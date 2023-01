Meilleures caméras de sécurité à domicile à énergie solaire pour 2023

Lorsqu’il s’agit de sécurité et de tranquillité d’esprit pour les dépendances, les grandes propriétés ou les entrées de votre maison, une bonne caméra de sécurité extérieure peut être un investissement rentable. Et les caméras extérieures peuvent faire plus que simplement surveiller. Certains ont des projecteurs, des sirènes, des détecteurs de mouvement et d’autres fonctionnalités. Cependant, l’un des principaux défis peut être d’alimenter ces appareils : s’il n’y a pas de prise à proximité – et que la plupart des caméras extérieures ne sont pas à proximité – vous devrez peut-être changer les piles tous les deux mois.

C’est là qu’une caméra de sécurité à énergie solaire entre en jeu.

Investir dans une caméra solaire est un excellent moyen de mettre panneaux solaires à bon usage. Et les caméras de sécurité à énergie solaire peuvent être beaucoup plus pratiques pour les caméras extérieures qui nécessitent autrement un câblage compliqué (comme tous ceux qui ont essayé de dissimuler discrètement les fils derrière le revêtement) ou des changements de batterie fréquents. Mais toutes les caméras ne comprennent pas de panneaux solaires. En fait, nos caméras de sécurité extérieures préférées – en particulier ceux des grandes marques – sont souvent vendus séparément des panneaux, même s’ils sont compatibles avec eux.

Ce sont nos caméras extérieures préférées qui fonctionnent avec des panneaux solaires.

Lire la suite: Guide d’achat de la sécurité domestique

Arlo Installer Mobile, extérieur/intérieur Résolution 2560 x 1440 (2K) Stockage Stockage en ligne Compatibilité Google/Alexa Tous les deux Champ de vision 160 degrés Vous recevez des alertes de prix pour Arlo Pro 4 (Blanc, 1 Caméra)

La caméra Pro 4 d’Arlo à 200 $ est un peu plus chère que certains concurrents, mais c’est un appareil polyvalent fantastique, offrant une résolution 2K, un champ de vision à 160 degrés, une conversation bidirectionnelle, une sirène forte, un projecteur fiable, nuit vision et une foule d’autres intelligences. Contrairement à certaines autres caméras, comme l’Arlo Pro 3 ou la caméra extérieure à énergie solaire de Wyze, la Pro 4 peut être utilisée sans station de base.

Pour utiliser la caméra avec un panneau solaire, vous devrez acheter le panneau séparément, ce qui vous coûtera 60 $ de plus. Cela rend ce package un peu plus cher que certaines alternatives, mais la qualité de l’appareil justifie ce prix.

Bague Installer Mobile, extérieur/intérieur Résolution 1080p Stockage Stockage en ligne Compatibilité Google/Alexa Amazon Alexa Champ de vision 115 degrés

Ring vend une caméra de projecteur solide compatible avec son panneau solaire, mais si vous voulez la meilleure offre du développeur, vous pouvez obtenir une Stick Up Cam avec un panneau solaire pour 149 $. Ce n’est pas mal, surtout compte tenu des spécifications relativement solides de la caméra à 100 $ : résolution 1080p, vision nocturne, conversation bidirectionnelle, un champ de vision de 115 degrés, une sirène intégrée et d’autres fonctions intelligentes.

Si vous recherchez une bonne affaire, vous pouvez également trouver ce package à des prix encore plus bas assez fréquemment – ​​en particulier lors de la vente Prime Day de la société mère Amazon.

Comment nous testons les caméras de sécurité

Les caméras de sécurité à domicile sont des appareils difficiles à tester, car leur qualité ne se résume pas seulement à la façon dont leur nombre se compare à celui de la concurrence. Nous faire recherchez une meilleure résolution, un champ de vision plus large et la présence de fonctionnalités que nous considérons comme incontournables en 2023, comme la conversation bidirectionnelle, la vision nocturne et les options de stockage en nuage. Ensuite, nous ajoutons des goodies supplémentaires, comme des notifications intelligentes ou une sirène ou un projecteur intégré, et nous maintenons l’ensemble de l’ensemble par rapport à son prix de détail. Si les fonctionnalités sont vraiment solides pour le prix, nous recommanderons un appareil photo plus fortement.

