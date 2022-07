Meilleures chaussures de course pour femmes pour 2022 : Asics, Brooks et plus

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Toutes les chaussures de course ne sont pas créées égales. Bien que certains soient certainement meilleurs que d’autres, trouver la meilleure paire dépend vraiment du type d’activité pour laquelle vous prévoyez de les utiliser. Certaines chaussures de course sont conçues spécifiquement pour courir sur des sentiers accidentés, tandis que d’autres sont créées pour fonctionner au mieux sur une piste. Vous devrez également déterminer si vous courez sur de longues distances ou sur de courts sprints.

Au-delà du type de course, il y a d’autres choses à considérer avant de acheter une paire de chaussures de course: problèmes de pieds, toute douleur récurrente dans les jambes ou les pieds pendant les courses, et si les chaussures sont destinées à l’entraînement ou à la course. Répondre à ces questions vous aidera à affiner les styles fonctionnels les plus compatibles.

Si vous magasinez pour vous-même et que vous ne savez pas par où commencer, il existe des experts qui peuvent vous aider à évaluer quels types de chaussures de course fonctionnent le mieux pour vous. Si vous n’avez pas de podiatre, vous pouvez toujours compter sur votre spécialiste local des chaussures de course pour une évaluation. Ils examineront votre démarche de course, votre pronation (qui détermine la façon dont votre pied roule vers l’intérieur lorsqu’il touche le sol) et bien plus encore. J’ai été enregistré en train de courir sur un tapis roulant pour cette évaluation ; dans une autre partie, je devais me tenir sur une plate-forme qui me rappelait une bague d’humeur pour enregistrer une empreinte du type de pronation de mon pied.

Que vous achetiez pour quelqu’un d’autre ou pour vous-même et que vous souhaitiez un guide des meilleures options disponibles, nous avons rassemblé ici une liste des meilleures baskets de course pour femmes, en utilisant les avis des clients, les forums et les blogs de course pour choisir les meilleurs modèles actuellement sur le marché. Continuez à lire pour trouver les meilleures chaussures de course pour répondre à vos besoins cette année.

ruisseaux Brooks est une marque très appréciée des coureurs, et sa dernière Adrenaline GTS 21 est la combinaison parfaite si vous recherchez une chaussure lisse et offrant un bon maintien. La sensation plus douce est due à la stabilité et au soutien fournis par les mousses d’amorti BioMoGo DNA et DNA Loft de la marque. Ces chaussures comprennent également des garde-corps intégrés qui prennent en charge la surpronation et vous aident à maintenir une bonne amplitude de mouvement pendant que vous courez. Ils soutiennent exceptionnellement vos articulations (pourquoi vos genoux restent protégés) car la semelle de la chaussure contient une grille d’absorption des chocs coussinée.

REI En termes simples, si vous préférez les bois à la route, ce sont les chaussures de course qu’il vous faut. Avec de hautes arches et une semelle à crampons qui offre une excellente traction et adhérence dans la neige, la pluie et la boue, la Speedcross aide le porteur à maintenir une démarche régulière sur toutes les variétés de terrain (un critique a attesté le fait que la durabilité de la chaussure n’empêche pas leur performances pendant la course). L’inconvénient d’une chaussure durable conçue pour braver les éléments est, malheureusement, un manque de respirabilité, bien que sa semelle intérieure antimicrobienne permette de compenser certaines odeurs de pieds.

Asics Si la course longue distance n’est pas votre truc, mais que vous aimez quand même courir occasionnellement, l’Asics GEL-DS Trainer 26 est votre meilleur pari. Cette chaussure est un style classique que les coureurs achètent fidèlement en permanence ses dernières éditions. Le GEL-DS Trainer 26 est léger et bien amorti, et a suffisamment de stabilité pour vous permettre de faire vos courses à intervalles ou vos entraînements de vitesse. Les coureurs apprécient que cette chaussure ne soit pas encombrante, et ceux qui travaillent debout pendant des heures trouvent que la chaussure les maintient correctement soutenus toute la journée. Il est important de noter que si vous optez pour ces chaussures, vous devrez peut-être augmenter la taille, car les critiques indiquent que leur pointure est petite.

Hoka Le Hoka One One Bondi X est la version améliorée de son prédécesseur, le Hoka One One Bondi 7. Cette version reste fidèle à l’amorti maximal fourni par l’ancienne édition, mais avec quelques améliorations. La signature Hoka MetaRocker est étendue dans cette version pour augmenter votre vitesse et rendre vos transitions talon-orteil plus fluides. Selon les critiques, les coureurs et les marcheurs peuvent apprécier les caractéristiques de cette chaussure. Certains critiques ont partagé qu’ils avaient des problèmes de pieds tels que la fasciite plantaire et l’arthrose et cette chaussure offrait le confort et le soutien qu’ils recherchaient.

