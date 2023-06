Meilleures caméras de sécurité intérieures pour 2023

70 $ sur Amazon Panoramique de caméra Wyze v2 Meilleure caméra de sécurité intérieure globale 118 $ chez Walmart Google Nest Cam (intérieur, filaire) Meilleures fonctionnalités de la caméra de sécurité intérieure 70 $ sur Amazon Caméra intérieure intelligente GE Sync Idéal pour la surveillance des portes et des entrées

Rien n’est plus important que de vous protéger, vous et votre famille, et même si personne ne peut prédire l’imprévisible, nous pouvons prendre certaines mesures pour vous aider. La tranquillité d’esprit et cette couche de sécurité supplémentaire peuvent être obtenues grâce à un certain nombre d’options intéressantes pour les caméras de sécurité intérieures. Les systèmes de sécurité sophistiqués ne sont plus une chose pour les riches. Trouver des caméras et des systèmes de qualité est plus facile et plus pratique que jamais. Systèmes de caméras de sécurité DIY peuvent également être achetés à des prix vraiment abordables. Il existe de nombreuses options pour surveiller à l’extérieur de votre maison, mais pour une protection totale, vous voudrez également garder un œil sur l’intérieur. C’est pourquoi nous avons testé et rassemblé certaines des meilleures options de caméras intérieures actuellement disponibles sur le marché.

L’augmentation de la popularité de la sécurité domestique à domicile a apporté toute une collection d’intérieur des caméras de sécurité à choisir. Certains sont plus adaptés pour vérifier vos enfants ou animaux de compagnie, tandis que d’autres sont conçus pour mieux surveiller les menaces à la sécurité domestique. Comme d’autres appareils tels que sonnettes vidéo et caméras extérieureschaque caméra de sécurité intérieure présente diverses fonctionnalités telles que le panoramique et l’inclinaison, la reconnaissance facialealertes de détection de mouvement, stockage en nuage et audio bidirectionnel.

Quelle caméra de sécurité intérieure pour la maison convient le mieux à votre maison ? Cela peut dépendre d’un certain nombre de facteurs, notamment le prix et la compatibilité avec les appareils domestiques intelligents et les écosystèmes, sans parler de la qualité vidéo et des fonctionnalités telles que le panoramique, le zoom et les alertes en temps réel. Nous avons pris ces considérations et bien d’autres en compte lors des tests de caméras d’intérieur et de la sélection de notre liste des meilleures.

Les meilleures caméras de sécurité intérieures

David Prêtre/Crumpe Installation Mobile, intérieurRésolution 1080pStockage Nuage, stockage localCompatibilité Google/Alexa Les deuxChamp de vision 120 degrés Peu de caméras d’intérieur offriront autant pour votre argent que la Wyze Cam Pan v2. Il est livré avec les fonctionnalités que vous attendez : résolution 1080p, vision nocturne, panoramique, inclinaison et zoom, et audio bidirectionnel, pour un prix abordable de seulement 50 $. Le Wyze Cam Pan peut également identifier une personne et la suivre lorsqu’elle traverse la pièce, vous envoyer une notification en temps réel de l’événement et en conserver un enregistrement jusqu’à 14 jours. Ce qui distingue encore plus cette caméra de sécurité, c’est le stockage cloud gratuit de deux semaines et la fente pour carte microSD intégrée pour le stockage local. Si vous souhaitez continuer le stockage dans le cloud au-delà de la période d’essai, un abonnement mensuel vous coûtera aussi peu qu’un dollar et un quart. Lisez notre revue Wyze Cam Pan v2. Vous recevez des alertes de prix pour Wyze Cam Pan v2

Prix ​​Molly / Crumpe Installation Câblé, intérieurRésolution 1080pStockage Stockage en ligneCompatibilité Google/Alexa Assistant GoogleChamp de vision 135 degrés Comme la caméra Netatmo, la Google Nest Cam n’est pas la moins chère de notre liste, mais le prix catalogue de 100 $ vaut les fonctionnalités robustes, sans parler du design contemporain de l’appareil. La caméra est livrée avec l’audio bidirectionnel habituel, une résolution 1080p avec HDR et vision nocturne, ainsi que des alertes intelligentes qui distinguent les personnes, les animaux et les véhicules, trois heures d’historique des événements, des zones d’activité et la visualisation et l’assistance de l’application Google Home. Avec l’abonnement Nest Aware (à partir de 6 $ par mois ou 60 $ pour un abonnement annuel), vous bénéficierez également de la reconnaissance faciale, d’alertes sonores qui écoutent des choses comme les alarmes de fumée et de monoxyde de carbone et des semaines de stockage d’événements. Enfin, la Nest Cam fonctionne bien avec Google Assistant et les écrans intelligents Nest. Lisez notre avis sur Google Nest Cam.

