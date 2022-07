Meilleures cartes de crédit 0% APR pour août 2022

Un long APR initial de 0 %, ou un taux de pourcentage annuel, peut être un bon moyen de consolider vos dettes ou financer un gros achat. Ces périodes promotionnelles peuvent souvent être appliquées soit transferts de solde ou des achats quotidiens, ce qui en fait une option de financement flexible. Particulièrement avec TAP de carte de crédit à la hausse suite à la publication périodique de la Réserve fédérale hausse des taux d’intérêt tout au long de 2022, ces cartes peuvent être précieuses, vous permettant d’éviter des frais d’intérêts onéreux sur les soldes de vos cartes de crédit. Cependant, assurez-vous de régler l’intégralité de votre solde avant la fin de la période promotionnelle. Si vous ne le faites pas, votre solde sera assujetti à des frais d’intérêt élevés.

Offre d’introductionN / A AVR14,49 % à 26,49 % TAP variable Intro Achat APR0 % d’introduction APR jusqu’à 21 mois à compter de l’ouverture du compte Crédit recommandé Excellent, bon Taux de récompenseN / A Frais annuels0 $ Intro Transfert de solde APR0 % d’introduction APR jusqu’à 21 mois à compter de l’ouverture du compte sur les transferts de solde éligibles Transfert de solde APR14,49 % à 26,49 % TAP variable Frais de transfert de solde jusqu’à 5%; minimum : 5 $ Frais de transaction étrangère 3% Pénalité APR Aucun Notre avis La carte Wells Fargo Reflect® offre une proposition unique parmi les cartes APR d’introduction à 0 %. Non seulement vous pouvez profiter du TAP initial de 0 % sur les achats et les transferts de solde éligibles pendant 18 mois entiers à compter de l’ouverture du compte, mais vous pouvez également bénéficier d’une prolongation allant jusqu’à trois mois sur cette période si vous payez tous vos paiements minimums à temps. pendant les périodes d’introduction et de prolongation. Cela signifie que vous pouvez profiter jusqu’à 21 mois à compter de l’ouverture du compte d’un TAP initial de 0 % sur les achats et les transferts de solde éligibles (14,49 % à 26,49 % TAP variable par la suite), ce qui est inégalé par toute autre offre que nous pourrions trouver. L’astuce est – comme avec toutes les cartes APR d’introduction à 0% – d’être discipliné. Consultez notre examen complet de la carte Wells Fargo Reflect®.

L’une des périodes d’intro APR les plus longues Offre d’introductionN / A AVR16,49 % – 25,24 % variables Intro Achat APR0% Intro APR sur les achats pendant 18 mois Crédit recommandé Excellent/Bon crédit Taux de récompenseN / A Frais annuels0 $ Intro Transfert de solde APR0% Intro APR sur les transferts de solde pendant 18 mois Transfert de solde APR16,49 % – 25,24 % variables Frais de transfert de solde Soit 5 $ ou 5 % du montant de chaque transfert, selon le montant le plus élevé. Frais de transaction étrangère 3 % de chaque transaction en dollars américains Pénalité APR Jusqu’à 29,99 % Notre avis Le Chase Slate Edge℠ offre 18 mois complets d’APR d’introduction de 0% sur les achats et les transferts de solde (16,49% à 25,24% d’APR variable par la suite), battant la plupart des autres cartes avec des offres d’introduction APR. Au-delà de ces 18 mois, vous aurez la possibilité d’utiliser My Chase Plan® sur des achats éligibles d’au moins 100 $. Avec ce programme, vous êtes en mesure d’étaler vos paiements en versements mensuels sans intérêt – le hic est un forfait mensuel de 1,72 %. Mais il est important de noter que ces frais peuvent finir par être très coûteux, à égalité avec un TAP plus élevé si votre solde reste impayé. Voir notre examen complet du Chase Slate Edge pour plus de détails.

