Meilleures cartes de crédit sans frais de transfert de solde pour décembre 2022

Transférer le solde de votre carte de crédit d’un compte avec un taux d’intérêt élevé à celui avec une longue intro 0 % APR période pourrait vous aider à rembourser vos dettes sans accumuler plus d’intérêts. Cependant, avant de choisir une carte pour transférer cette dette, assurez-vous de vérifier les frais de transfert de solde. La plupart des émetteurs de cartes de crédit facturent des frais (généralement de 3 % à 5 %) pour accepter les transferts de solde vers le nouveau compte. Si vous transférez 10 000 $ de dettes, vous devrez couvrir 300 à 500 $ supplémentaires.

Certaines cartes de crédit offrent des frais de transfert de solde de 0 $ pour encourager les titulaires de carte à appliquer et à transférer un solde. L’APR d’introduction de 0 % sur les transferts de solde sur ces cartes ne dure pas aussi longtemps que le meilleures cartes de transfert de solde qui facturent des frais de transfert de solde. Néanmoins, si vous êtes en mesure de rembourser intégralement le solde d’ici la fin de la période d’introduction du TAEG, l’utilisation d’une carte sans frais de transfert de solde peut vous faire économiser une bonne partie de la monnaie.

APR d’introduction le plus long avec des frais de transfert d’introduction de 0 $ Offre d’introductionN / A AVR9,99 % à 21,49 % (Variable) Intro Achat APR0 % APR d’introduction pour les 15 premiers mois d’ouverture de votre compte. Crédit recommandé Excellent/Bon crédit Taux de récompenseN / A Frais annuels0 $ Intro Transfert de solde APR0 % APR d’introduction pour les 15 premiers mois d’ouverture de votre compte. Transfert de solde APR9,99 % à 21,49 % (Variable) Frais de transfert de solde Soit 10 $ ou 3 % du montant de chaque transfert de solde, selon le montant le plus élevé. Frais de retard de paiement Jusqu’à 37 $ Frais de transaction étrangère 3 % de chaque transaction en dollars américains. Pénalité APR Aucun Notre avis La carte de crédit Union Bank® Platinum™ Visa® offre 15 mois de TAP initial de 0 % sur les achats et les transferts de solde, avec 0 $ de frais de transfert de solde si vous effectuez votre premier transfert de solde dans les 60 premiers jours suivant l’ouverture du compte (après cela, 3 % de chaque transfert avec un minimum de 10 $). Après la fin de la période promotionnelle APR, vous serez soumis à un APR variable de 9,99 % à 21,49 % – l’extrémité inférieure de cette fourchette est très compétitive par rapport à la plupart des cartes de crédit à transfert de solde. Il n’y a pas non plus de frais annuels, ce qui en fait une carte sûre sur laquelle transférer votre solde sans frais supplémentaires si vous êtes diligent.

Une offre APR d’introduction milieu de gamme Offre d’introductionN / A AVR8,15 % – 18,00 % TAP variable Intro Achat APR0% intro APR pendant 12 mois à compter de l’ouverture du compte sur les achats Crédit recommandé N / A Taux de récompenseN / A Frais annuels0 $ Intro Transfert de solde APR0% intro APR pendant 12 mois à compter de l’ouverture du compte sur les BT Transfert de solde APR8,15 % – 18,00 % TAP variable Frais de transfert de solde Aucun Frais de transaction étrangère Aucun Notre avis Wings Financial Credit Union est basée dans le Minnesota, mais vous pouvez vous joindre en faisant un don de 5 $ à la Wings Financial Foundation. Après cela, vous pouvez demander la carte de crédit Wings Visa Platinum *, qui ne facture aucun frais annuel ou de transfert de solde et offre 12 mois de TAP de lancement de 0% sur les transferts de solde et les achats (8,15% à 18,00% TAP variable par la suite).

Offre d’introductionN / A AVR6,99 % à 18,00 % (Variable) à l’ouverture de votre compte, selon votre solvabilité Intro Achat APRN / A Crédit recommandé N / A Taux de récompenseN / A Frais annuelsAucun Intro Transfert de solde APRTransfert de solde initial de 0,00 % APR pour 12 cycles de facturation Transfert de solde APR6,99 % à 18,00 % (Variable) à l’ouverture de votre compte, selon votre solvabilité Frais de transfert de solde Aucun Frais de transaction étrangère Aucun Notre avis First Tech Federal Credit Union est basée à San Jose, en Californie, et s’adressait initialement aux employés des entreprises technologiques du nord-ouest du Pacifique. Aujourd’hui, vous pouvez Devenir membre si vous travaillez pour l’une de leurs entreprises partenaires ou devenez membre du Computer History Museum (15 $ pour une adhésion annuelle) ou de la Financial Fitness Association (8 $ pour une adhésion annuelle). La carte de crédit First Tech Platinum Mastercard * offre également 12 cycles de facturation de 0% APR de lancement sur les transferts de solde (6,99% à 18,00% APR variable par la suite) sans frais de transfert de solde de carte de crédit.

Pour les militaires et leurs familles Offre d’introductionN / A AVR8,99 % – 18,00 % variables Intro Achat APRN / A Crédit recommandé N / A Taux de récompenseN / A Frais annuelsAucun Intro Transfert de solde APR0% intro APR pendant 12 mois sur les transferts de solde Transfert de solde APR8,99 % – 18,00 % variables Frais de transaction étrangère Aucun Pénalité APR 18,00 % Notre avis La Navy Federal Credit Union est destinée aux membres des forces armées, aux anciens combattants et aux membres de leur famille immédiate. Si vous êtes admissible à cette carte, vous pouvez profiter de 12 mois d’APR d’introduction de 0 % sur les transferts de solde avec un APR variable de 8,99 % à 18 % par la suite, sans frais de transfert de solde. Mais vous devrez initier le transfert de solde dans les 60 jours suivant l’ouverture de votre compte afin de profiter de cette offre.

