Meilleures cartes de crédit pour les achats de la rentrée scolaire en juillet 2022

Bien que les vacances d’été viennent de commencer, les collèges ouvriront leurs portes pour le prochain semestre dans quelques semaines, et les autres écoles ne seront pas loin derrière. La mise en place de toutes vos fournitures scolaires et de vos besoins universitaires vous évitera le stress de le faire à la dernière minute, tout en offrant éventuellement des récompenses sur vos dépenses ou vous faire économiser de l’argent en même temps.

Les parents, les élèves, les enseignants ou toute personne ayant besoin d’acheter du matériel pédagogique peuvent consulter nos meilleurs choix pour maximiser les budgets de fournitures scolaires. Les cartes ci-dessous ont été sélectionnées en fonction de frais annuels faibles ou nuls et des meilleurs avantages pour les achats scolaires.

Offre d’introductionGagnez un bonus de récompenses en espèces de 200 $ après avoir dépensé 1 000 $ en achats au cours des 3 premiers mois AVR16,49 %, 21,49 % ou 26,49 % TAP variable Intro Achat APR0% intro APR pendant 15 mois à compter de l’ouverture du compte Crédit recommandé Excellent, bon Taux de récompense Frais annuels0 $ Intro Transfert de solde APR0% intro APR pendant 15 mois à compter de l’ouverture du compte sur les transferts de solde éligibles Transfert de solde APR16,49 %, 21,49 % ou 26,49 % TAP variable Frais de transfert de solde jusqu’à 5%; minimum : 5 $ Frais de transaction étrangère 3% Pénalité APR Aucun Notre avis La carte Wells Fargo Active Cash® offre un taux de récompenses en espèces optimal pour vos dépenses, quelles que soient les marques que vous préférez ou que vous achetiez en ligne ou dans des magasins physiques. Il nécessite peu d’entretien, sans frais annuels, et vous pouvez probablement débloquer le bonus de bienvenue entre vos achats scolaires et vos achats quotidiens. Et si vous avez besoin d’un peu plus de temps pour payer des livres, des meubles de dortoir ou d’autres fournitures scolaires, vous pouvez utiliser l’APR d’introduction. Assurez-vous simplement d’effectuer tous vos paiements minimums à temps et de rembourser le solde d’ici la fin de la période d’introduction pour éviter les frais d’intérêt. Voir plus de détails dans notre examen complet de la Wells Fargo Active Cash Card.

Encourager un bon comportement en matière de crédit Offre d’introductionN / A AVR15,49 % – 25,49 % (Variable) Intro Achat APRN / A Crédit recommandé Excellent, bon Taux de récompense Frais annuels0 $ Intro Transfert de solde APR0 % d’introduction pendant 18 mois sur les transferts de solde Transfert de solde APR15,49 % – 25,49 % (Variable) Frais de transfert de solde Il y a des frais de transfert de solde d’introduction de 3% de chaque transfert (minimum 5 $) effectué dans les 4 premiers mois suivant l’ouverture du compte. Des frais de transfert de solde de 5 % de chaque transfert (minimum de 5 $) s’appliquent s’ils sont effectués après 4 mois d’ouverture de compte. Frais de retard de paiement Jusqu’à 40 $ Frais de transaction étrangère 3% Pénalité APR Jusqu’à 29,99 % (variable) Notre avis Bien que vous ne gagniez pas de bonus de bienvenue ou d’APR d’introduction sur les achats comme avec l’Active Cash, vous pouvez toujours gagner un taux de remboursement supérieur sur toutes vos dépenses scolaires avec la carte Citi® Double Cash. Le hic, c’est que vous gagnez le premier 1 % lorsque vous effectuez l’achat, comme avec la plupart des cartes de crédit avec récompenses, mais vous ne gagnez pas le deuxième 1 % tant que vous n’avez pas remboursé ces achats. Bien que cela puisse être considéré comme gênant, cela peut aider les titulaires de carte à rembourser leur carte à temps et en totalité, ce qui peut à son tour augmenter votre crédit. Consultez notre examen complet de la Citi Double Cash Card pour plus de détails.

