Meilleures cartes de crédit pour août 2022

La « meilleure carte de crédit » peut prendre plusieurs formes selon vos objectifs financiers personnels et votre situation.

Si tu as bon crédit et que vous souhaitez récolter autant de remises en argent et d’autres récompenses que possible, vous voudrez probablement un carte de crédit avec remise en argent ou récompenses carte de crédit. Si vous avez une dette de carte de crédit que vous aimeriez régler le plus rapidement possible, un transfert de solde carte de crédit ou introduction à la carte de crédit APR peut vous aider à éviter des frais d’intérêt lorsque vous remboursez votre dette. Sinon, vous voudrez peut-être trouver le meilleure carte de crédit pour commencer à bâtir votre créditprotégez vos achats en ligne ou rendez vos déplacements plus confortables.

Ci-dessous, nous passons en revue quatre des cartes de crédit les plus largement applicables pour une variété d’objectifs financiers populaires.

Offre d’introductionGagnez un bonus de récompenses en espèces de 200 $ après avoir dépensé 1 000 $ en achats au cours des 3 premiers mois AVR17,24 %, 22,24 % ou 27,24 % TAP variable Intro Achat APR0% intro APR pendant 15 mois à compter de l’ouverture du compte Crédit recommandé Excellent, bon Taux de récompense Frais annuels0 $ Intro Transfert de solde APR0% intro APR pendant 15 mois à compter de l’ouverture du compte sur les transferts de solde éligibles Transfert de solde APR17,24 %, 22,24 % ou 27,24 % TAP variable Frais de transfert de solde jusqu’à 5%; minimum : 5 $ Frais de transaction étrangère 3% Pénalité APR Aucun Notre avis La carte Wells Fargo Active Cash offre à la plupart des gens les avantages les plus utiles dans l’ensemble. L’absence de cotisation annuelle rend cette carte accessible et nécessite peu d’entretien. Les 2 % de récompenses en espèces sur vos achats constituent un taux compétitif : bien que ce ne soit pas le taux le plus élevé que vous puissiez trouver pour certaines grandes catégories d’achats comme l’épicerie et l’essence, il vous offre l’un des meilleurs taux sur des catégories de dépenses plus obscures comme les achats en ligne, les services et factures. L’APR d’introduction vous donne la possibilité de financer un achat important ou d’éviter les frais d’intérêt avec un transfert de solde éligible, et l’offre de bienvenue a l’un des meilleurs ratios dépenses/récompenses. Pour plus de détails sur les avantages de cette carte, consultez notre revue complète de la Wells Fargo Active Cash Card.

Offre d’introductionN / A AVR16,74 % – 26,74 % (Variable) Intro Achat APR0% pendant 20 cycles de facturation sur les achats Crédit recommandé Bon/Excellent Taux de récompenseN / A Frais annuels0 $ Intro Transfert de solde APR0 % pendant 20 cycles de facturation sur les transferts de solde Transfert de solde APR16,74 % – 26,74 % (Variables) Frais de transfert de solde Soit 3 % du montant de chaque transfert ou 5 $ minimum, selon le montant le plus élevé Frais de transaction étrangère 2 % de chaque transaction d’achat à l’étranger ou transaction d’avance à un guichet automatique étranger en dollars américains. 3 % de chaque transaction d’achat à l’étranger ou transaction d’avance à un guichet automatique étranger dans une devise étrangère Notre avis La carte US Bank Visa Platinum offre 20 cycles de facturation à 0% APR de lancement pour les achats et les transferts de solde (16,74% à 26,74% APR variable par la suite), écrasant la concurrence. Bien qu’il n’y ait pas de bonus d’inscription ou de programme de récompenses, il n’y a pas non plus de frais annuels, ce qui en fait une option nécessitant peu d’entretien. Non seulement c’est une excellente carte si vous faites un achat important ou si vous souhaitez prolonger vos paiements sans intérêt, mais c’est aussi une excellente carte de crédit d’urgence au cas où vous auriez besoin de couvrir une dépense importante de manière inattendue. Avec d’autres cartes de crédit à 0 % APR pour les achats et les transferts de solde, vous disposerez d’une période de temps plus courte avec le taux de lancement de 0 %, mais vous pourrez bénéficier d’autres avantages et récompenses. Consultez notre examen complet de la carte Visa Platinum US Bank pour plus d’informations.

Offre d’introductionGagnez 60 000 points bonus après avoir dépensé 4 000 $ en achats au cours des 3 premiers mois suivant l’ouverture du compte. C’est 750 $ lorsque vous échangez via Chase Ultimate Rewards®. AVR17,49 % – 24,49 % variables Intro Achat APRN / A Crédit recommandé Excellent/Bien Taux de récompense Frais annuels95 $ Transfert de solde APR17,49 % – 24,49 % variables Frais de transfert de solde Soit 5 $ ou 5 % du montant de chaque transfert, selon le montant le plus élevé. Frais de transaction étrangère 0 $ Pénalité APR Jusqu’à 29,99 % Notre avis La carte Chase Sapphire Preferred® est sans doute la meilleure carte de voyage sur le marché. Il est difficile de rivaliser avec son programme de récompenses – il s’étend aux catégories de tous les jours et propose des tarifs compétitifs sur les voyages. Les points valent 0,01 $ lorsqu’ils sont échangés contre un crédit de relevé, mais vous obtenez une augmentation de 25 % de la valeur d’échange si vous échangez vos points contre un voyage via Chase Ultimate Rewards. Le bonus de bienvenue – 60 000 points lorsque vous dépensez 4 000 $ en achats au cours des trois premiers mois suivant l’ouverture du compte – vaut également 750 $ pour les voyages réservés via Chase Ultimate Rewards. Vous bénéficiez également de nombreux avantages liés aux voyages. Il n’y a pas de frais de transaction à l’étranger, un transfert de point à point avec des partenaires aériens et hôteliers, une assurance retard de bagages, une assurance retard de voyage et une assurance annulation/interruption de voyage. En combinaison, il s’agit d’une offre exceptionnelle pour des frais annuels de 95 $. Lisez plus de détails dans notre examen complet du Chase Sapphire Preferred.