Skechers Le Skechers GoRun Ride 9 est une version améliorée du populaire Skechers GoRun Ride 8 Hyper. La dernière version est plus légère et plus douce mais a toujours le même amorti et le même rebond appréciés par les coureurs. Il est idéal pour ceux qui ne veulent pas de chaussures lourdes mais qui ont besoin de beaucoup de rebond pour les aider à accélérer le rythme. Il offre également suffisamment d’espace dans la zone des orteils, ce qui est apprécié par les coureurs aux pieds larges qui ne cherchent pas à prendre de la taille. Si vous envisagez de battre le trottoir kilomètre après kilomètre, vous serez ravi de savoir que les avis des clients indiquent que la semelle extérieure de cette chaussure est durable et ne s’use pas même après avoir parcouru 100 milles dessus.

Autre Cette chaussure est conçue pour la course et le quotidien, il est donc logique que les critiques louent l’Escalante pour son ajustement confortable, que ce soit pour un usage quotidien ou de longues courses. La conception flexible permet à vos pieds de fléchir pour plus de confort tout en offrant une certaine stabilité.

Nouvel équilibre New Balance s’est fait un nom dans le monde de la course à pied avec sa ligne 1080, et la Fresh Foam 1080v11 est sa paire populaire actuelle pour une bonne raison. L’amorti de la chaussure est composé de sa mousse fraîche signature et la tige se compose d’un maillage extensible qui rend la chaussure plus légère et plus respirante pendant que vous courez. Les 1080v11 sont un bon choix que vous soyez un nouveau coureur ou un marathonien chevronné, si vous voulez une chaussure fiable qui a une bonne traction et vous gardera à l’aise pendant votre longue course sans une longue période de rodage.

Hoka Cette chaussure Hoka est connue sous le nom de course d’endurance de la marque et est destinée aux courses de course et d’entraînement. Le Hoka One One Carbon X 2 est doté de la signature Meta-Rocker de la marque, une conception spécialisée de la semelle intermédiaire et extérieure qui offre une conduite douce et efficace. L’amorti de cette chaussure a un profil plus bas et vous permet de garder votre pied plus près du sol, ce qui permet une poussée plus efficace. La semelle intermédiaire de cette chaussure a été mise à niveau vers la ProFlyX, qui est conçue avec une plaque de carbone entourée d’une semelle intermédiaire plus souple et d’une semelle extérieure plus ferme, offrant un confort et une réactivité supplémentaires pendant votre course. Les coureurs qui apprécient cette chaussure ont déclaré qu’elle était parfaite pour courir sur de longues distances (même des distances d’ultramarathon), qu’elle offrait la bonne stabilité et qu’elle était idéale pour la course sur route.

Que rechercher lors de l’achat de chaussures de course

Nous avons parlé à l’entraîneur de course houx roser pour rassembler toutes les informations de base que vous devez connaître avant d’acheter la bonne chaussure.

Soutien spécial ou blessures: Il est important de considérer le niveau de soutien dont vos pieds auront besoin lorsque vous choisissez une paire de chaussures de course. Si vous avez déjà été blessé ou si vous avez une voûte plantaire effondrée, vos besoins seront différents de ceux des autres coureurs. Vous aurez peut-être besoin d’une chaussure de stabilité, car vous voudrez une chaussure qui soutiendra davantage vos chevilles et vos articulations. “Les chaussures de stabilité aideront à donner à votre cheville le plus de soutien possible. Cela aidera à réduire une partie du stress sur vos articulations causé par la course et vous permettra de courir plus longtemps dans la bonne position du pied”, explique Roser.

Chaussures légères ou neutres: “Si vous n’êtes pas blessé et que vous n’avez pas de problèmes de voûte plantaire, je vous suggère une chaussure de course légère, appelée chaussure “neutre”. Celles-ci sont agréables sur vos pieds, très légères avec un soutien moyen. Elles sont excellentes pour les sprints ou n’importe quelle piste d’asphalte ou de béton », déclare Roser.

Course à pied et trail: L’endroit où vous courez déterminera le degré de traction que vous souhaitez que vos chaussures aient. “Si vous courez principalement sur des sentiers de terre, investissez dans une paire de chaussures de course destinées à la terre ou au gravier. On les appelle des” chaussures de course sur sentier “. [and] aidera votre traction pendant que vous courez pour éviter de glisser et de tomber », dit Roser.

Plus de recommandations d’équipement d’exercice

Trouvez le cadeau parfait ToutMoins de 10 $Moins de 20 $Moins de 50 $Moins de 100 $Moins de 250 $ toutmamanspapasgrands-parentsaptitudevoyageursles adolescentspréadolescentstechnologiejeu vidéoles gourmandsromantiquebijouxdomiciledes gamins 107 résultats

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.