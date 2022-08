Meilleures cartes de crédit sans frais annuels en août 2022

De nombreuses cartes de crédit coûtent environ 100 $ par année, et les frais annuels de certaines cartes de crédit peuvent atteindre plusieurs centaines de dollars. Alors que le compromis pour cette dépense réside généralement dans bonnes récompensesmeilleur bonus de bienvenue, crédits annuels et autres avantages, de nombreuses cartes de crédit sans frais annuels peuvent offrir une tranche comparable d’avantages. Si vous n’utilisez pas votre carte de crédit assez souvent pour justifier la dépense d’une cotisation annuelle, ou si vous souhaitez simplement que votre carte nécessite peu d’entretien, les choix ci-dessous représentent certains des meilleures cartes de crédit vous pouvez obtenir sans frais annuels.

Meilleure carte de crédit globale sans frais annuels Offre d’introductionOffre d’introduction : Gagnez une remise en argent supplémentaire de 1,5 % sur tout ce que vous achetez (jusqu’à 20 000 $ dépensés la première année) – d’une valeur allant jusqu’à 300 $ en remise en argent ! AVR16,49 % – 25,24 % variables Intro Achat APR0% Intro APR sur les achats pendant 15 mois Crédit recommandé Excellent/Bien Taux de récompense Frais annuels0 $ Intro Transfert de solde APR0% Intro APR sur les transferts de solde pendant 15 mois Transfert de solde APR16,49 % – 25,24 % variables Frais de transfert de solde Soit 5 $ ou 5 % du montant de chaque transfert, selon le montant le plus élevé. Frais de transaction étrangère 3 % de chaque transaction en dollars américains Pénalité APR Jusqu’à 29,99 % Notre avis La carte Chase Freedom Unlimited® remporte la place des meilleures cartes de crédit sans frais annuels pour plusieurs raisons. Cette carte offre un vaste programme de récompenses en argent, vous permettant de gagner plus de récompenses sur les achats de voyage, de restauration et de pharmacie éligibles que vous ne le pourriez avec les autres meilleures cartes sans frais annuels. Le bonus de bienvenue ajoute encore plus de cash back. La première année, vous obtenez une remise en argent supplémentaire de 1,5 % sur jusqu’à 20 000 $ d’achats, jusqu’à 300 $. Cette carte offre également un TAP initial de 15 mois à 0 % sur les achats et les transferts de solde (16,49 % à 25,24 % TAP variable par la suite).

Meilleure carte de voyage sans frais annuels Offre d’introduction25 000 points bonus en ligne après avoir effectué au moins 1 000 $ d’achats au cours des 90 premiers jours suivant l’ouverture du compte – cela peut être un crédit de relevé de 250 $ pour les achats de voyage. AVR16,24 % – 26,24 % APR variable sur les achats et les transferts de solde Intro Achat APR0% Intro APR pour 15 cycles de facturation pour les achats Crédit recommandé Excellent/Bon Taux de récompense Frais annuels0 $ Transfert de solde APR16,24 % – 26,24 % APR variable sur les achats et les transferts de solde Frais de transfert de solde Soit 10 $ ou 3 % du montant de chaque transaction, selon le montant le plus élevé. Frais de retard de paiement Voir les conditions Frais de transaction étrangère Aucun Pénalité APR jusqu’à 29,99 % TAP Notre avis Cette offre en ligne uniquement peut ne pas être disponible si vous quittez cette page ou si vous visitez un centre financier Bank of America. Vous pouvez profiter de cette offre en postulant dès maintenant. Avec la carte de crédit Bank of America® Travel Rewards, vous gagnez 1,5 point (équivalent à 1,5 cent) pour chaque dollar dépensé sur n’importe quel achat, n’importe où. Ces points peuvent être échangés contre des crédits de relevé pour les dépenses de voyage (comme les hôtels et les vols) et les restaurants, sans restriction sur les compagnies aériennes, les sites Web ou les dates. Vous ne bénéficierez également d’aucun frais de transaction à l’étranger, donc partout où vous voyagez, vous pouvez utiliser cette carte de crédit sans pénalité. Le bonus de connexion et l’APR d’introduction en font également une carte de crédit de tous les jours bien équilibrée. Pour plus de détails, consultez notre examen complet de la carte Bank of America Travel Rewards.