Mais nous testons également les caméras avec soin, en nous assurant que toutes les fonctionnalités fonctionnent bien. Les notifications intelligentes ne sont pas utiles si elles arrivent avec 20 secondes de retard ; une sirène n’est pas utile si elle est à peine audible. Certaines caméras se déconnectent trop souvent et certaines applications sont difficiles à comprendre ou à naviguer. C’est dans ce côté expérientiel que nos recommandations deviennent plus personnelles et, à bien des égards, plus utiles. Tout le monde peut aligner les spécifications de différents produits, mais nous mettons la main sur ces caméras pendant une semaine ou plus pour voir ce que cela fait réellement de les installer et de les utiliser.

Dans le cas des caméras de sécurité domestiques à énergie solaire, nous avons testé chacun de ces appareils de manière approfondie, mais pas nécessairement avec leurs panneaux solaires.

Si vous souhaitez en savoir plus sur notre processus d’examen, consultez notre article détaillé sur la façon dont nous testons caméras de sécurité à domicile et sonnettes vidéo.

Comparaison des caméras de sécurité à énergie solaire Nos choix Arlo Pro 4 (avec panneau solaire) Ring Stick Up Cam (avec panneau solaire) Prix 200 $ 149 $ Résolution 2K 1080p Champ de vision 160 degrés 115 degrés Installer Sans fil, intérieur/extérieur Versions plug-in et batterie, la caméra elle-même peut être intérieure/extérieure Fonctionnalités supplémentaires Diffusion en direct, conversation bidirectionnelle, vision nocturne, résistance aux intempéries Diffusion en direct, alertes rapides, vision nocturne, conversation bidirectionnelle, zones de confidentialité et zones de détection de mouvement, intégration avec Amazon Alexa Note d’examen 8.5 8

FAQ sur les caméras de sécurité à énergie solaire

Les caméras solaires sont-elles bonnes ? Réponse courte : cela dépend de l’endroit où vous habitez. Pour tirer le meilleur parti des panneaux solaires, vous devez les incliner vers l’équateur et les incliner en fonction de votre latitude. Dans les régions plus au nord ou au sud de la planète, vous générerez probablement moins d’électricité que dans les régions plus proches de l’équateur. De même, la puissance générée correspondra à la saison et à la météo. En d’autres termes, une semaine nuageuse en Alaska en décembre ne donnera pas autant de travail à vos panneaux solaires qu’une semaine ensoleillée en Floride en juillet. Cela dit, les caméras de sécurité à énergie solaire utilisent généralement des batteries pour stocker l’énergie générée pendant la journée, donc quelques jours nuageux ne signifieront probablement pas une alimentation coupée. En bref, ils ne sont pas infaillibles, mais selon votre région, les panneaux solaires peuvent considérablement prolonger la durée de vie de la batterie de vos caméras extérieures – ou même supprimer complètement les remplacements réguliers de la batterie.

Combien de temps durent les caméras de sécurité à énergie solaire ? Une grande partie de cela dépend encore une fois de la région, mais en supposant que vous viviez dans une bonne zone pour l’énergie solaire – et que vous gardiez votre panneau correctement incliné et propre – de nombreuses personnes signalent qu’il est extrêmement rare de devoir remplacer les batteries.

Les caméras de sécurité à énergie solaire fonctionnent-elles la nuit ? Les caméras de sécurité à énergie solaire fonctionneront pendant la nuit en utilisant l’énergie de la batterie stockée pendant la journée. N’oubliez pas : les deux caméras ci-dessus ont des batteries intégrées qui durent normalement des mois. Cela signifie que vous ne devriez pas rencontrer de problèmes avec le drainage de la batterie pendant la nuit – et si vous le faites, c’est probablement un problème avec la batterie, pas le panneau solaire.

Plus de conseils sur la sécurité à domicile