Une combinaison bien équilibrée d’avantages Offre d’introductionOffre d’introduction : Gagnez une remise en argent supplémentaire de 1,5 % sur tout ce que vous achetez (jusqu’à 20 000 $ dépensés la première année) – d’une valeur allant jusqu’à 300 $ en remise en argent ! AVR16,49 % – 25,24 % variables Intro Achat APR0% Intro APR sur les achats pendant 15 mois Crédit recommandé Excellent/Bien Taux de récompense Frais annuels0 $ Intro Transfert de solde APR0% Intro APR sur les transferts de solde pendant 15 mois Transfert de solde APR16,49 % – 25,24 % variables Frais de transfert de solde Soit 5 $ ou 5 % du montant de chaque transfert, selon le montant le plus élevé. Frais de transaction étrangère 3 % de chaque transaction en dollars américains Pénalité APR Jusqu’à 29,99 % Notre avis Notre premier choix pour la meilleure carte de crédit APR d’introduction à 0 %, Chase Freedom Unlimited, coche toutes les cases : 15 mois d’APR d’introduction à 0 % sur les achats et les transferts de solde (16,49 % à 25,24 % d’APR variable par la suite), un bonus de bienvenue où vous gagnez une remise en argent supplémentaire de 1,5 % la première année sur jusqu’à 20 000 $ de dépenses et des récompenses compétitives. Le taux de récompense de base de la carte Chase Freedom Unlimited est de 1,5 % de remise en argent sur les achats, et l’émetteur de la carte offre une remise en argent de 5 % sur les voyages réservés via Chase et de 3 % sur les achats au restaurant et à la pharmacie. Même si ce n’est pas lié au voyage, vous bénéficiez dès le départ d’une remise de 1,5 % sur vos achats nets éligibles, ainsi que d’une remise en argent allant jusqu’à 300 $ sur le bonus de bienvenue. Consultez notre examen complet du Chase Freedom Unlimited pour plus de détails.

Offre d’introductionN / A AVR16,74 % – 26,74 % (Variables) Intro Achat APR0% pendant 20 cycles de facturation sur les achats Crédit recommandé Bon/Excellent Taux de récompenseN / A Frais annuels0 $ Intro Transfert de solde APR0 % pendant 20 cycles de facturation sur les transferts de solde Transfert de solde APR16,74 % – 26,74 % (Variable) Frais de transfert de solde Soit 3 % du montant de chaque transfert ou 5 $ minimum, selon le montant le plus élevé Frais de transaction étrangère 2 % de chaque transaction d’achat à l’étranger ou transaction d’avance à un guichet automatique étranger en dollars américains. 3 % de chaque transaction d’achat à l’étranger ou transaction d’avance à un guichet automatique étranger dans une devise étrangère Notre avis La carte US Bank Visa Platinum est une excellente carte pour un transfert de solde, avec 20 cycles de facturation de 0 % d’introduction APR sur les achats et les transferts de solde (mais n’oubliez pas que vous devez toujours effectuer des paiements mensuels minimum ; 16,74 % à 26,74 % APR variable par la suite) . Le compromis est un manque de bonus de bienvenue et de récompenses, mais il n’y a pas non plus de frais annuels. Pour plus de détails, consultez notre examen complet de la carte Visa Platinum US Bank.