FAQ

Comment fonctionnent les cartes de crédit avec transfert de solde ? Lorsqu’elles sont utilisées correctement, les cartes de crédit à transfert de solde fonctionnent comme un outil de financement de la dette. Ils peuvent vous aider à rembourser vos dettes de carte de crédit à taux d’intérêt élevé plus rapidement et à moindre coût. Lorsque vous transférez un solde, vous transférez une dette d’une carte de crédit à une autre. Les meilleures cartes de transfert de solde offrent peu ou pas d’intérêt pendant une période de lancement définie, ce qui vous permet de rembourser votre dette sans vous soucier des intérêts élevés qui s’accumulent. Cette période d’introduction du TAP dure généralement entre 12 mois et 21 mois, ce qui vous donne une période de temps importante pour rembourser votre solde avant que le taux d’intérêt n’augmente. Alors que quelques cartes de crédit offrent des transferts sans frais, la plupart des cartes de transfert de solde vous facturent entre 3 % et 5 % du solde transféré. En règle générale, plus la période d’introduction du TAP de 0 % est longue, plus les frais sont élevés, et vice versa. Ainsi, les cartes sans frais de transfert de solde ont des périodes APR d’introduction plus courtes, et celles avec des frais de transfert ont des périodes APR d’introduction plus longues.

Où puis-je trouver des cartes de crédit sans frais de transfert de solde ? Nous pensons que les cartes Wings Visa Platinum et First Tech Platinum sont deux des meilleures cartes de crédit sans frais de transfert de solde. Bien que les deux proposent des offres d’introduction APR, vous devrez payer entre 5 $ et 15 $ pour devenir membre. Cependant, ces frais sont relativement faibles par rapport aux taux de transfert de solde typiques. Pour comparer, supposons que vous transférez 5 000 $ de dette de carte de crédit – une carte avec des frais de 3 % vous facturerait 150 $ pour le faire, tandis que les cartes Wings Visa Platinum et First Tech Platinum ne nécessiteraient que des frais d’adhésion inférieurs à 20 $. Cela dit, si vous êtes déjà membre d’une coopérative de crédit, il peut être utile de demander si elle propose une carte de transfert de solde avec une période APR d’introduction de 0 % et sans frais de transfert de solde.

Quels sont les avantages d’une carte de crédit sans frais de transfert de solde ? Une carte de crédit sans frais de transfert de solde vous permet de transférer un solde d’un compte à un autre sans payer de frais de transfert initiaux, généralement entre 3 % et 5 %. Le compromis est une période APR d’introduction plus courte pour les transferts de solde. Une carte de crédit sans frais de transfert de solde et avec un APR de 0 % offre un moyen de rembourser une dette de carte de crédit à intérêt élevé sans payer un centime d’intérêts ou de frais, mais uniquement si vous pouvez le rembourser dans un délai d’un an. Si vous avez besoin de plus de temps, il serait peut-être préférable d’envisager une carte avec des frais de transfert de solde qui ont une période d’intro APR plus longue sans intérêt ou faible.

Comment puis-je décider si une carte de crédit sans frais de transfert de solde me convient? La première étape consiste à comprendre le montant d’un paiement mensuel que vous pouvez vous permettre chaque mois. Ensuite, calculez combien vous paierez en intérêts et en frais avec deux ou trois cartes de crédit à transfert de solde différentes. De manière générale, si vous pouvez rembourser votre dette en 12 à 15 mois environ, les 3 % que vous économisez avec une carte de crédit sans frais de transfert de solde en valent la peine. Si cela vous prend 17 à 18 mois ou plus, une carte comme la US Bank Visa® Platinum Card peut vous faire économiser plus d’argent en paiements d’intérêts, malgré les frais de transfert de 3 % (5 $ minimum).

Notre méthodologie



CNET examine les cartes de crédit en les comparant de manière exhaustive à travers des critères définis développés pour chaque grande catégorie, y compris le cash-back, le bonus de bienvenue, les récompenses de voyage et le transfert de solde. Nous prenons en considération le comportement d’achat typique d’une gamme de profils de consommateurs – étant entendu que la situation financière de chacun est différente – et la fonction désignée d’une carte.

Pour les cartes de crédit avec remise en argent, par exemple, les facteurs clés comprennent la cotisation annuelle, la « prime de bienvenue » et le taux de remise en argent (ou les taux, s’ils diffèrent selon la catégorie de dépenses). Pour les cartes de récompenses et de miles, nous calculons et pesons la valeur monétaire nette des avantages respectifs d’une carte. Et avec les cartes de crédit de transfert de solde, nous analysons des spécifications telles que la durée de la période d’introduction de 0% APR et les frais de transfert de solde, tout en reconnaissant des facteurs secondaires tels que l’APR standard et la durée dont vous disposez pour effectuer un transfert de solde après vous ouvrir le compte.

* Toutes les informations sur la carte de crédit Wings Visa Platinum, la carte First Tech Platinum Mastercard et la carte de crédit SunTrust Prime Rewards ont été collectées indépendamment par Crumpe et n’ont pas été examinées par l’émetteur.

Le contenu éditorial de cette page est basé uniquement sur des évaluations objectives et indépendantes de nos rédacteurs et n’est pas influencé par la publicité ou les partenariats. Il n’a pas été fourni ou commandé par un tiers. Cependant, nous pouvons recevoir une compensation lorsque vous cliquez sur des liens vers des produits ou services proposés par nos partenaires.