Offre d’introductionN / A AVR16,74 % – 26,74 % (Variable) Intro Achat APR0% pendant 20 cycles de facturation sur les achats Crédit recommandé Bon/Excellent Taux de récompenseN / A Frais annuels0 $ Intro Transfert de solde APR0 % pendant 20 cycles de facturation sur les transferts de solde Transfert de solde APR16,74 % – 26,74 % (Variable) Frais de transfert de solde Soit 3 % du montant de chaque transfert ou 5 $ minimum, selon le montant le plus élevé Frais de transaction étrangère 2 % de chaque transaction d’achat à l’étranger ou transaction d’avance à un guichet automatique étranger en dollars américains. 3 % de chaque transaction d’achat à l’étranger ou transaction d’avance à un guichet automatique étranger dans une devise étrangère Notre avis La carte US Bank Visa® Platinum est une carte sans fioritures sans frais annuels qui ne vous rapportera pas de récompenses, mais sa longue période d’introduction APR sur les achats et les transferts de solde en fait une excellente carte pour tous ceux qui cherchent à rembourser leurs dettes. Les frais de transfert de solde sont comparables à ceux de cartes similaires, mais le délai d’introduction de 20 cycles de facturation à 0 % sur les achats et les transferts de solde peut vous offrir plus de temps pour rembourser d’autres dettes de carte de crédit, sans intérêt (16,74 % à 26,74 % APR variable par la suite).

Meilleures récompenses personnalisées sans frais annuels Offre d’introductionBonus de récompenses en espèces en ligne de 200 $ après avoir effectué au moins 1 000 $ d’achats au cours des 90 premiers jours suivant l’ouverture du compte AVR16,24 % – 26,24 % APR variable sur les achats et les transferts de solde Intro Achat APR0% Intro APR pour 15 cycles de facturation Crédit recommandé Excellent/Bien Taux de récompense Frais annuels0 $ Intro Transfert de solde APR0% Intro APR pour 15 cycles de facturation pour tous les BT effectués au cours des 60 premiers jours. Des frais de 3 % (min. 10 $) s’appliquent. Transfert de solde APR16,24 % – 26,24 % APR variable sur les achats et les transferts de solde Frais de transfert de solde Soit 10 $ ou 3 % du montant de chaque transaction, selon le montant le plus élevé. Frais de retard de paiement Voir les conditions Frais de transaction étrangère 3% Pénalité APR Jusqu’à 29,99 % TAP Notre avis Cette offre en ligne uniquement peut ne pas être disponible si vous quittez cette page ou si vous visitez un centre financier Bank of America. Vous pouvez profiter de cette offre en postulant dès maintenant. La carte de crédit Bank of America® Customized Cash Rewards offre une grande flexibilité. Contrairement à la plupart des cartes de crédit où vous pouvez choisir une catégorie, celle-ci ne change pas, ce qui en fait un outil précieux que vous pouvez utiliser tout au long de l’année. Vous pouvez gagner 3 % de remise en argent sur la catégorie de votre choix, jusqu’à 2 500 $ de dépenses par trimestre dans les catégories combinées de 3 % et 2 %, puis 1 % par la suite. La sélection de catégorie par défaut est le gaz, et pour toutes les autres, vous devez changer manuellement la sélection via votre compte. Alternativement, cette carte serait également sélectionnée comme la meilleure carte de crédit sans frais annuels pour les achats en ligne, car il s’agit d’une autre catégorie que vous pouvez choisir manuellement.

