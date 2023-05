Meilleures chaussettes de compression pour 2023 : choisir les plus confortables et les plus efficaces

Pour nous encore travailler à domicile, rester assis trop longtemps sur une chaise de bureau peut être une expérience inconfortable et dangereuse pour votre corps si vous ne prenez pas les précautions appropriées. S’entraîner et être actif vous aidera, mais il y a d’autres mesures que vous pouvez prendre. Vivre un mode de vie sédentaire n’est pas sain, et même le meilleur bureau debout peut terminer votre journée avec des douleurs et un gonflement des chevilles, des pieds et des mollets. Un moyen simple de contrer cela est d’acheter une paire de chaussettes de compression.

Une bonne paire de chaussettes de contention continue de gonfler en empêchant l’accumulation de liquide dans le bas de votre jambe – c’est essentiellement ainsi que fonctionnent tous les vêtements de compression. Ils appliquent une pression sur vos mollets et vos chevilles, ce qui aide votre vaisseaux sanguins faire leur travail. La pression constante empêche les vaisseaux sanguins de se dilater et le sang de s’accumuler. De manière aiguë, l’accumulation de liquide peut causer de l’inconfort dans vos jambes, mais avec le temps, une accumulation chronique peut affaiblir vos veines et causer des difformités – l’inactivité physique est un première cause de varices en raison de l’augmentation pression artérielle dans tes jambes.

Après quelques semaines à porter des chaussettes de compression tous les jours pendant le travail, j’ai constaté que mes mollets conservaient leur taille normale à la fin d’une longue journée, ce qui est une révélation bienvenue. Les chaussettes de compression empêchent également la sensation d’épingles et d’aiguilles qui accompagne l’accumulation de liquide et l’enflure. Il y a des moments où j’aime me sentir comme un vrai humain et porter de vrais vêtementsmais j’apprécie vraiment le fait que je peux porter pantalon de pyjama et un soutien-gorge de sport toute la journée si c’est comme ça que je me sens. Mais une paire de chaussettes de compression de qualité peut aller avec tout. Ils peuvent avoir l’air élégant et professionnel sous un pantalon de travail tout en évitant l’enflure et l’inconfort. Les jours où je veux avoir l’air et me sentir mieux dans mes affaires, je n’ai pas à sacrifier le confort des pieds, des jambes et des chevilles ou une bonne circulation sanguine pour le faire.

J’ai essayé plus de 15 marques de chaussettes de compression, et je pense que ces sept paires sont celles qui valent la peine d’être essayées. Avant d’acheter cependant, vous devez déterminer si vous souhaitez une compression légère, une compression modérée ou une compression ferme. Vous devez également tenir compte de facteurs tels que le fait que les chaussettes soient faites d’un tissu respirant, si elles ont un orteil sans couture et tout autre facteur de confort que vous exigez spécifiquement de vos chaussettes.

Compression PRO Parmi toutes les paires de chaussettes de compression que j’ai testées, les chaussettes PRO Compression Marathon sont devenues mes préférées. En fait, je savais que ceux-ci deviendraient un favori dès que je les mettrais – en partie parce qu’ils sont plus faciles à mettre que les autres que j’ai essayés, mais ils offrent toujours autant de soutien. Les chaussettes Marathon atteignent juste en dessous du genou pour une compression complète du mollet. Je portais ces chaussettes en étant assis pendant des heures, en faisant des tâches ménagères et des travaux de jardinage, en faisant des courses, en emmenant mon chien en promenade et pendant les entraînements. Ils ont fourni la quantité parfaite de compression pour toutes les activités et je me sentais suffisamment à l’aise pour les porter partout. C’est idéal pour soulager la douleur et réduire les douleurs musculaires. Ces chaussettes sont disponibles dans d’innombrables styles (sérieusement, il y en a tellement) et en trois tailles. Vous pouvez acheter des chaussettes pour hommes ou pour femmes, mais ce sont vraiment des articles unisexes. À 50 $, les chaussettes de compression Marathon ne sont pas un achat économique, mais je serais heureux de payer quelques paires pour me permettre de passer une semaine de travail.

Lis Trotteurs Pour des chaussettes de compression assez jolies à porter pour faire des courses, sortir manger ou faire quoi que ce soit, optez vraiment pour une paire de la collection Lily Trotters Signature. Lily Trotters fabrique les chaussettes emblématiques avec un mélange de 93 % de nylon et de 7 % d’élasthanne, de sorte qu’elles ont juste assez de compression pour se sentir bien ajustées. Conçues spécifiquement pour rendre les chaussettes de compression plus attrayantes, vous ne manquerez pas de designs audacieux chez Lily Trotters. J’aime le Quatre baisers style, qui a l’air chic et élégant, ainsi que le Au-dessus de la lune – Orange pour quelque chose de plus coloré. Je dirai que les chaussettes Lily Trotters – ou du moins la paire que j’ai essayée – ont tendance à être serrées en haut. Si vous avez des mollets plus gros, pensez à prendre une taille supérieure. J’ai commandé un moyen ou un petit-moyen dans toutes les chaussettes de compression que j’ai essayées, et le petit-moyen de Lily Trotters était la seule paire qui faisait des empreintes importantes juste en dessous du genou.

