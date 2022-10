Meilleures caméras de tableau de bord en 2022

9. Nextbase 112 – La meilleure caméra de tableau de bord économique

La 112 est une caméra de tableau de bord à très faible coût qui utilise le même support magnétique à dégagement rapide pratique, il est donc très pratique de la retirer de la voiture pour transférer des fichiers vidéo ou même prendre quelques photos sur batterie si vous êtes dans une collision .

C’est la seule caméra de tableau de bord ici qui enregistre à un faible 1280 × 720 pixels, et il y a certainement moins de détails. Cependant, l’objectif à 120 degrés signifie qu’il est beaucoup plus facile de lire les plaques d’immatriculation des voitures venant en sens inverse car elles sont physiquement plus grandes dans la vidéo résultante. La qualité est acceptable pendant la journée, la plupart des enregistrements étant visibles lorsque vous mettez la vidéo en pause.

Comme la plupart des caméras de tableau de bord, même celles qui coûtent cinq fois plus cher, il ne peut souvent pas capturer les enregistrements la nuit car les niveaux de détail chutent vraiment. Cependant, vous devriez toujours être en mesure de prouver ce qui s’est passé si un incident se produit devant vous.

Il n’y a pas de fioritures, comme le Wi-Fi ou le GPS, et vous ne pouvez pas non plus revoir de séquences ou de photos sur l’écran 2 pouces. Mais le 112 est agréable et compact et possède des boutons et des menus faciles à utiliser.

Nous vous recommandons de payer plus pour une caméra de tableau de bord 1080p, mais si vous avez un budget très limité, c’est un bon choix.