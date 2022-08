Meilleures cartes de crédit virtuelles pour août 2022

Fraude de carte de crédit touché plus de 13 millions d’Américains en 2021, et les cartes de crédit virtuelles sont une solution viable.

De manière générale, les cartes de crédit virtuelles – ou numéros de compte virtuels – sont des détails de carte de crédit jetables émis pour un usage unique pour vous aider à masquer votre identité lors d’achats en ligne. Les numéros de carte de crédit virtuels peuvent être générés directement à partir de votre compte de carte de crédit avec certains produits, et via applications et extensions de navigateur avec les autres. Certaines cartes plus récentes innovent même sur le potentiel des cartes virtuelles, de sorte que la technologie deviendra probablement plus accessible et flexible avec le temps.

Ci-dessous sont les meilleures cartes de crédit qui offrent des cartes virtuelles directement via votre compte en tant qu’avantage inclus.

Meilleure carte de remboursement avec numéros de compte virtuels Offre d’introductionN / A AVR15,49 % – 25,49 % (Variables) Intro Achat APRN / A Crédit recommandé Excellent, bon Taux de récompense Frais annuels0 $ Intro Transfert de solde APR0 % d’introduction pendant 18 mois sur les transferts de solde Transfert de solde APR15,49 % – 25,49 % (Variable) Frais de transfert de solde Il y a des frais de transfert de solde d’introduction de 3% de chaque transfert (minimum 5 $) effectué dans les 4 premiers mois suivant l’ouverture du compte. Des frais de transfert de solde de 5 % de chaque transfert (minimum de 5 $) s’appliquent s’ils sont effectués après 4 mois d’ouverture de compte. Frais de retard de paiement Jusqu’à 41 $ Frais de transaction étrangère 3% Pénalité APR Jusqu’à 29,99 % (variable) Notre avis La Citi® Double Cash Card est une bonne option pour une carte de crédit virtuelle si vous cherchez à maximiser votre cash-back d’achat et que vous voulez éviter les tracas des systèmes de points de décodage. Bien que son taux de remboursement soit généralement compétitif par rapport à l’Apple Card, cette carte peut être plus adaptée à quelqu’un qui n’a pas de produits Apple ou qui est moins enclin à la technologie. Pour accéder aux cartes de crédit virtuelles pour la Citi Double Cash Card, vous devez sélectionner « Autres services » sur la page d’accueil de votre compte, puis accéder à « Numéros de compte virtuels ». Consultez notre examen complet de la Citi Double Cash Card pour plus de détails.

Offre APR longue introduction avec numéros de compte virtuels Offre d’introductionN / A AVR15,24 % – 25,24 % (Variables) Intro Achat APR0 % pendant 12 mois sur les achats Crédit recommandé Excellent, bon Taux de récompenseN / A Frais annuels0 $ Intro Transfert de solde APR0 % pendant 21 mois sur les transferts de solde Transfert de solde APR15,24 % – 25,24 % (Variables) Frais de transfert de solde Des frais de transfert de solde s’appliquent à cette offre de 5 % de chaque transfert de solde ; Au moins 5 $. Frais de retard de paiement Jusqu’à 41 $ Frais de transaction étrangère 3% Pénalité APR Jusqu’à 29,99 % (variable) Notre avis La carte Citi® Diamond Preferred® offre non seulement des numéros de compte virtuels directement depuis la page d’accueil de votre compte en ligne, mais elle bénéficie également d’une période d’introduction APR de 0 %. Avec l’approbation du compte, vous pouvez profiter de 12 mois d’APR d’introduction de 0 % sur les achats à partir de la date d’ouverture du compte et d’un énorme 21 mois d’APR d’introduction de 0 % sur les transferts de solde (mais avec des frais de transfert de solde proportionnels de 5 % ou 5 $, selon le cas. est plus grand). Après la période d’introduction, l’APR est de 15,24 % à 25,24 % variable. Les transferts de solde doivent être effectués dans les quatre mois suivant l’ouverture du compte. Consultez notre examen complet de la carte Citi Diamond Preferred pour plus de détails.

Meilleure carte de voyage avec capacité de carte virtuelle Offre d’introductionPendant une durée limitée, gagnez 80 000 points ThankYou® bonus après avoir dépensé 4 000 $ en achats au cours des 3 premiers mois suivant l’ouverture du compte AVR17,49 % – 25,49 % (Variables) Intro Achat APRN / A Crédit recommandé Excellent, bon Taux de récompense Frais annuels95 $ Transfert de solde APR17,49 % – 25,49 % (Variables) Frais de transfert de solde Des frais de transfert de solde s’appliquent à cette offre de 5 % de chaque transfert de solde ; Au moins 5 $. Frais de retard de paiement Jusqu’à 41 $ Frais de transaction étrangère 0% Pénalité APR Jusqu’à 29,99 % (variable) Notre avis Alors que la carte Citi Premier® a des frais annuels de 95 $ – contrairement à nos autres choix qui n’ont pas de frais annuels – ses récompenses et ses avantages compensent le coût supplémentaire. Par exemple, le bonus de connexion de 80 000 points après avoir dépensé 4 000 $ au cours des trois premiers mois suivant l’ouverture du compte (une valeur équivalente à 800 $ en cartes-cadeaux lorsqu’elles sont échangées sur thankyou.com) est très compétitif, plaçant cette carte au sommet de nos choix pour les meilleures cartes de crédit bonus de bienvenue. Cette carte offre une protection des achats et vous pouvez accéder aux numéros de compte virtuels directement via la page d’accueil de votre compte. Pour plus de détails sur tous les avantages de cette carte, consultez notre examen complet de la carte Citi Premier.