Cashback Match illimité à la fin de votre première année Offre d’introductionOffre d’introduction : Cashback Match illimité – uniquement chez Discover. Discover correspondra automatiquement à toutes les remises en argent que vous avez gagnées à la fin de votre première année. Il n’y a pas de dépenses minimales ni de récompenses maximales. Vous pourriez transformer 150 $ de remise en argent en 300 $. AVR13,49 % – 24,49 % variables Intro Achat APR0% pendant 15 mois Crédit recommandé Bon/Excellent Taux de récompense Frais annuels0 $ Intro Transfert de solde APR0% pendant 15 mois Transfert de solde APR13,49 % – 24,49 % variables Frais de transfert de solde 3 % de frais de transfert de solde initial, jusqu’à 5 % de frais sur les transferts de solde futurs (voir conditions)* Frais de retard de paiement Aucun la première fois que vous payez en retard. Après cela, jusqu’à 41 $. Frais de transaction étrangère Aucun Notre avis Discover it® Cash Back* offre un bonus de connexion unique : un match de cash-back illimité à la fin de votre première année. Vous n’avez même pas besoin d’atteindre un seuil de dépenses minimum, comme avec la plupart des autres bonus d’inscription – mais vous pouvez gagner plus que d’autres cartes de crédit avec de tels bonus si vous dépensez suffisamment. Vous bénéficierez d’une remise en argent de 5 % jusqu’aux maximums trimestriels (puis 1 %) sur les catégories trimestrielles en rotation au fur et à mesure que vous les activez. Certaines de ces catégories trimestrielles incluent les achats sur Amazon.com, les épiceries ou les stations-service. Discover vous offrira également une remise en argent de 1 % sur tous les autres achats. Nous avons également collecté quelques autres cartes de crédit avec de généreux bonus de connexion. Découvrez plus de détails dans notre examen complet du Discover it Cash Back.

FAQ

Comment choisir une carte de crédit ? En fin de compte, la bonne carte de crédit est individuelle pour chaque personne, ses objectifs et ses préférences. Décidez des fonctionnalités que vous recherchez : récompenses maximisées, paiements espacés pour un achat important, crédit, carte de crédit d’urgence ou autres avantages. À partir de là, vous pouvez décider du type de carte que vous recherchez. Vous pouvez ensuite utiliser des avis en ligne comme ceux de Crumpe pour affiner davantage les conditions qui vous conviennent le mieux.

Comment puis-je me qualifier pour une carte de crédit? Plus les avantages sont importants, plus vous devrez franchir d’obstacles pour être éligible à certaines cartes de crédit. Les cartes de crédit avec des programmes de récompenses attrayants ou des remises en argent nécessitent un meilleur crédit que les variétés de cartes de crédit plus basiques. Si vous avez un crédit médiocre ou passable, vous pourriez n’être admissible qu’à des cartes de crédit ou à des cartes de crédit sécurisées. Si vous avez un crédit bon à excellent, vous pouvez facilement vous qualifier pour n’importe quelle carte de crédit que vous voulez. Mais si vous n’avez pas le bon score, vous pouvez toujours travailler pour améliorer votre crédit pour de meilleures chances d’approbation.

Quelle est la meilleure carte de crédit à obtenir pour les nouveaux utilisateurs ? La meilleure carte de crédit pour les débutants est celle qui vous aidera à accumuler du crédit, alors assurez-vous d’obtenir une carte qui relève des trois bureaux de crédit. Vous voudrez également déterminer comment vous comptez utiliser une carte de crédit. Vous attendez-vous à reporter un solde de mois en mois ou pouvez-vous rembourser de manière fiable l’émetteur de crédit ? Vous êtes un étudiant qui a besoin de financer une série d’achats pour la rentrée ? Selon vos besoins, une carte de crédit peut être meilleure qu’une autre.

Notre méthodologie

CNET examine les cartes de crédit en les comparant de manière exhaustive à travers des critères établis pour chaque grande catégorie, y compris les remises en argent, les bonus de bienvenue, les récompenses de voyage et le transfert de solde. Nous prenons en considération le comportement d’achat typique d’une gamme de profils de consommateurs – étant entendu que la situation financière de chacun est différente – et la fonction désignée d’une carte.

*Toutes les informations sur le Discover it Cash Back ont ​​été collectées indépendamment par CNET et n’ont pas été examinées par l’émetteur.

Le contenu éditorial de cette page est basé uniquement sur des évaluations objectives et indépendantes de nos rédacteurs et n’est pas influencé par la publicité ou les partenariats. Il n’a pas été fourni ou commandé par un tiers. Cependant, nous pouvons recevoir une compensation lorsque vous cliquez sur des liens vers des produits ou services proposés par nos partenaires.