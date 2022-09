Une caméra de sécurité est le meilleur moyen de garder un œil sur votre maison où que vous soyez. Mais trouver les prises nécessaires et faire passer les câbles peut être un véritable casse-tête. Heureusement, il existe de nombreuses options sans fil qui ne prennent que quelques minutes à configurer. Et les meilleures caméras de sécurité sans fil sont protégées contre le vent, la pluie et la neige, vous pouvez donc les utiliser à l’extérieur ainsi qu’à l’intérieur.

L’installation est beaucoup moins compliquée, ce qui facilite l’ensemble du processus. Et la meilleure chose à propos des caméras de sécurité sans fil est que lorsque vous devez en déplacer une, le déplacer est sans tracas. Nous avons rassemblé un certain nombre des meilleures caméras de sécurité sans fil pour la maison sur le marché afin de faciliter la recherche de la bonne.

Vous pouvez placer une caméra extérieure sur une clôture ou fixer une caméra cachée dans un arbre, sans être reliée à l’alimentation électrique de la maison. En fait, vous pouvez installer votre caméra de sécurité partout où votre Wi-Fi atteint. Améliorez votre système de sécurité domestique et investissez dans la tranquillité d’esprit que vous procurera la configuration de votre caméra extérieure. Vous pouvez même avoir un caméra intérieure et sonnette vidéoafin que vous puissiez surveiller votre maison et dissuader les intrus, le tout sans avoir à manipuler ou à vous soucier du câblage.

Vous pouvez trouver d’innombrables caméras de sécurité alimentées par batterie, mais qui a le temps de parcourir toutes les options ? Moi. J’ai pris le temps et passé au crible un tas pour trouver les meilleures options de caméras de sécurité sans fil sur le marché. J’ai pris en compte des facteurs de caméra de surveillance tels que le champ de vision, la qualité et le stockage de la vidéo, la durée de vie de la batterie, qu’elle se connecte ou non à votre système existant Maison intelligente et s’il fournit une application mobile avec des options d’enregistrement.

Lisez la suite, si vous recherchez la meilleure caméra sans fil pour répondre à la protection de votre maison et besoins de sécurité.

Arlo La caméra à projecteur d’Arlo est la meilleure sur le marché – et contrairement à la plupart des caméras à projecteur, vous pouvez l’installer sans fil. Il comprend un boîtier résistant aux intempéries, une diffusion en direct HD nette, des alertes fiables et de véritables fonctionnalités de caméra de sécurité avec des capacités d’armement et de désarmement, ainsi qu’une sirène intégrée et un projecteur intégré très lumineux. Il fonctionne également avec Alexa et Google Assistant. Lisez notre avis sur Arlo Pro 3 avec Floodlight.

Arlo La dernière caméra de la série Pro d’Arlo est un appareil fantastique avec des fonctionnalités à revendre. Il offre une résolution HDR 2K, un champ de vision à 160 degrés, une conversation bidirectionnelle, une vision nocturne en couleur, une sirène et un projecteur intégrés, une compatibilité avec Amazon Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit – la liste continue. Cette centrale électrique d’une caméra coûte 200 $ – plus chère que les options super abordables comme Wyze Cam V3, mais vaut facilement la prime. Pour 3 $ par mois, vous pouvez également obtenir des alertes intelligentes, des zones de mouvement, 30 jours d’historique des événements et quelques autres fonctionnalités intéressantes. Cette caméra de sécurité extérieure sans fil dispose d’une option de stockage local pour sécuriser vos vidéos directement depuis votre système de sécurité domestique vers votre station de base Arlo. En bref, l’Arlo Pro 4 est une caméra de sécurité domestique fantastique pour la plupart des gens. Lisez notre avis sur Arlo Pro 4.

Chris Monroe/Crumpe Wyze a une fantastique sonnette vidéo sans fil pour 100 $, et vous pouvez parfois la trouver pour moins cher. La Video Doorbell Pro a un format d’image 1:1 haut et large avec une résolution de 1 440 x 1 440 pixels. Il a tout ce que vous attendez d’une sonnette vidéo en 2022 : conversation bidirectionnelle, diffusion en direct, alertes intelligentes, etc. Wyze est même livré avec un carillon plug-in afin que vous n’ayez pas à le câbler ou à vous fier aux notifications de l’application. En bref, cette chose est une affaire assez imbattable. Lisez notre revue Wyze Video Doorbell Pro.

Comment nous testons les caméras de sécurité à domicile

Les tests pratiques sont au cœur de nos évaluations des produits de sécurité domestique. En bref, en ce qui concerne les caméras de sécurité, nous accordons une attention particulière à la résolution, à la vision nocturne et à la latence, aux fonctionnalités supplémentaires, aux performances générales et à la valeur globale. Nous évaluons tous ces éléments dans un environnement domestique réel au cours d’une semaine. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre processus d’examen, consultez notre article détaillé sur la façon dont nous testons caméras de sécurité à domicile et sonnettes vidéo.

Comparaison des caméras de sécurité sans fil pour la maison ArloPro 4 Arlo Pro 3 avec projecteur Sonnette vidéo Wyze Pro Prix 200 $ 250 $ 100 $ Résolution 2K Résolution 2K avec HDR 1 440 x 1 440 pixels Champ de vision 160 degrés 160 degrés de large 150 degrés Installer Sans fil, intérieur/extérieur Sans fil, à l’extérieur uniquement Sans fil, à l’extérieur uniquement Fonctionnalités supplémentaires Diffusion en direct, conversation bidirectionnelle, vision nocturne, résistance aux intempéries Boîtier résistant aux intempéries, diffusion en direct HD nette, alertes fiables, sirène intégrée, intégration avec Alexa et Google Assistant. Conversation bidirectionnelle, diffusion en direct, alertes intelligentes, stockage dans le cloud Note d’examen 8.5 9 8.9

FAQ sur les caméras de sécurité sans fil pour la maison

Les caméras sans fil peuvent-elles fonctionner sans Internet ? Les caméras intelligentes sans fil dépendent généralement de votre connexion Internet à domicile pour fonctionner, mais ce n’est pas toujours le cas. Certains appareils, comme la sonnette vidéo sans fil de Nest et les caméras de Wyze, peuvent enregistrer des images localement en cas de panne. D’autres systèmes, comme les caméras de Lorex, fonctionnent en utilisant leur propre réseau sans fil. Cela signifie que tant que leur station de base est alimentée, les caméras sans fil continueront d’enregistrer sur une carte microSD.