Carte de crédit virtuelle instantanée Offre d’introductionN / A AVR10,99 % à 21,99 % (Variable) Intro Achat APRN / A Crédit recommandé N / A Taux de récompense Frais annuels0 $ Notre avis La carte Apple est unique en ce sens qu’elle comporte trois numéros de carte de crédit intégrés en un seul. L’un est le numéro de carte utilisé par votre Apple Wallet, qui est sécurisé, l’autre est pour votre carte physique (en supposant que vous en demandiez une), et l’autre est considéré comme votre carte de crédit virtuelle – il peut être utilisé pour des transactions en ligne ou en ligne. transactions personnelles où le marchand n’accepte pas Apple Pay. Mieux encore, si ce numéro de carte de crédit virtuel est compromis, vous pouvez demander et recevoir un numéro de remplacement gratuit instantanément sans interrompre l’utilisation de votre compte via Apple Wallet ou la carte physique.

Pour les utilisateurs multiples et temporairement autorisés Offre d’introductionN / A AVR14,25 % – 21,25 % variables Intro Achat APRN / A Crédit recommandé Excellent/Bon crédit Taux de récompense Frais annuelsAucun Transfert de solde APR14,25 % – 21,25 % variables Frais de transfert de solde 2% du montant de chaque virement. Pénalité APR Aucun Notre avis La carte X1*, bien que parcourant lentement sa liste d’attente, offre une configuration unique en ce qui concerne les cartes de crédit virtuelles. Vous devrez télécharger une application pour la gestion du compte car il n’y a pas d’accès au compte via un navigateur Web. Grâce à cette application, vous pouvez générer des cartes virtuelles à usage unique comme les autres cartes présentées dans cette liste. Vous avez également la possibilité de définir des dates d’expiration automatique pour les cartes de crédit virtuelles, ce qui peut s’avérer utile pour annuler automatiquement les essais gratuits ou pour donner un numéro de carte à une personne de confiance comme un membre de la famille ou un soignant pendant une période déterminée. Vous pouvez avoir plusieurs cartes de crédit virtuelles actives en même temps. Voir notre examen complet de la carte X1 pour plus de détails.

FAQ

Quelles sont les meilleures cartes de crédit virtuelles ? Dans un souci de simplicité de pouvoir générer un numéro de compte virtuel partout où vous avez accès à Internet, les meilleures cartes de crédit virtuelles sont celles que vous pouvez obtenir directement à partir de votre compte de carte de crédit en ligne, sans télécharger d’extensions embêtantes ou d’applications supplémentaires. Ceux-ci incluent la carte Apple, la carte Citi Double Cash, la carte Citi Premier, la carte Citi Diamond Preferred et la carte X1. D’autres émetteurs de cartes de crédit peuvent proposer des applications ou des extensions de navigateur supplémentaires. Par exemple, Capital One a l’extension Web Eno pour ses cartes.

Qu’est-ce qu’une carte de crédit virtuelle ? Une carte de crédit virtuelle, ou numéro de compte virtuel, est un numéro de carte de crédit temporaire utilisé pour effectuer des achats en ligne ou par téléphone en toute sécurité. Cela signifie que vous n’avez pas à révéler les informations de votre compte réel, ce qui vous évite un vol d’identité potentiel. Le numéro de compte virtuel est généré de manière aléatoire et expire après une période de temps définie afin qu’il ne puisse pas être détourné à l’avenir.

Ma carte de crédit ne propose pas de numéros de compte virtuels. Comment puis-je acheter en ligne en toute sécurité ? Il existe plusieurs applications d’émetteur et extensions de navigateur qui permettent la génération de cartes de crédit virtuelles pour les comptes qui n’ont pas la fonctionnalité intégrée. Ils nécessitent une étape supplémentaire (téléchargement de l’application ou de l’extension) à utiliser initialement, et vous limitent à effectuer des achats spécifiquement sur le matériel. vous avez installé le programme. Par exemple, un compte Click to Pay permet aux titulaires de cartes Visa, Mastercard, American Express et Discover de choisir de demander une carte de crédit virtuelle au moment du paiement.

Notre méthodologie

CNET examine les cartes de crédit en les comparant de manière exhaustive à travers des critères établis pour chaque grande catégorie, y compris les remises en argent, les bonus de bienvenue, les récompenses de voyage et le transfert de solde. Nous prenons en considération le comportement d’achat typique d’une gamme de profils de consommateurs – étant entendu que la situation financière de chacun est différente – et la fonction désignée d’une carte.

Pour cartes de crédit avec remise en argent, par exemple, les facteurs clés incluent la cotisation annuelle, la “prime de bienvenue” et le taux de remboursement (ou les taux, s’ils diffèrent selon la catégorie de dépenses). Pour les cartes de récompenses et de miles, nous calculons et pesons la valeur monétaire nette des avantages respectifs d’une carte. Et avec cartes de crédit de transfert de soldenous analysons des spécifications telles que la durée de la période d’introduction du TAEG à 0 % et les frais de transfert de solde, tout en reconnaissant des facteurs secondaires tels que le TAEG standard et le temps dont vous disposez pour effectuer un transfert de solde après l’ouverture du compte.

* Toutes les informations sur la carte Apple et la carte X1 ont été collectées indépendamment par CNET et n’ont pas été examinées par l’émetteur.

Le contenu éditorial de cette page est basé uniquement sur des évaluations objectives et indépendantes de nos rédacteurs et n’est pas influencé par la publicité ou les partenariats. Il n’a pas été fourni ou commandé par un tiers. Cependant, nous pouvons recevoir une compensation lorsque vous cliquez sur des liens vers des produits ou services proposés par nos partenaires.

