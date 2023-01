Meilleures chaussures de course pour hommes pour 2023

Peu importe si vous êtes un coureur de marathon ou un marcheur léger au gymnase, une bonne paire de chaussures de course est une nécessité absolue pour fournir une traction, un soutien et réduire la tension sur vos articulations. Ils peuvent prévenir les blessures légères, telles que les ampoules, et les blessures à long terme qui pourraient tragiquement raccourcir votre carrière de coureur.

La meilleure chaussure de course pour vous dépendra de divers facteurs : si vous êtes un coureur débutant ou chevronné ; votre fidélité à une marque de chaussures spécifique ; le type de course que vous ferez ; et le soutien dont vos pieds auront besoin. Si vous courez différentes distances et courses, votre sneaker le jour de la course sera très probablement différente de la paire que vous portez pour vos courses d’entraînement.

Porter de mauvaises chaussures peut vous exposer à des risques de blessures, d’ampoules ou d’inconfort général. En cas de doute, arrêtez-vous dans votre magasin de chaussures de course local et faites-vous équiper par un professionnel.

En attendant, Crumpe a rassemblé une liste de certaines des meilleures chaussures de course pour hommes en 2023. Cette liste est basée sur les recommandations professionnelles d’un entraîneur de course, des milliers d’avis en ligne et des évaluations de clients. Il est mis à jour périodiquement.

La plus grande amélioration du dernier modèle est la semelle intermédiaire qui est entièrement composée d’amorti DNA Loft, ce qui la rend plus douce du talon aux orteils (sans être trop molle) et génère une course plus fluide. C’est également la première chaussure neutre en carbone de Brooks.

Brooks reste l’une des chaussures de course les plus populaires dans la communauté des coureurs. La dernière version de la série de baskets Brooks Ghost apporte les fonctionnalités bien-aimées des Ghost 13, avec quelques améliorations supplémentaires. Semblable à son prédécesseur, le Ghost 14 est bon pour un support neutre stable et maintient toujours sa chute de 12 mm du talon aux orteils.

Cette chaussure est idéale pour l’entraînement du jour de CrossFit, le bootcamp et même un entraînement de musculation. L’intérieur de la chaussure est doté de la mousse React de Nike, qui donne à votre pied une sensation d’amorti et de soutien pendant les entraînements intenses. Sur le site Web de Nike, les critiques ont fait l’éloge de la chaussure et ont déclaré qu’elle était encore meilleure que la Metcon 6 car elle est plus légère, offre plus de soutien et différentes couleurs au choix.

Les amateurs de CrossFit apprécieront la dernière Nike Metcon 7. Cette chaussure de cross-training est la version améliorée de la très acclamée Nike Metcon 6, et Metcon continue d’être la série de baskets vers laquelle de nombreux athlètes se tournent. La Nike Metcon 7 est une chaussure robuste offrant une bonne stabilité et un bon maintien, avec une bande de roulement en caoutchouc qui vous offre suffisamment de traction pendant votre entraînement.

Les critiques des chaussures montrent que les coureurs apprécient leur polyvalence et ont constaté qu’elles peuvent être utilisées à la fois pour la course et l’haltérophilie au gymnase. Les acheteurs qui ont acheté des versions précédentes du Vapor Glove sont tout aussi satisfaits du dernier style adapté à leurs besoins.

Depuis l’essor des chaussures de course minimalistes, de nombreuses marques de baskets ont sorti leurs propres versions. Merrell, connu pour ses chaussures de randonnée, propose également des collections destinées à la course minimaliste. Leur cinquième édition du Vapor Glove est un favori des fans car il est léger, facile à enfiler et donne l’impression de courir pieds nus.

Il s’agit d’une chaussure légère qui ne sacrifie pas la vitesse et possède une semelle intercalaire coussinée de type guimauve, ce qui fait de la course à deux chiffres un voyage confortable.

La Hoka est une marque de chaussures populaire parmi les coureurs car elle a été conçue pour faciliter la course en utilisant des matériaux et des designs de haute technologie. Le Hoka Rincon 3 est un favori parmi les coureurs qui ont besoin d’un soutien neutre stable et d’une chaussure polyvalente qu’ils peuvent utiliser à la fois pour les courses d’entraînement et le jour de la course.

Un coureur sur le site Web de Saucony a fait l’éloge de cette chaussure et a déclaré qu’il parcourait généralement 180 miles par semaine et qu’il réussissait à courir cinq marathons au cours des deux premières semaines de port. D’autres coureurs ont exprimé des éloges similaires, affirmant que ces chaussures les avaient aidés à atteindre de nouveaux PR lors d’un certain nombre de courses.

La deuxième édition de la collection Endorphin Speed ​​de Saucony est la meilleure option lorsque vous recherchez une chaussure capable de gérer des courses de longue distance ou un kilométrage élevé. Elle est considérée comme une chaussure polyvalente car en plus de pouvoir couvrir beaucoup de terrain, sa technologie SpeedRoll vous aide à accélérer le rythme pendant n’importe quelle course, sans effort.

Salomon

Salomon propose un grand nombre d’excellentes options de chaussures de course sur sentier. C’est l’une des marques les plus connues dans les communautés du trail et de la randonnée en raison de la qualité et de la durabilité de ses chaussures. L’entraîneur de course certifié Mollie Millington dit qu’elle a eu beaucoup de succès avec le Salomon Sense Ride 3, bien que la version la plus récente soit le Salomon Sense Ride 4.

Ces chaussures de course sur sentier sont fabriquées en maille serrée et une semelle extérieure adhérente, équipées de lacets Quicklace de Salomon et construites avec une chute du talon aux orteils de 8 mm pour un soutien sur les sentiers ou sur la route.

Quant à ce qu’il faut rechercher dans les chaussures de course sur sentier en général, Millington dit qu’elle préfère que ses chaussures de trail soient imperméables. “Vous avez également besoin d’une bonne stabilité en raison de la diversité du terrain”, dit-elle. “Une pointe renforcée vous protégera des racines et des rochers, et une bande de roulement profonde vous aidera à saisir la boue.”