Pour les fournitures scolaires sur Amazon Offre d’introductionDu 1er juillet au 29 juillet, les membres Prime reçoivent instantanément une carte-cadeau Amazon de 200 $ après approbation de la carte Visa Amazon Prime Rewards. AVR14,99 % à 22,99 % variables Intro Achat APRN / A Crédit recommandé Excellent/Bien Taux de récompense Frais annuels0 $ Transfert de solde APR14,99 % à 22,99 % variables Frais de transfert de solde Soit 5 $ ou 5 % du montant de chaque transfert, selon le montant le plus élevé. Frais de retard de paiement Jusqu’à 39 $ Frais de transaction étrangère Aucun Notre avis Avec Prime Day les 12 et 13 juillet, c’est le moment idéal pour faire le plein de vêtements, de fournitures et de mobilier de dortoir pour la nouvelle année scolaire. La carte de signature Visa Amazon Prime Rewards * vous rapportera les meilleures récompenses sur Amazon même au-delà des vacances de vente annuelles. C’est l’une des rares cartes de crédit de détaillant qui vous permet également de gagner de l’argent sur d’autres catégories de dépenses. Bien qu’il n’y ait pas de frais annuels, vous devrez avoir un abonnement Prime (139 $ par an) pour conserver cette carte. Sinon, vous obtiendrez les récompenses avec la version non Prime : la carte Visa Signature Amazon Rewards*. Consultez notre examen complet de la carte de signature Visa Amazon Prime Rewards pour plus d’informations.

Meubler un dortoir à Target Offre d’introductionObtenez 40 $ de rabais sur un futur achat admissible de plus de 40 $ lorsqu’il est approuvé pour une carte de crédit ou de débit RedCard. Valable du 26/06 au 23/07 AVR22,90 % (Variables) Intro Achat APRN / A Crédit recommandé Bon/Excellent Taux de récompense Frais annuels0 $ Frais de retard de paiement Jusqu’à 40 $ Notre avis La carte de crédit REDcard* peut vous rapporter 5 % de réduction sur vos achats en ligne, en magasin et chez Starbucks situés dans les magasins Target. Cela peut être utile en particulier si vous meublez un appartement ou un dortoir. La carte est livrée avec de nombreux avantages que les acheteurs réguliers de Target peuvent utiliser, longtemps après la fin de la saison scolaire. Parmi eux, la livraison gratuite pour la plupart des achats sur Target.com et 30 jours supplémentaires pour les retours.

Catégories en rotation pour toute l’année scolaire Offre d’introductionOffre d’introduction : Cashback Match illimité – uniquement chez Discover. Discover correspondra automatiquement à toutes les remises en argent que vous avez gagnées à la fin de votre première année. Il n’y a pas de dépenses minimales ni de récompenses maximales. Vous pourriez transformer 150 $ de remise en argent en 300 $. AVR13,49 % – 24,49 % variables Intro Achat APR0% pendant 15 mois Crédit recommandé Bon/Excellent Taux de récompense Frais annuels0 $ Intro Transfert de solde APR0% pendant 15 mois Transfert de solde APR13,49 % – 24,49 % variables Frais de transfert de solde 3 % de frais de transfert de solde initial, jusqu’à 5 % de frais sur les transferts de solde futurs (voir conditions)* Frais de retard de paiement Aucun la première fois que vous payez en retard. Après cela, jusqu’à 41 $. Frais de transaction étrangère Aucun Notre avis Le Cash Back Discover it®* offre une certaine flexibilité pour vos dépenses scolaires. La catégorie phare des récompenses rotatives comprend généralement des marques que de nombreux acheteurs utilisent déjà pour leurs nécessités scolaires. Jusqu’en septembre, lorsque vous activez, vous pouvez gagner 5 % de remise en argent sur les restaurants et Paypal, sur jusqu’à 1 500 $ de dépenses combinées pour le trimestre fiscal (puis 1 %). Chargez votre carte Discover it Cash Back sur votre compte Paypal pour effectuer des achats scolaires à ce taux de récompenses. Ensuite, d’octobre à décembre, vous pouvez gagner le même taux de récompenses pour les achats sur Amazon.com et les portefeuilles numériques – des catégories plus utiles pour à peu près tous les besoins de l’école. Et l’offre de bienvenue rendra vos récompenses pour la première année encore meilleures. Découvrez plus de détails dans notre examen complet du Discover it Cash Back.

