Meilleures cartes de crédit pour les personnes sans crédit en août 2022

Crédit bâtiment avec un carte de crédit peut parfois ressembler à un Catch-22. Vous avez besoin bon crédit pour obtenir une approbation de carte de crédit, mais vous avez besoin d’une carte de crédit pour obtenir un bon crédit. Cartes de crédit sécurisées offrent une solution, mais obligent les utilisateurs à verser des acomptes.

D’autres entreprises adoptent des approches différentes pour offrir des cartes de crédit aux consommateurs sans crédit. Certains utiliseront les informations de vos comptes bancaires et de votre revenu moyen pour effectuer des approbations de carte de crédit. D’autres fournissent des cartes spéciales pour les étudiants qui n’ont pas besoin d’une cote de crédit existante.

Trouvez ci-dessous nos meilleures offres de partenaires pour les cartes de crédit qui ne nécessitent pas de cote de crédit. Pour les offres connexes, assurez-vous de consulter nos meilleures offres partenaires pour ceux qui ont un mauvais crédit.

Meilleure carte pour ceux qui n’ont pas de crédit Offre d’introductionN / A AVR14,49 % – 28,49 % (Variable) Intro Achat APRN / A Crédit recommandé Limité/Passable/Bon/Excellent Taux de récompense Frais annuels0 $ Frais de transaction étrangère 0 $ Notre avis La carte Visa Petal 2, émise par WebBank, membre FDIC, se distingue comme l’une des meilleures cartes pour commencer à établir un crédit. C’est notre premier choix car il ne comporte aucun frais annuel, aucun frais de retard, aucun frais de transaction à l’étranger et aucun frais de retour de paiement – parfait pour quelqu’un qui s’occupe d’abord des rênes de la gestion du crédit. Votre pointage de crédit, si vous en avez un, et le Cash Score de Petal, qui analyse la façon dont vous dépensez votre argent, peuvent être utilisés lors de l’évaluation de votre demande. Si vous n’avez pas de crédit, cela signifie que vous devrez fournir des détails financiers. Votre limite de crédit se situera entre 300 $ et 10 000 $, selon votre solvabilité. Vous avez également la possibilité de gagner 2 % à 10 % de remise en argent chez certains marchands, et votre taux de remise en argent de 1 % sur les achats éligibles augmentera jusqu’à 1,5 % après 12 mois de paiements à temps. Il n’y a pas non plus besoin de s’inquiéter d’un dépôt de garantie.

Offre d’introductionOffre d’introduction : Cashback Match illimité – uniquement chez Discover. Discover correspondra automatiquement à toutes les remises en argent que vous avez gagnées à la fin de votre première année ! Ainsi, vous pourriez transformer 50 $ de remise en argent en 100 $. Ou transformez 100 $ en 200 $. Il n’y a pas de dépenses minimales ni de récompenses maximales. Juste un match dollar pour dollar. AVR14,49 % – 23,49 % variables Intro Achat APR0% pendant 6 mois Crédit recommandé Passable/Nouveau au crédit Taux de récompense Frais annuels0 $ Intro Transfert de solde APR10,99 % pendant 6 mois Transfert de solde APR14,49 % – 23,49 % variables Frais de transfert de solde 3 % de frais de transfert de solde initial, jusqu’à 5 % de frais sur les transferts de solde futurs (voir conditions)* Frais de retard de paiement Aucun la première fois que vous payez en retard. Après cela, jusqu’à 41 $. Frais de transaction étrangère Aucun Notre avis Le chrome Discover it® Étudiant* offre une combinaison gagnante de possibilités de remise en argent et d’autres récompenses, ainsi que des conditions clémentes pour les nouveaux titulaires de carte de crédit. Vous ne serez pas frappé par la compagnie de carte de crédit pour votre premier paiement en retard (jusqu’à 41 $ par la suite) ou vous n’aurez pas à faire face à une pénalité exorbitante APR. De plus, vous pouvez gagner 1 % à 2 % de remise en récompenses chaque mois (2 % de remise en argent dans les stations-service et les restaurants sur jusqu’à 1 000 $ d’achats trimestriels combinés, puis 1 %) sur cette carte de crédit Discover. Discover offre une autre carte de crédit étudiante similaire, la Discover it® Student Cash Back*, mais les catégories de bonus en rotation pour gagner des récompenses peuvent compliquer les choses, en particulier pour les nouveaux titulaires de carte. Pour notre examen complet du chrome Discover it® Student, consultez notre couverture des meilleures cartes de crédit pour étudiants.

Bon pour les étudiants internationaux Offre d’introductionN / A AVR20,24 % variables Intro Achat APRN / A Crédit recommandé Crédit limité/pas de crédit Taux de récompense Frais annuels0 $ Notre avis La Mastercard Deserve® EDU pour étudiants se positionne comme une alternative aux banques traditionnelles et aux émetteurs de cartes de crédit, et se spécialise dans les cartes de crédit pour étudiants et débutants. La carte de crédit pour étudiants Deserve EDU coche la plupart des cases importantes : elle offre un remboursement de 1 % sur toutes les dépenses, comporte des frais de retard de paiement relativement faibles et est livrée avec un TAP fixe de 20,24 % (qui varie en fonction du taux préférentiel). Bien qu’elle offre un taux de récompenses aux étudiants inférieur à celui des autres cartes, ses conditions d’éligibilité assouplies conviennent bien aux étudiants ayant des antécédents de crédit brefs ou inexistants ou d’autres limitations potentiellement disqualifiantes – comme ne pas avoir de numéro de sécurité sociale si vous êtes un étudiant international . Pour notre examen complet de la Mastercard Deserve® EDU pour étudiants, consultez notre article sur les meilleures cartes de crédit pour étudiants.

