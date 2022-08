Meilleures cartes de crédit avec récompenses pour septembre 2022

Les cartes récompenses vous rapportent remise en argentpoints, miles ou même crypto-monnaies sur vos dépenses, mais vous comparez des pommes à des oranges lorsque vous considérez les taux de récompenses en conjonction avec leurs valeurs de rachat. Les cartes ci-dessous offrent les meilleures récompenses et les meilleurs taux de remboursement pour la plupart des gens, mais vous voudrez comparer les récompenses à vos propres habitudes de dépenses avant de choisir la meilleure option pour votre portefeuille. Beaucoup de ces cartes offrent également bonus de bienvenue, APR d’introduction et d’autres avantages.

Offre d’introductionObtenez un crédit de 200 $ après avoir dépensé 2 000 $ en achats avec votre nouvelle carte au cours des 6 premiers mois. AVR16,24 % – 27,24 % variables Intro Achat APR0% sur les achats pendant 15 mois Crédit recommandé Excellent, bon Taux de récompense Frais annuels0 $ Intro Transfert de solde APR0% sur les transferts de solde pendant 15 mois Transfert de solde APR16,24 % – 27,24 % variables Frais de transfert de solde Soit 5 $ ou 3 % du montant de chaque transfert, selon le montant le plus élevé. Frais de retard de paiement Jusqu’à 40 $ Frais de transaction étrangère 2,7 % de chaque transaction après conversion en dollars américains. Pénalité APR 29,99 % variables Notre avis La carte Blue Cash Everyday® d’American Express offre des taux de remboursement particulièrement élevés sur plusieurs grandes catégories de dépenses, notamment pour une carte sans frais annuels. Pour les courses dans les supermarchés américains, les achats de vêtements chez les détaillants en ligne américains et l’essence dans les stations-service américaines, le taux de remboursement de 3 % est l’un des meilleurs que vous puissiez trouver, quels que soient les frais annuels (notez que vous aurez un plafond de dépenses de 6 000 $ par an pour chacune de ces catégories de récompenses – après quoi vous ne gagnerez que 1 % de remise en argent.) La remise en argent est reçue sous la forme de dollars de récompense qui peuvent être échangés sous forme de crédit de relevé. Outre les récompenses, cette carte propose également une offre de bienvenue très compétitive et un APR de lancement sur les achats et les transferts de solde qui peuvent vous éviter des frais d’intérêt. Pour plus de détails, consultez notre examen complet de la carte Blue Cash Everyday. Des conditions s’appliquent aux avantages et aux offres d’American Express. L’inscription peut être requise pour certains avantages et offres d’American Express. Visitez americanexpress.com pour en savoir plus.

Meilleur programme de récompenses pour des frais annuels modestes Offre d’introductionPendant une durée limitée, gagnez 80 000 points ThankYou® bonus après avoir dépensé 4 000 $ en achats au cours des 3 premiers mois suivant l’ouverture du compte AVR18,24 % – 26,24 % (Variable) Intro Achat APRN / A Crédit recommandé Excellent, bon Taux de récompense Frais annuels95 $ Transfert de solde APR18,24 % – 26,24 % (Variables) Frais de transfert de solde Des frais de transfert de solde s’appliquent à cette offre de 5 % de chaque transfert de solde ; Au moins 5 $. Frais de retard de paiement Jusqu’à 41 $ Frais de transaction étrangère 0% Pénalité APR Jusqu’à 29,99 % (variable) Notre avis La carte Citi Premier est une carte accumulant des points qui comprend des récompenses améliorées pour plusieurs catégories de dépenses populaires moyennant des frais annuels de 95 $. Vous gagnez 3x points dans les stations-service, les restaurants, les supermarchés, les voyages en avion et les hôtels, et 1x points sur tous les autres achats. Lorsqu’ils sont échangés via le portail ThankYou Rewards contre un crédit de relevé, les points valent 0,01 $ chacun, ce qui vous rapporte 3 % dans les stations-service s’ils sont correctement échangés. Mais vous devez être prudent lorsque vous échangez ces récompenses, car il existe d’autres moyens d’échanger vos récompenses qui peuvent rapporter une valeur moindre. Consultez les détails dans notre examen complet de la carte Citi Premier.

Offre d’introductionGagnez un bonus de récompenses en espèces de 200 $ après avoir dépensé 1 000 $ en achats au cours des 3 premiers mois AVR17,24 %, 22,24 % ou 27,24 % TAP variable Intro Achat APR0% intro APR pendant 15 mois à compter de l’ouverture du compte Crédit recommandé Excellent, bon Taux de récompense Frais annuels0 $ Intro Transfert de solde APR0% intro APR pendant 15 mois à compter de l’ouverture du compte sur les transferts de solde éligibles Transfert de solde APR17,24 %, 22,24 % ou 27,24 % TAP variable Frais de transfert de solde jusqu’à 5%; minimum : 5 $ Frais de transaction étrangère 3% Pénalité APR Aucun Notre avis Avec la Wells Fargo Active Cash Card, vous n’avez pas à vous soucier de l’activation des catégories de récompenses, de la rotation des catégories ou de la carte qui vous rapporte le plus. Les choses restent simples grâce à un taux de récompenses en espèces de 2 % sur les achats – et sans frais annuels. La plupart des cartes de crédit n’offrent qu’un taux de récompenses en espèces de 1 %, voire pas du tout, vous êtes donc en forme avec cette carte. Si vous dépensez au moins 1 000 $ en achats sur la carte au cours des trois premiers mois suivant l’ouverture du compte, vous gagnez un bonus de lancement de 200 $ en espèces. Un autre avantage est le TAP d’introduction de 0 % pendant les 15 premiers mois à compter de l’ouverture du compte sur les achats et les transferts de solde éligibles (17,24 %, 22,24 % ou 27,24 % du TAP variable par la suite). Consultez notre examen complet de la carte Wells Fargo Active Cash pour plus de détails.