Carte de récompenses de voyage avec une offre de lancement APR Offre d’introduction25 000 points bonus en ligne après avoir effectué au moins 1 000 $ d’achats au cours des 90 premiers jours suivant l’ouverture du compte – cela peut être un crédit de relevé de 250 $ pour les achats de voyage. AVRVoir les conditions Intro Achat APRVoir les conditions Crédit recommandé Excellent/Bien Taux de récompense Frais annuels0 $ Transfert de solde APRVoir les conditions Frais de transfert de solde Soit 10 $ ou 3 % du montant de chaque transaction, selon le montant le plus élevé. Frais de retard de paiement Voir les conditions Frais de transaction étrangère Aucun Pénalité APR jusqu’à 29,99 % TAP Notre avis Cette offre en ligne uniquement peut ne pas être disponible si vous quittez cette page ou si vous visitez un centre financier Bank of America. Vous pouvez profiter de cette offre en postulant dès maintenant. La carte de crédit Bank of America® Travel Rewards est l’une des rares cartes APR d’introduction offrant un bonus de bienvenue. Les 25 000 points bonus en ligne (après avoir dépensé 1 000 $ au cours des 90 premiers jours) peuvent être échangés contre un crédit de relevé de 250 $ contre des achats de voyage et de restauration éligibles, et les points n’expirent jamais. Les achats de voyage et de restauration éligibles incluent les taxis, les covoiturages, les bus, les trains, les bars, la restauration rapide, les vols, les hôtels, les restaurants et plus encore. Pour la plupart des gens, cela signifie que la rédemption ne devrait pas être un problème. Pour plus de détails, consultez notre examen complet de la carte Bank of America Travel Rewards.

FAQ

Qu’est-ce qu’une carte de crédit 0 % intro APR ? Une carte de crédit à taux annuel en pourcentage d’introduction de 0 % est un terme simplifié pour les cartes de crédit avec des périodes d’introduction particulièrement longues à 0 % APR. La plupart des cartes de crédit récompenses offrent au moins 12 mois de 0% APR après l’inscription, mais de nombreux émetteurs ont également des offres étendues pour certaines cartes. Ces cartes peuvent vous aider à économiser de l’argent en paiements d’intérêts au cours de cette période d’introduction. Mais ils peuvent aussi vous inciter à reporter un solde, qui peut s’accumuler dans une dette de longue date au fil du temps.

Quand est-il judicieux de demander une carte de crédit à 0 % ou à faible taux d’introduction ? Idéalement, vous remboursez le solde de votre carte de crédit chaque mois pour éviter de payer des frais d’intérêt. Si vous effectuez un achat important que vous devrez payer sur une période de temps, l’utilisation d’une carte APR d’introduction à 0 % pourrait vous faire économiser beaucoup d’argent. Ces cartes peuvent également être utiles lorsque vous êtes dans une situation financière difficile – si vous êtes entre deux emplois ou si vous traversez une période de flux de trésorerie irréguliers. Tant que la période d’intro APR ne vous incite pas à dépenser au-delà de vos moyens, une carte de crédit APR d’intro à 0% peut être un outil utile.

Les cartes de crédit 0 % intro APR sont-elles bonnes pour consolider la dette de carte de crédit ? Peut-être – mais ce n’est pas pour cela qu’ils sont conçus. Nos choix pour la meilleure carte de transfert de solde incluent un certain nombre d’options bien adaptées à la consolidation de la dette de carte de crédit – et il peut également être intéressant d’explorer un prêt personnel.

Notre méthodologie

CNET examine les cartes de crédit en les comparant de manière exhaustive à travers des critères définis développés pour chaque grande catégorie, y compris le cash-back, le bonus de bienvenue, les récompenses de voyage et le transfert de solde. Nous prenons en considération le comportement d’achat typique d’une gamme de profils de consommateurs – étant entendu que la situation financière de chacun est différente – et la fonction désignée d’une carte.

Pour les cartes de crédit avec remise en argent, par exemple, les facteurs clés comprennent la cotisation annuelle, la « prime de bienvenue » et le taux de remise en argent (ou les taux, s’ils diffèrent selon la catégorie de dépenses). Pour les cartes de récompenses et de miles, nous calculons et pesons la valeur monétaire nette des avantages respectifs d’une carte. Et avec les cartes de crédit de transfert de solde, nous analysons des spécifications telles que la durée de la période d’introduction de 0% APR et les frais de transfert de solde, tout en reconnaissant des facteurs secondaires tels que l’APR standard et la durée dont vous disposez pour effectuer un transfert de solde après avoir ouvrir le compte.