Bonne carte sécurisée pour ceux qui n’ont pas de crédit Offre d’introductionN / A AVR26,99 % (Variables) Intro Achat APRN / A Crédit recommandé Limité, Mauvais Taux de récompenseN / A Frais annuels0 $ Intro Transfert de solde APRN / A Transfert de solde APR26,99 % (Variables) Frais de transfert de solde 0 $ à ce transfert APR Frais de retard de paiement Jusqu’à 40 $ Frais de transaction étrangère Aucun Pénalité APR Aucun Notre avis Les cartes de crédit sécurisées fonctionnent différemment des autres cartes de crédit. Ils exigent un dépôt de garantie initial pour ouvrir votre compte, sur lequel votre « limite de crédit » est souvent basée. C’est un arrangement qui est particulièrement utile en tant que compte de crédit pour quelqu’un qui doit montrer qu’il peut payer une facture de manière fiable chaque mois. La carte de crédit sécurisée Capital One Platinum vous offre un crédit de 200 $ lorsque vous déposez 49 $, 99 $ ou 200 $, selon votre historique de crédit, ce qui en fait l’une des rares cartes sécurisées à offrir un crédit réel. (Vos conditions particulières dépendent de votre application spécifique.) Et cette carte sécurisée coche toutes les cases : 0 $ de frais annuels, un modeste dépôt de garantie minimum de 49 $ — et la possibilité de récupérer votre dépôt de garantie sous forme de crédit de relevé lorsque vous utilisez votre carte de manière responsable, comme effectuer des paiements à temps. Aussi bien: Capital One verra si vous êtes pré-approuvé avec une vérification de crédit souple, offrant un aperçu sans risque de l’éligibilité avant de soumettre une demande officielle à la société de carte de crédit. Consultez notre examen complet de la carte de crédit sécurisée Capital One Platinum pour plus de détails.

FAQ

Quelles sont mes meilleures options pour établir un crédit si je n’ai pas de pointage de crédit ou d’antécédents ? La meilleure option est de demander une carte qui offre des “critères d’approbation alternatifs”. Les critères alternatifs incluent des éléments tels que vos historiques de compte courant et d’épargne pour un signe de revenu régulier et une preuve de paiement des factures à temps. Cette avenue est la plus simple si vous avez déjà une relation avec la banque, alors commencez par la banque où vous avez un compte courant. Une autre option consiste à « cosigner » pour une carte de crédit. La cosignature permet à deux personnes d’être sur un même compte de carte de crédit, et les deux personnes sont responsables en termes de réputation de crédit. Il appartient aux deux parties de s’assurer que les paiements sont effectués à temps et que les soldes sont payés, sinon les deux pourraient être soumis à des problèmes de crédit. L’avantage est que les deux parties peuvent également améliorer leur pointage de crédit. Il est également possible d’être ajouté en tant qu’utilisateur autorisé sur le compte d’un autre utilisateur de crédit établi, mais vous aurez moins d’options que si vous deviez cosigner. Si vous n’avez pas de critères d’approbation alternatifs solides ou si un ami est prêt à cosigner ou à vous ajouter en tant qu’utilisateur autorisé, envisagez une carte d’étudiant ou une carte de crédit sécurisée.

Que faire si je n’ai pas de compte courant ? Dans la plupart des cas, vous aurez besoin d’un compte courant et d’une preuve de revenu régulier pour être admissible à une carte de crédit. Si vous n’en avez pas, consultez notre article sur les meilleurs comptes chèques pour trouver le compte qui répond le mieux à vos besoins.

Quel est le moyen le plus rapide d’accumuler du crédit ? Bien que la plupart du processus d’établissement de crédit demande du temps, il y a quelques choses que vous pouvez faire pour vous assurer que vous améliorez votre pointage de crédit aussi rapidement que possible. Tout d’abord, payez toutes vos factures à temps. Cela augmentera le calcul du paiement à temps dans votre pointage de crédit.

Deuxièmement, efforcez-vous de maintenir votre utilisation du crédit aussi faible que possible. Pour ce faire, remboursez la totalité de votre solde au moins une fois par mois, et deux fois par mois si vous le pouvez. Il sera également utile d’avoir une limite de crédit plus élevée, alors recherchez des cartes qui offrent des augmentations de crédit périodiques – ou appelez votre banque tous les cinq à six mois si ce n’est pas le cas, et demandez une augmentation de la limite de crédit.

Enfin, n’ouvrez pas trop de nouveaux comptes de crédit à la fois, même si vous essayez d’améliorer votre combinaison de crédit. Les prêteurs peuvent devenir nerveux si vous avez récemment demandé plusieurs comptes de crédit, car cela montre que vous pourriez être un emprunteur plus risqué.

Notre méthodologie

CNET examine les cartes de crédit en les comparant de manière exhaustive à travers des critères définis développés pour chaque grande catégorie, y compris le cash-back, le bonus de bienvenue, les récompenses de voyage et le transfert de solde. Nous prenons en considération le comportement d’achat typique d’une gamme de profils de consommateurs – étant entendu que la situation financière de chacun est différente – et la fonction désignée d’une carte.

Pour les cartes de crédit avec remise en argent, par exemple, les facteurs clés comprennent la cotisation annuelle, la « prime de bienvenue » et le taux de remise en argent (ou les taux, s’ils diffèrent selon la catégorie de dépenses). Pour les cartes de récompenses et de miles, nous calculons et pesons la valeur monétaire nette des avantages respectifs d’une carte. Et avec les cartes de crédit de transfert de solde, nous analysons des spécifications telles que la durée de la période d’introduction de 0% APR et les frais de transfert de solde, tout en reconnaissant des facteurs secondaires tels que l’APR standard et la durée dont vous disposez pour effectuer un transfert de solde après vous ouvrir le compte.

