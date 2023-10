Meilleures caractéristiques du lave-vaisselle de 2023

Silence — Les lave-vaisselle haut de gamme de sociétés comme Bosch ont un niveau sonore aussi bas que 38 décibels. Si vous étiez dans la même pièce que ce lave-vaisselle pendant qu’il fonctionne, vous ne pourriez pas l’entendre. Les performances silencieuses sont une priorité pour de nombreux fabricants de lave-vaisselle. Vous allez payez généralement plus pour les modèles ultra-silencieuxmais cela peut être une option intéressante à rechercher si vous vivez dans un petit endroit ou si vous êtes sensible au bruit.

L’Infolight brille lorsque le lave-vaisselle est en marche, vous pourrez donc le savoir, même si vous ne l’entendez pas. Bosch

Infolight — Certains lave-vaisselle plus silencieux ont également un Infolight qui brille sur le sol. Ils fonctionnent si silencieusement que la lumière vous aide à savoir quand ils exécutent réellement un cycle de lavage. Les modèles Bosch et Electrolux utilisent tous deux ces lumières, ce qui est très pratique et peut offrir un divertissement supplémentaire si vous avez un chat.

Support facile — Certain Lave-vaisselle LG vous permet de soulever et d’abaisser le panier supérieur avec un simple levier. Bien que ce ne soit pas une fonctionnalité sophistiquée, le déplacement du panier supérieur réglable est particulièrement pratique si vous devez placer de grandes casseroles et poêles en bas pour une charge, puis de grands verres en haut pour le lot suivant.

Regarde ça: Je suis bien trop enthousiasmé par ce lave-vaisselle Electrolux ComfortLift 01:09

Ascenseur Confort — Le Fonction Comfortlift de la société mère d’Electrolux, AEG, me passionne. Il figurerait probablement plus haut sur cette liste s’il était disponible aux États-Unis. Vous retirez le panier inférieur et il pivote et se soulève pour que vous n’ayez pas à vous pencher pour décharger et charger la vaisselle. C’est génial, mais pour l’instant, tout ce que nous pouvons faire est d’attendre et d’espérer que la fonctionnalité sera un jour disponible aux États-Unis.

Avec les bonnes fonctionnalités, un nouveau lave-vaisselle pourrait dépasser vos attentes lorsque vous vous occupez de la maison. Consultez notre guide d’achat lave-vaisselle pour savoir à quoi vous pouvez vous attendre d’autre pour votre argent et vous serez en mesure de trouver la machine parfaite pour votre foyer.