Offre d’introductionGagnez un bonus de récompenses en espèces de 200 $ après avoir dépensé 1 000 $ en achats au cours des 3 premiers mois AVR16,49 %, 21,49 % ou 26,49 % TAP variable Intro Achat APR0% intro APR pendant 15 mois à compter de l’ouverture du compte Crédit recommandé Excellent, bon Taux de récompense Frais annuels0 $ Intro Transfert de solde APR0% intro APR pendant 15 mois à compter de l’ouverture du compte sur les transferts de solde éligibles Transfert de solde APR16,49 %, 21,49 % ou 26,49 % TAP variable Frais de transfert de solde jusqu’à 5%; minimum : 5 $ Frais de transaction étrangère 3% Pénalité APR Aucun Notre avis La Wells Fargo Active Cash Card offre une structure de récompenses en espèces fixes illimitées de 2 %, ce qui en fait une carte simple mais puissante. Vous n’avez pas à vous soucier des limites de récompenses ou des catégories de bonus – vous gagnerez un taux de récompenses fixe sur les achats quotidiens éligibles. De plus, si vous dépensez 1 000 $ en achats au cours des trois premiers mois suivant l’ouverture de votre compte, vous gagnerez un bonus de bienvenue de 200 $ en espèces. Vous pouvez également profiter du faible TAP d’introduction sur les achats et les transferts de solde éligibles, car il s’agit d’une carte bien équilibrée. Consultez notre examen complet de la carte Wells Fargo Active Cash pour plus de détails.

FAQ

Que signifie « pas de cotisation annuelle » ? Cela signifie que l’émetteur de la carte ne vous facturera pas de frais annuels de titulaire de carte. Les cartes sans frais annuels peuvent avoir d’autres frais, tels que les dépôts de garantie, les frais de transaction, les frais de retard de paiement et les frais de transfert de solde. De nombreux types de cartes n’offrent aucun frais annuel, comme la plupart des cartes de crédit pour étudiants.

Que dois-je considérer d’autre à propos des cartes de crédit sans frais annuels ? Si vous utilisez davantage votre carte et souhaitez accéder à de meilleures incitations, il est facile de faire le changement. Alex Miller, PDG et fondateur de Upgraded Points, a déclaré : « Les cartes de crédit sans frais annuels ont généralement une carte « sœur » avec des frais annuels. Vous pouvez passer d’une carte sans frais annuels à une carte à frais annuels, généralement avec peu ou pas de tracas.” Avec ces cartes améliorées, vous pouvez généralement gagner encore plus de récompenses.

Les cartes à cotisation annuelle en valent-elles la peine? Quelquefois. Si vous êtes nouveau dans l’utilisation des cartes de crédit ou si vous ne prévoyez pas de facturer de nombreuses dépenses, il ne sera pas dans votre intérêt d’avoir une carte avec des frais annuels, car vous ne profiterez pas suffisamment des incitations pour justifier le coût. Pendant ce temps, il y a des cas où l’inverse s’applique. “Les cartes à cotisation annuelle en valent la peine pour les personnes qui dépensent plus d’argent car elles ont des bonus beaucoup plus élevés sur les catégories de dépenses”, a déclaré John Taylor Garner, PDG et fondateur de Card Curator. “Et leurs points/miles valent beaucoup plus, surtout lorsqu’ils sont échangés contre des voyages.”

Notre méthodologie



CNET examine les cartes de crédit en les comparant de manière exhaustive à travers des critères définis développés pour chaque grande catégorie, y compris le cash-back, le bonus de bienvenue, les récompenses de voyage et le transfert de solde. Nous prenons en considération le comportement d’achat typique d’une gamme de profils de consommateurs – étant entendu que la situation financière de chacun est différente – et la fonction désignée d’une carte.

Pour les cartes de crédit avec remise en argent, par exemple, les facteurs clés comprennent la cotisation annuelle, la « prime de bienvenue » et le taux de remise en argent (ou les taux, s’ils diffèrent selon la catégorie de dépenses). Pour les cartes de récompenses et de miles, nous calculons et pesons la valeur monétaire nette des avantages respectifs d’une carte. Et avec les cartes de crédit de transfert de solde, nous analysons des spécifications telles que la durée de la période d’introduction de 0% APR et les frais de transfert de solde, tout en reconnaissant des facteurs secondaires tels que l’APR standard et la durée dont vous disposez pour effectuer un transfert de solde après avoir ouvrir le compte.

Le contenu éditorial de cette page est basé uniquement sur des évaluations objectives et indépendantes de nos rédacteurs et n’est pas influencé par la publicité ou les partenariats. Il n’a pas été fourni ou commandé par un tiers. Cependant, nous pouvons recevoir une compensation lorsque vous cliquez sur des liens vers des produits ou services proposés par nos partenaires.