Offre d’introductionGagnez 60 000 points bonus après avoir dépensé 4 000 $ en achats au cours des 3 premiers mois suivant l’ouverture du compte. C’est 750 $ lorsque vous échangez via Chase Ultimate Rewards®. AVR17,49 % – 24,49 % variables Intro Achat APRN / A Crédit recommandé Excellent/Bon Taux de récompense Frais annuels95 $ Transfert de solde APR17,49 % – 24,49 % variables Frais de transfert de solde Soit 5 $ ou 5 % du montant de chaque transfert, selon le montant le plus élevé. Frais de transaction étrangère 0 $ Pénalité APR Jusqu’à 29,99 % Notre avis La carte Chase Sapphire Preferred® offre le meilleur programme de récompenses de cartes de crédit de voyage au prix de 95 $, en particulier si vous êtes prêt à échanger vos récompenses contre un voyage réservé via Chase Ultimate Rewards. Chase Ultimate Rewards est la plateforme en ligne de Chase où vous pouvez réserver des hôtels, des vols, des locations de voitures, des expériences et plus encore. Lorsque vous échangez vos points contre des voyages via ce portail, vous bénéficiez d’un bonus d’échange de 25 %. Cela signifie que vos points valent 1,25 cent chacun, contre 1 cent chacun s’ils sont échangés contre un crédit de relevé à la place. En effet, vous pouvez gagner 6,25 % sur les voyages réservés via Chase Ultimate Rewards (5x points sur les voyages réservés via Chase), 3,75 % pour les repas (3x points sur les repas) et au moins 1,25 % pour les autres achats (au moins 1x points sur d’autres achats) lors de l’échange contre un voyage via la plateforme. Vous bénéficierez également d’autres avantages que vous pourrez utiliser pour votre voyage, comme le bonus de bienvenue, l’absence de frais de transaction à l’étranger et une certaine couverture d’assurance voyage. Pour plus de détails, consultez notre examen complet de la carte Chase Sapphire Preferred.

Récompenses pour les repas et les divertissements Offre d’introduction300 $ après avoir dépensé 3 000 $ en achats dans les 3 mois suivant l’ouverture du compte AVR16,24 % – 24,24 % (Variables) Intro Achat APRN / A Crédit recommandé Excellent, bon Taux de récompense Frais annuels95 $ Intro Transfert de solde APRN / A Transfert de solde APR16,24 % – 24,24 % (Variable) Frais de transfert de solde Aucun pour les soldes transférés au TAEG de transfert. Frais de retard de paiement Jusqu’à 40 $ Frais de transaction étrangère Aucun Pénalité APR Aucun Notre avis La carte de crédit Capital One Savor Cash Rewards* offre un taux global de 4 % de remise en argent sur les repas et les divertissements, qui comprennent les bars et les restaurants, ainsi que les billets pour les films, les pièces de théâtre, les concerts, les événements sportifs, les attractions touristiques, les parcs à thème, les aquariums. , zoos, clubs de danse, salles de billard et salles de quilles. Mais les récompenses ne s’arrêtent pas aux repas et aux divertissements : vous pouvez récupérer 3 % de remise en argent supplémentaire sur vos achats à l’épicerie (à l’exclusion des supermarchés comme Walmart et Target) et 1 % sur tout le reste. Et tant que vous dépensez 3 000 $ au cours des trois premiers mois suivant l’ouverture de votre compte, Capital One vous offrira un bonus de bienvenue de 300 $. Lire la suite: Meilleures cartes de crédit de restaurant

Comment évaluez-vous les points et les miles pour comparer les cartes ? Pour que nos comparaisons restent précises et cohérentes, toutes les évaluations ponctuelles proviennent directement de l’émetteur. Les évaluations des points peuvent fluctuer au fil du temps, de sorte que les expériences passées ne correspondent pas nécessairement aux évaluations futures des points.

Le cash back vaut-il mieux que les points ? Bien que le cash back soit un concept plus accessible, le cash back et les points ont tous deux leurs forces et leurs faiblesses. Bien que les remises en argent puissent être applicables de manière plus universelle, les points valent souvent plus en valeur que leurs équivalents en remise en argent. Selon vos préférences d’achat et vos plans, vous pouvez trouver des points ou des remises en argent plus précieux pour vous.

CNET examine les cartes de crédit en les comparant de manière exhaustive à travers des critères définis développés pour chaque grande catégorie, y compris le cash-back, le bonus de bienvenue, les récompenses de voyage et le transfert de solde. Nous prenons en considération le comportement d’achat typique d’une gamme de profils de consommateurs – étant entendu que la situation financière de chacun est différente – et la fonction désignée d’une carte.

