Meilleures chaînes YouTube pour des entraînements gratuits pour se mettre en forme en 2023

Les coûts d’un abonnement à un gymnase ou de cours de conditionnement physique en groupe peuvent s’additionner, ce qui rend intimidant de commencer une routine de conditionnement physique. Bien que la salle de sport ou un cours de fitness en groupe puisse être un excellent moyen de trouver une communauté de personnes partageant les mêmes idées et souhaitant s’entraîner, vous voudrez peut-être une autre option pour transpirer – et nous sommes là pour vous aider.

YouTube est une excellente ressource pour les vidéos d’entraînement et propose des milliers d’entraînements parmi lesquels choisir. Cela signifie qu’il peut être difficile et même long de trouver les meilleurs entraînements YouTube. Nous avons compilé certaines des meilleures chaînes d’entraînement YouTube avec les meilleures vidéos d’entraînement gratuites que vous pouvez trouver sur Internet.

Nous avons divisé ces meilleures vidéos d’entraînement sur YouTube par type d’entraînement pour vous permettre de démarrer encore plus facilement votre parcours de remise en forme. Faites défiler pour les découvrir tous.

Capture d’écran de Nasha Addarich Martínez/CNET Popsugar Fitness a un peu de tout. Sur cette chaîne YouTube, gérée par Popsugar, vous trouverez du cardio, de la musculation, de la danse, de la barre, du HIIT et tout le reste. Les cours sont de durées différentes, vous pouvez donc choisir ce qui fonctionne le mieux en fonction du temps dont vous disposez pour votre entraînement à domicile. Il y a aussi beaucoup de niveaux de difficulté à choisir, donc si vous voulez essayer le yoga et que vous ne l’avez jamais fait auparavant, vous pouvez choisir un cours de yoga pour débutant et progresser jusqu’à ce que vous soyez un pro. Il y a des centaines d’entraînements parmi lesquels choisir, et vous pouvez trier par l’entraînement que vous voulez ou l’instructeur que vous voulez. Vous pouvez même relever un défi organisé, comme le 5-Day Full-Body Blast.

Capture d’écran par Nasha Addarich/CNET L’entraîneur personnel Heather Robertson propose une grande variété d’entraînements HIIT sur sa chaîne pour vous faire bouger. Elle se spécialise dans les entraînements qui ne nécessitent aucun équipement et peuvent être effectués dans n’importe quelle durée. À partir de 10 minutes, les entraînements sont conçus pour une variété de niveaux de compétence et de groupes musculaires. Elle a également conçu un certain nombre de séries et de calendriers pour vous aider à respecter un calendrier d’entraînement de vos groupes musculaires de manière égale et efficace.

Capture d’écran de Nasha Addarich Martínez/CNET Juice et Toya ont tout ce dont vous avez besoin pour faire votre propre musculation à la maison. Sur cette chaîne, vous trouverez des listes de lecture par groupe musculaire et équipement, afin que vous puissiez choisir spécifiquement une série d’entraînements en utilisant les poids que vous avez sous la main. D’une durée allant de 10 à 30 minutes, ces vidéos d’entraînement sont faciles à suivre pour une variété de niveaux de compétence. Ils montrent également des modifications si vous avez besoin d’aller plus facilement dans n’importe quelle section de l’entraînement.

Capture d’écran par Nasha Addarich Martinez/CNET La chaîne de Natacha Océane est plus qu’un simple lieu d’entraînement. Elle vous aide à créer un mode de vie globalement sain. L’une des façons dont elle le fait est avec des entraînements sans équipement qui sont vraiment conçus pour être faits à la maison avec juste votre poids corporel. Natacha vous montre également comment vous entraîner plus efficacement, en perfectionnant votre technique de course et en créant un plan d’entraînement. Lorsque vous puisez dans ses vidéos d’entraînement, dont la durée varie en fonction de ce sur quoi elle travaille, vous trouverez HIIT, cardio et étirements adaptés à un appartement – elle a même des entraînements sans bruit, donc vos voisins vous remercieront .

Capture d’écran de Nasha Addarich Martínez/CNET La chaîne de Caroline Girvan propose tous les entraînements dont vous avez besoin pour utiliser ces haltères à bon escient. Elle vous montrera comment utiliser les haltères pour travailler chaque groupe musculaire, et ce qui est si bien avec sa chaîne, c’est qu’elle a organisé des séances d’entraînement que vous pouvez utiliser pendant plusieurs semaines pour tonifier vos muscles. Au lieu de déterminer quel entraînement faire chaque jour, suivez simplement son plan et faites en sorte que tout soit pris en charge pour vous. Tout ce que vous avez à faire est de l’allumer et de saisir vos haltères.

