « des chaussures plus solides et plus durables pour se protéger lors de la course sur des terrains accidentés et irréguliers. Selon le sentier, des chaussures de course légères, robustes ou hors sentier peuvent répondre aux besoins des coureurs ».

Okubadejo recommande également de choisir une chaussure plus stable qui peut aider à soutenir votre pied et votre corps sur les sentiers. « En trail, vous avez besoin d’une semelle un peu plus rigide », dit-il. « Vous ne voulez pas avoir trop de flexibilité car les sentiers sont inégaux. »

Il recommande des chaussures avec une plaque en fibre de carbone dans la semelle, comme les chaussures de trail de Hoka One One, La Sportiva et Salomon proposent également cette fonctionnalité. Ceux-ci sont « spécialement conçus pour vous offrir beaucoup de stabilité et sont un peu plus rigides pour s’adapter aux cailloux et aux sols inégaux », dit-il.

Vous devez également tenir compte de l’inégalité du terrain auquel vous serez confronté lorsque vous vous dirigerez sur les sentiers locaux ou même hors des sentiers. « En fonction du sentier (et de la dureté ou de la douceur du sol), des chaussures de course légères, robustes ou hors sentier peuvent répondre aux besoins des coureurs », explique Olufade.

Thomas Mikkelsen, un coureur passionné de Holliston, dans le Massachusetts, qui effectue une grande partie de son entraînement et de ses ultramarathons sur des sentiers, affirme qu’il est important de trouver un juste milieu pour votre pied. Il note qu’une structure trop structurée et une semelle très épaisse peuvent nuire aux chevilles et à d’autres parties du corps, surtout si vous courez dans des zones très accidentées. Par exemple, si vous heurtez un trou, une racine ou un rocher de manière inattendue, si vous courez avec des chaussures dont la semelle est très haute, cela peut augmenter le risque de rouler la cheville ou de trébucher.

Au lieu de cela, il recommande de rester « à l’écart de beaucoup de structure et d’opter plutôt pour une chaussure très flexible avec un différentiel talon/pointe relativement faible ». Le différentiel talon/pointe, également appelé chute talon-pointe, fait référence à la différence de hauteur entre le talon et l’avant-pied et n’est pas lié à l’épaisseur ou à la pile de la semelle. Les différentiels varient généralement entre 0 millimètre et environ 14 millimètres.

« Des différentiels plus faibles peuvent ajouter une pression sur votre tendon d’Achille qui n’est pas habitué au travail supplémentaire qu’une chaussure basse vous oblige à faire, tandis qu’un différentiel plus élevé augmente les chances de faire rouler une cheville. » Pour sa propre course, Mikkelsen utilise une chaussure avec un différentiel d’environ 8 à 9 millimètres, considéré comme un différentiel neutre. Mikkelsen porte des chaussures inov-8, une marque de chaussures basée au Royaume-Uni spécialement conçue pour le trail.

Trouvez votre chaussure

Le conseil standard est que les gens bénéficient généralement de chaussures qui corrigent les problèmes liés à leur type spécifique de pieds. Par exemple, « je recommande particulièrement un amorti maximal aux coureurs qui ont les pieds plats », explique Olufade. D’un autre côté, « les coureurs avec des arches hautes ou neutres peuvent mieux tolérer les pieds nus et un amorti minimal que les personnes aux pieds plats ». Cela reste vrai dans une certaine mesure en trail.

Directives générales à noter :

Gens avec pieds plats et arches basses on dit généralement d’opter pour contrôle de mouvement des chaussures qui corrigent la surpronation – ou le roulement du pied vers l’intérieur qui est courant chez ces personnes. « Les chaussures de trail robustes offrent plus de protection et conviennent aux terrains inégaux et difficiles car elles sont généralement dotées de protège-orteils, de matériaux de chaussures plus solides et aident à stabiliser le pied », explique Olufade. « Je recommande généralement ce type de chaussures aux coureurs avec une voûte plantaire basse. » Il ajoute que le Hoka One One Speed ​​est une bonne option pour amortir les pieds plats.

on dit généralement d’opter pour des chaussures qui corrigent la surpronation – ou le roulement du pied vers l’intérieur qui est courant chez ces personnes. « Les chaussures de trail robustes offrent plus de protection et conviennent aux terrains inégaux et difficiles car elles sont généralement dotées de protège-orteils, de matériaux de chaussures plus solides et aident à stabiliser le pied », explique Olufade. « Je recommande généralement ce type de chaussures aux coureurs avec une voûte plantaire basse. » Il ajoute que le Hoka One One Speed ​​est une bonne option pour amortir les pieds plats. Gens avec oignons, douleurs aux orteils ou pieds larges il faut généralement un chaussure plus large avec une pointe plus spacieuse cela aide à minimiser l’irritation des articulations et offre à votre pied l’espace dont il a besoin pour travailler. Altra, New Balance et Hoka ont tous tendance à avoir des orteils plus remontés, ce qui rend ces options particulièrement attrayantes.

il faut généralement un cela aide à minimiser l’irritation des articulations et offre à votre pied l’espace dont il a besoin pour travailler. Altra, New Balance et Hoka ont tous tendance à avoir des orteils plus remontés, ce qui rend ces options particulièrement attrayantes. Gens avec «arcs hauts ou neutres peuvent mieux tolérer les pieds nus et un amorti minimal que les personnes aux pieds plats », explique Olufade. Il recommande de rechercher « des chaussures de trail légères avec des semelles minimales et plus confortables ». poids léger par rapport aux chaussures de trail traditionnelles », explique Olufade. « Ce style est généralement recommandé aux coureurs ayant un soutien normal de la voûte plantaire », et il dit que « la Salomon Sense Ride 4 est considérée par de nombreuses personnes comme la meilleure chaussure de trail globale ».

Si vous partez hors-piste, Olufade recommande de choisir une chaussure de course hors-piste, car celles-ci « sont le style de chaussure de course le plus résistant et peuvent être portées par mauvais temps. La chaussure offre un amorti suffisant, ce qui est important pour les coureurs. de tous les types d’arches. Il recommande les Salomon Speedcross 5 et La Sportiva Bushido II « respectivement pour les sentiers doux et les sentiers de montagne ».

Cela dit, il existe une grande variabilité au sein de ces lignes directrices. En fin de compte, vous devrez essayer les chaussures et voir si elles fonctionnent pour vous, vos pieds et votre démarche de course unique. « L’ajustement est l’un des facteurs les plus importants à prendre en compte lors du choix d’une chaussure de course sur sentier », explique Olufade. Je recommande toujours aux gens de se rendre dans un magasin de course à pied pour essayer des chaussures et déterminer quelle chaussure offre le meilleur soutien de la voûte plantaire et la meilleure taille d’avant-pied pour vos pieds. »

Avant d’effectuer un achat, vérifiez la politique de retour du magasin. Thomas Roe, entraîneur physique et athlète d’endurance basé à San Antonio, affirme qu’il a rendu plusieurs paires de chaussures au fil des ans parce que la coupe n’était tout simplement pas là. Il dit que vous saurez si l’ajustement fonctionne « dans un rayon de 10 à 20 milles ».