Zensa J’ai entendu parler de Zensah lorsque j’ai testé des masques faciaux pour la course. J’ai aimé le masque facial de performance Zensah, alors j’ai décidé d’essayer ses chaussettes de compression, et elles ne m’ont pas déçu. Ces chaussettes de compression pleine longueur sont fabriquées en Italie et contiennent 18 % d’élasthanne. Le pourcentage élevé d’élasthanne signifie que ces chaussettes se compriment bien et ne s’étirent pas, elles sont donc parfaites pour les longues courses. L’insert en mesh est ce qui rend ces chaussettes de compression idéales pour les coureurs. Placé sur la partie mollet de la chaussette, le composant en mesh offre une respirabilité ultime afin que vos chaussettes ne soient pas totalement trempées de sueur à la fin de votre course. La semelle coussinée de la chaussette est également une touche agréable. J’ai remarqué que ces chaussettes me soutenaient mieux dans la voûte plantaire que les autres que j’ai testées.

Sockwell Si vous avez spécifiquement affaire à une mauvaise circulation, essayez une paire de chaussettes de compression Sockwell Elevation. Ces chaussettes offrent une compression graduée de 20 à 30 mmHg, alors que la majorité des chaussettes de compression vont de 15 à 20 mmHg (mmHg est une mesure médicale de la pression). La compression commence au niveau de la cheville et diminue au cours de quatre « zones » jusqu’au haut de votre mollet. Ils disposent également d’un soutien de la voûte plantaire, un bonus pour les personnes dont les pieds gonflent en plus de leurs chevilles. Fabriquées en rayonne de bambou, laine mérinos, nylon extensible et élasthanne, les chaussettes de compression Elevation sont douces mais durables, et elles évacuent bien l’humidité. Si vous voulez moins de compression, Sockwell a une collection de style de vie qui comprend des tonnes de styles mignons avec une compression de 15 à 20 mmHg (j’adore cette paire avec des visages de chat). Vous recevez des alertes de prix pour Chaussettes de compression graduées Sockwell Elevation

Compression PRO Une deuxième paire de chaussettes PRO Compression fait partie de la liste parce qu’elles sont tout simplement excellentes. Je porterais ces chaussettes de compression mi-mollet toute la journée, tout comme je porterais la paire pleine longueur, mais pour différentes activités. J’ai adoré porter les chaussettes mi-mollet PRO pour faire des courses et faire des projets de rénovation domiciliaire. Ces bébés m’ont fait passer une journée complète de rénovations domiciliaires, y compris le ponçage, la peinture et l’assemblage de meubles – et ils avaient l’air assez élégants pour être portés lors de plusieurs courses « Oh tirez, j’ai oublié ça » à Home Depot. J’ai aussi essayé les chaussettes mi-mollet pour une longue journée de travail, mais je ne les aimais pas autant pour cela. Mes mollets gonflaient encore, menant à un renfoncement où se trouvait l’ourlet de la chaussette. Je les aime beaucoup, mais je m’en tiendrai à les porter les jours plus actifs et pendant les entraînements. Dans l’ensemble, le style de chaussettes mi-mollet est un excellent choix pour les personnes qui souhaitent une compression localisée uniquement au talon et à la cheville.

Équipement Physix Si vous êtes du genre à porter des chaussettes de compression après votre entraînement plutôt que pendant, essayez ces chaussettes de compression hautes Physix Gear. Je les ai choisies pour les meilleures chaussettes post-entraînement car elles me rappelaient la compression NormaTec lorsque je les portais. La compression graduée est si efficace que vous pouvez sentir les différents niveaux de pression sur vos mollets, en particulier lorsque vous marchez ou vous déplacez. Si vous faites vraiment attention lorsque vous portez ces chaussettes de compression, vous ressentirez une douce sensation de pulsation – vous pourrez réellement ressentir l’augmentation du flux sanguin en temps réel. J’ai porté les chaussettes de compression Physix Gear après quelques séances d’haltérophilie, plusieurs longues marches et quelques courses, et même si je ne peux pas dire qu’elles ont réellement aidé mes muscles à récupérer plus rapidement (c’est difficile à dire), je peux dire qu’elles étaient apaisantes après un entraînement intense. Ces chaussettes de compression sont plus abordables que la plupart à moins de 20 $ la paire, et la collection comprend des styles très décontractés que vous pouvez porter n’importe où.