FAQ

Combien les gens dépensent-ils généralement pour faire leurs courses ? La famille moyenne avec des enfants d’âge scolaire aux États-Unis a dépensé environ 850 $ par an en fournitures scolaires en 2021, selon le Fédération nationale du commerce de détail. Ce chiffre est en hausse de 7 % d’une année sur l’autre par rapport à 2020. Selon le Conseil du collège, pour l’année scolaire 2020 à 2021, les étudiants des collèges des établissements de quatre ans gagnaient en moyenne 1 240 $ uniquement en livres et autres supports de cours. D’autres dépenses, comme le logement et les repas, le transport et les frais de scolarité, s’élèvent à des dizaines de milliers de dépenses par an.

Comment puis-je économiser de l’argent en faisant mes courses à l’école ? Évitez les dépenses excessives en créant un budget basé sur les fournitures dont vous avez besoin et sur le montant que vous êtes prêt à dépenser. Tenez-vous-en à votre plan et évitez de vous laisser influencer par la mode scolaire à la mode ou les équipements recherchés. Un budget est le meilleur moyen d’éviter de dépenser plus que ce que vous pouvez vous permettre – lorsque vous vous y tenez. Il est également intelligent de faire des comparaisons. Recherchez en ligne, en magasin et dans les annonces pour trouver les meilleurs prix sur les articles dont vous ou vos enfants avez besoin. Vous devrez peut-être regrouper les fournitures par détaillant pour obtenir les meilleures offres – cela peut impliquer d’acheter certains articles en ligne et d’autres chez des détaillants spécifiques, mais l’effort supplémentaire peut valoir les économies.

Puis-je utiliser des cartes de crédit combinées à des cartes-cadeaux pour économiser encore plus ? Pour maximiser le piratage des récompenses et minimiser les dépenses excessives, tirez parti de la puissance des cartes-cadeaux en en achetant une pour le montant de votre budget de fournitures scolaires. Vous ne pourrez pas dépasser la limite, ce qui vous aidera à contrôler vos dépenses. Et si vous êtes intelligent quant à l’endroit où vous achetez la carte-cadeau, vous pouvez également gagner plus de remises en argent. Erik Budde est PDG de GigaPoints, une plate-forme qui fournit des recommandations de carte de crédit personnalisées en fonction de vos dépenses. Il suggère d’acheter une carte-cadeau pour vos achats scolaires dans un magasin de catégorie à récompenses élevées, comme une épicerie. “Depuis Amazon [and other types of] les cartes-cadeaux sont vendues chez tant de types de détaillants différents, cette tactique fonctionne dans une variété d’endroits différents », explique Budde. « De nombreuses cartes de crédit offrent des points bonus dans les magasins de fournitures de bureau, les pharmacies et plus encore. Essentiellement, vous pourrez peut-être gagner des points lorsque vous achetez une carte-cadeau dans un magasin de la catégorie des récompenses élevées, tout en limitant vos dépenses au montant de la carte-cadeau.

Notre méthodologie

CNET examine les cartes de crédit en les comparant de manière exhaustive à travers des critères établis pour chaque grande catégorie, y compris les remises en argent, les bonus de bienvenue, les récompenses de voyage et le transfert de solde. Nous prenons en considération le comportement d’achat typique d’une gamme de profils de consommateurs – étant entendu que la situation financière de chacun est différente – et la fonction désignée d’une carte.

Pour les cartes de crédit avec remise en argent, par exemple, les facteurs clés comprennent la cotisation annuelle, la « prime de bienvenue » et le taux de remise en argent (ou les taux, s’ils diffèrent selon la catégorie de dépenses). Pour les cartes de récompenses et de miles, nous calculons et pesons la valeur monétaire nette des avantages respectifs d’une carte. Et avec les cartes de crédit de transfert de solde, nous analysons des spécifications telles que la durée de la période d’introduction de 0% APR et les frais de transfert de solde, tout en reconnaissant des facteurs secondaires tels que l’APR standard et la durée dont vous disposez pour effectuer un transfert de solde après vous ouvrir le compte.

* Toutes les informations sur la carte de crédit Target Redcard, la carte de signature Visa Amazon Prime Rewards, la carte de signature Visa Amazon Rewards et le Cash Back Discover it ont été collectées indépendamment par CNET et n’ont pas été examinées par l’émetteur.

Le contenu éditorial de cette page est basé uniquement sur des évaluations objectives et indépendantes de nos rédacteurs et n’est pas influencé par la publicité ou les partenariats. Il n’a pas été fourni ou commandé par un tiers. Cependant, nous pouvons recevoir une compensation lorsque vous cliquez sur des liens vers des produits ou services proposés par nos partenaires.