Capture d’écran de Nasha Addarich Martínez/CNET Les entraînements de danse du Fitness Marshall ne se contentent pas de secouer votre butin. Ces entraînements complets sont conçus pour accélérer votre rythme cardiaque et faire travailler tous vos muscles en même temps. Réglés sur toutes sortes de chansons populaires, ces entraînements sont rapides, vous pouvez donc en faire un, deux ou 10 pour un entraînement, selon la durée pendant laquelle vous voulez transpirer. Le Fitness Marshall propose également des vidéos plus longues pour des entraînements de 30 ou 60 minutes.

Capture d’écran de Nasha Addarich Martínez/CNET Move with Nicole propose une tonne d’entraînements de Pilates qui peuvent être effectués à la maison avec juste un tapis. Elle a quelque chose pour vous, que vous souhaitiez un entraînement de 20 minutes ou de 60 minutes. Vous pouvez également trouver des plans d’entraînement guidés pour vous aider à traverser un mois entier. Si vous n’avez jamais fait de Pilates auparavant, ne vous en faites pas. Nicole propose également des vidéos pour débutants pour vous aider à comprendre l’entraînement avant de plonger dans quelque chose de plus avancé.

Capture d’écran de Nasha Addarich Martínez/CNET Yoga avec Adrienne accueille des pratiquants de tous niveaux. Elle a créé des listes de lecture et des plans de yoga pour s’aligner sur vos niveaux de compétence, votre objectif et votre temps. Vous pouvez choisir une pratique de yoga de 10 minutes, une méditation guidée ou un cours de base du yoga pour vous apprendre en quoi consiste l’entraînement. C’est un excellent canal pour commencer votre journée – une pratique de yoga de 10 minutes peut vous aider à vous recentrer avant de vous lancer dans la journée de travail.

Capture d’écran de Nasha Addarich Martínez/CNET Pamela Reif propose un peu de tout, en particulier des entraînements aérobiques qui font battre votre cœur. Il existe de nombreux entraînements rapides de 10 minutes (mais vous en trouverez également de plus longs), y compris de la danse, des entraînements pour tout le corps, etc. Il existe des listes de lecture organisées par type d’entraînement afin que vous puissiez aller directement à ce que vous recherchez, et elle héberge également des entraînements en direct si vous voulez transpirer avec elle en temps réel.

Capture d’écran de Nasha Addarich Martínez/CNET Global Cycling Network vous donnera tous les outils dont vous avez besoin pour être un cycliste professionnel. Sur cette chaîne, vous trouverez des conseils de cyclisme, des séances d’entraînement en salle pour améliorer votre cyclisme et des séances d’entraînement sur vélo stationnaire. GCN est une chaîne complète pour les cyclistes qui comprend également des divertissements – vous pouvez regarder les meilleurs cyclistes rouler sur tous les terrains et vous inspirer pour sortir sur votre vélo et y aller aussi.

Capture d’écran de Nasha Addarich Martínez/CNET Si vous recherchez un entraînement qui vous fera transpirer efficacement mais qui ne sera pas aussi dur pour votre corps, essayez Body Project. Sur cette chaîne, vous trouverez des entraînements à faible impact qui sont doux pour vos articulations tout en gardant votre corps en mouvement. Les entraînements durent généralement entre 25 et 30 minutes et vous montrent comment brûler les graisses sans trop déchirer vos articulations et vos muscles.

Capture d’écran de Nasha Addarich Martínez/CNET Thenx propose plusieurs entraînements qui ciblent certains groupes musculaires et tout votre corps. Parfaits pour faire à la maison, ces entraînements ne durent que 5 minutes, ce qui ne vous donne aucune excuse pour ne pas essayer. Chris Heria vous montrera comment faire travailler vos muscles dans le confort de votre maison, en utilisant votre poids corporel, les meubles et le sol au besoin.

Capture d’écran de Nasha Addarich Martínez/CNET Le Studio de Jamie Kinkeade est parfait pour tous ceux qui veulent danser. Vous trouverez ici différents types de danse, de la barre aux sets HIIT cardio-alimentés en passant par certaines de vos chansons préférées. Vous pouvez trouver des entraînements à une seule chanson ou des cours complets définis sur une liste de lecture. De plus, Jamie propose des séances d’entraînement en direct, afin que vous puissiez danser avec elle en temps réel, et des séances d’entraînement à la demande à économiser pour plus tard.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.