David Anders/Crumpe Le GE Cync Smart Indoor est livré avec un support de montage et du matériel d’installation (trois chevilles et vis pour cloisons sèches) qui vous permettent d’installer l’appareil à peu près n’importe où, mais je vois le plus de valeur à le positionner pour surveiller les entrées principales de votre maison. Bien que la caméra soit livrée avec de nombreuses fonctionnalités standard – résolution 1080p, notifications en temps réel, audio bidirectionnel et compatibilité Google Home/Alexa – elle ne fait pas de panoramique ni d’inclinaison, bien que vous puissiez régler manuellement l’angle de la caméra. En tant que telle, la caméra intérieure affiche une vue fixe qui peut être mieux adaptée pour surveiller les portes lorsque les enfants rentrent à la maison ou pour les invités indésirables comme les intrus potentiels. Cela dit, lorsque j’ai placé la caméra dans le coin de mon salon, la vue large affichait une grande partie de la pièce et m’envoyait des alertes lorsque quelqu’un ou quelque chose (comme un chat ou mon aspirateur intelligent) traversait le champ de vision. Vous pouvez régler la sensibilité de l’alerte de faible/moyenne/élevée pour éviter de recevoir des notifications de choses comme des animaux de compagnie et d’autres mouvements aléatoires dans votre maison. Vous recevez des alertes de prix pour GE Cync Caméra Intérieure Intelligente

David Anders/Crumpe Installation Mobile, intérieurRésolution 2560 x 1440 (2K)Stockage Nuage, stockage localCompatibilité Google/Alexa Les deuxChamp de vision 360 degrés Nous aimons beaucoup d’appareils TP-Link ici à CNET, y compris ses routeurs et ses prises intelligentes, j’étais donc impatient d’essayer la caméra de sécurité intérieure Kasa KC410S. Il n’a pas déçu avec un design élégant en forme de boule de neige, une résolution vidéo de haute qualité, la compatibilité Alexa et Google et un stockage local suffisant, jusqu’à 256 Go sur une carte microSD non incluse. Comme la caméra intérieure GE Cync, la Kasa KC410S est livrée avec un support de montage et du matériel, mais contrairement à la première, la Kasa dispose d’une fonctionnalité de panoramique et d’inclinaison, peut-être mieux que toute autre caméra intérieure. Alors que d’autres caméras sont souvent équipées d’un panoramique à 130 ou 160 degrés, le Kasa KC410S offre une plage complète à 360 degrés. Mieux encore, la façon dont vous effectuez un panoramique et une inclinaison – en utilisant un bouton de commande de type joystick avec haut, bas, gauche et droite, au lieu de balayer (et balayer et balayer) le flux vidéo comme vous devez le faire avec la plupart des caméras d’intérieur – – permet de naviguer rapidement et facilement dans la pièce. Compte tenu du support de montage et du panoramique complet à 360 degrés, il est tentant de monter cette caméra au plafond au milieu d’une pièce très fréquentée, mais le cordon d’alimentation peut limiter l’endroit où vous pouvez raisonnablement placer l’appareil. Pourtant, le placer sur un luminaire central dans n’importe quelle pièce vous donnera une vue complète de ce qui se passe. (Notez que le lien Best Buy ci-dessous est le KC411S amélioré, qui a une caméra à plus haute résolution.) Vous recevez des alertes de prix pour TP-Link Kasa KC410S

CNET a testé toutes les principales caméras de sécurité domestique depuis que le marché a explosé en 2011 avec la première DropCam. Voici des liens vers quelques caméras récentes que j’ai testées parmi les autres listées ci-dessus. J’ai également inclus quelques premières impressions de caméras que je suis encore en train d’examiner.

Bluram Dôme Lite 2: Ce que j’aime le plus dans cet appareil, à part le prix de 50 $ (bien qu’il puisse être trouvé en vente), c’est que les notifications sont accompagnées d’un horodatage pour m’informer exactement quand le mouvement a été détecté – la plupart des caméras alertent en temps réel, mais ne s’affichent pas lorsque l’événement s’est produit. En tant que parent d’un petit enfant, je peux apprécier l’horodatage et voir comment il pourrait être utilisé pour identifier quand et à quelle fréquence un enfant bouge pendant la nuit. Il propose également un panoramique complet à 360 degrés, mais vous devrez balayer et balayer le flux de la caméra pour y arriver.

Caméra Intérieure Intelligente Netatmo : Cette caméra intérieure intelligente, anciennement appelée Welcome, propose un streaming HD 1080p, un champ de vision de 130 degrés, une vision nocturne et un stockage local via un slot microSD. C’est un peu plus cher que certaines des autres caméras de sécurité intérieures de notre liste à 200 $, mais la caméra intérieure intelligente Netatmo a la caractéristique unique de la compatibilité Apple HomeKit Secure Video.

Wansview Q5: Un bon appareil photo avec une qualité vidéo décente (1080p), une plage de panoramique supérieure à la moyenne (320 degrés) et un faible coût (actuellement 30 $ sur Amazon). J’aime aussi le support de montage fourni avec la caméra. Au lieu d’un support semi-permanent avec des ancrages et des vis pour cloisons sèches, le Wansview Q5 est livré avec une pince réglable qui se fixe facilement à une étagère, un comptoir ou une rampe sans percer de trous dans votre mur.

Lorsque nous découvrirons de nouvelles caméras d’intérieur d’Amazon, Google et d’autres sociétés de technologie et de sécurité de premier plan, nous mettrons la main dessus pour les tester dès qu’elles seront disponibles et mettrons à jour cet article en conséquence.

Comment nous testons les caméras de sécurité intérieures

Des tests pratiques dans un environnement réel, ou aussi proche que possible, sont le meilleur moyen de découvrir ce que ces produits peuvent et ne peuvent pas faire, et c’est ce que nous nous efforçons d’accomplir.

Lors de l’examen des caméras, nous accordons une attention particulière au prix et aux performances générales ainsi qu’aux fonctionnalités spéciales et à la compatibilité de la maison intelligente afin de déterminer quelles caméras sont les meilleures pour certaines applications. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre processus d’examen, consultez notre article détaillé sur la façon dont nous testons caméras de sécurité à domicile, sonnettes vidéo et autres appareils.

FAQ sur les caméras de sécurité intérieures

Y a-t-il une caméra de sécurité sans frais mensuels ? La plupart des caméras de sécurité intérieures sont de type DIY, ce qui signifie que vous pouvez acheter et installer la caméra et visualiser le flux de la caméra sans aucun frais initial ou continu, autre que le prix d’achat initial. Là où vous êtes susceptible de rencontrer des frais, c’est avec le stockage en nuage. Le stockage en nuage pour une caméra intérieure intelligente peut vous coûter quelques dollars par mois, selon l’appareil que vous possédez et le niveau de forfait que vous choisissez. Si vous voulez du stockage sans vous abonner à un forfait mensuel, pensez à une caméra avec un emplacement de stockage microSD (la plupart d’entre eux en auront un, y compris tous ceux mentionnés sur cette page).

Comment puis-je masquer ma caméra intérieure ? Nous ne recommandons pas de cacher les caméras à des fins de surveillance, comme l’enregistrement d’une baby-sitter sans méfiance. Mais si vous souhaitez que votre appareil photo se fonde mieux dans votre décoration intérieure, pensez à le cacher parmi des plantes artificielles, sur des étagères ou dans des armoires vitrées. Certaines caméras, comme la caméra intérieure GE Cync, sont petites et sont livrées avec un support de montage qui vous permet de placer stratégiquement la caméra relativement hors de vue tout en offrant une vue dégagée de la caméra.

Les caméras de sécurité intérieures en valent-elles le coût ? Les caméras de sécurité intérieures sont un excellent ajout à toute configuration de sécurité domestique et ne peuvent coûter que 30 $ à 100 $ (ou plus) sans frais mensuels continus. Si vous avez des enfants ou des animaux domestiques que vous souhaitez surveiller, ou si vous voulez vous assurer qu’aucun visiteur inattendu ne se cache dans votre maison pendant votre absence, les caméras de sécurité intérieures sont un moyen efficace et peu coûteux de le faire. En bref, la tranquillité d’esprit qui accompagne la possession d’une caméra de sécurité intérieure peut valoir le coût initial.

