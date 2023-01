Meilleures caméras de nounou pour 2023

La sécurité à la maison n’est plus une chose pour les riches et célèbres, avec les progrès de la technologie qui font tout, des projecteurs et caméras de sécurité à domicile plus abordable et accessible. Cela inclut les caméras de nounou, qui peuvent vous aider à garder un œil sur vos enfants en bas âge, vos animaux de compagnie ou toute autre personne ou toute autre chose dont vous voulez vous sentir en sécurité. Avec la technologie intelligente d’aujourd’hui, il est facile de surveiller n’importe laquelle de vos caméras où que vous soyez.

Une caméra de nounou intelligente peut vous aider, mais vous voudrez peut-être quelque chose d’un peu différent de l’habituel domicile

fonctionnalités axées sur la sécurité. je n’envisage pas de dissimuler appareils photo pour cette liste, car cela entre dans un territoire assez discutable en matière de confidentialité. Au lieu de cela, je pèse tous les besoins que vous pourriez souhaiter pour votre caméra nounou : conversation bidirectionnelle, diffusion en temps réel de qualité, options de stockage de séquences d’histoires, coût et fonctions de champ de vision ou de panoramique et d’inclinaison.

En tenant compte de toutes ces considérations, ce sont mes caméras de nounou préférées.

David Prêtre/Crumpe Installer Mobile, intérieur Résolution 1080p Stockage Nuage, stockage local Compatibilité Google/Alexa Tous les deux Champ de vision 120 degrés La caméra panoramique et inclinable à 40 $ de Wyze est parfaite pour garder un œil sur les enfants car elle peut les suivre dans la pièce – ou même dans plusieurs pièces, selon la façon dont vous la positionnez. La caméra peut pivoter à 360 degrés, elle a une conversation bidirectionnelle et elle est super abordable, avec ou sans abonnement. De plus, vous pouvez demander à la caméra de balayer la pièce périodiquement, en vérifiant les irrégularités, ou vous pouvez la régler pour suivre le mouvement – ​​de sorte que votre tourbillon de 4 ans reste dans le cadre pendant que vous essayez de lui poser des questions sur sa journée. Lisez notre revue Wyze Cam Pan v2. Vous recevez des alertes de prix pour Wyze Cam Pan v2

Arlo Installer Mobile, intérieur Résolution 1080p Stockage Stockage en ligne Compatibilité Google/Alexa Tous les deux Champ de vision 130 degrés Alors que l’Arlo Essential Indoor Cam est assez standard pour une caméra intelligente à 100 $ – champ de vision de 130 degrés, zoom numérique 12x, flux en direct HD 1080p, conversation bidirectionnelle, vision nocturne, sirène intégrée, etc. – il a une caractéristique de conception qui pourrait lui valoir une considération particulière en tant que caméra de nounou : son bouclier de confidentialité. Lorsque la caméra n’est pas allumée, un écran blanc de la taille d’un quart indique qu’elle n’enregistre pas. Quand il commence à enregistrer, le bouclier se retourne. Cela permet aux gardiens et aux enfants de savoir en un coup d’œil s’ils sont enregistrés, ce qui facilite un peu le maintien des limites de confidentialité. Lisez notre avis sur la caméra Arlo Essential Indoor. Vous recevez des alertes de prix pour Arlo Essential Indoor Cam

Dale Smith/Crumpe Installer Hub de maison intelligente d’intérieur Résolution 960 x 480 Compatibilité Google/Alexa Amazon Alexa Champ de vision N / A Si vous êtes moins soucieux de conserver un journal numérique de l’activité de vos enfants ou de vos gardiens tout au long d’une soirée que de passer discuter avec eux pendant cette période, une édition pour enfants d’Echo Show 5 peut mieux répondre à vos besoins qu’un caméra traditionnelle. Tout d’abord, vous pouvez venir discuter et les enfants pourront réellement voir votre visage. Deuxièmement, vos enfants ou gardiens peuvent vous contacter via l’appareil avec une simple commande vocale. Enfin, vérifier le journal d’activité sur l’Echo est un moyen agréable et indirect de voir ce que vos enfants ont fait pendant que vous êtes absent – en veillant à ne pas trop s’immiscer, mais aussi à donner des informations utiles, en fonction de combien ils utilisent Alexa. Lisez notre revue Echo Show 5 (2021).

Les tests pratiques sont au cœur de nos évaluations de tous les produits de sécurité domestique. En bref, en ce qui concerne les caméras de sécurité, nous accordons une attention particulière à la résolution, à la vision nocturne et à la latence, aux fonctionnalités supplémentaires, aux performances générales et à la valeur globale. Nous évaluons tous ces éléments dans un environnement domestique réel au cours d’une semaine. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre processus d’examen, consultez notre article détaillé sur la façon dont nous testons caméras de sécurité à domicile et sonnettes vidéo.

Caméras de nounou comparées Panoramique de caméra Wyze v2 Caméra intérieure Arlo Essential Amazon Echo Afficher 5 enfants Prix 40 $ 40 $ 40 $ Résolution (pixels 1 920 x 1 080 1 920 x 1 080 960×480 Champ de vision 120 degrés 130 degrés Non précisé Installer Mobile, intérieur uniquement Mobile, intérieur uniquement Mobile, intérieur uniquement Fonctionnalités supplémentaires Diffusion en direct, conversation bidirectionnelle, alertes sonores et de mouvement, vision nocturne couleur, fonctions de panoramique et d’inclinaison Diffusion en direct, conversation bidirectionnelle, vision nocturne, sirène intégrée, bouclier de confidentialité Contrôle parental, appels vidéo, obturateur de caméra intégré, bouton d’arrêt du microphone/caméra, fonction d’insertion Note d’examen 9.2 7.6 8

Est-il acceptable d’utiliser une caméra de nounou ? Les caméras de nounou soulèvent des questions importantes sur la vie privée à la maison, la portée parentale et un éventail d’autres problèmes. Les lois diffèrent selon l’endroit où vous vivez, mais il est presque toujours illégal de dissimuler des caméras dans des endroits où l’intimité est présumée, comme les salles de bains. Sinon, cependant, tant que la nounou ou la baby-sitter surveille les enfants dans votre maison, vous avez généralement le droit légal d’utiliser une caméra. Que vous deviez ou non – ou que vous deviez ou non parler de la caméra à la nounou – est une question plus compliquée et que vous devrez régler vous-même. Certains experts recommandent de parler de l’appareil photo à la nounou en signe de respect, tandis que d’autres craignent que cela n’aille à l’encontre de l’objectif de l’appareil photo : détecter les abus ou d’autres problèmes lorsqu’ils se produisent. En général, de tels problèmes peuvent être au moins en partie évités en effectuant des vérifications approfondies des antécédents des gardiens, en surveillant le comportement de vos enfants autour d’eux et en passant à la maison à des moments inattendus pour s’enregistrer.

Quelqu’un peut-il pirater ma caméra de nounou ? La réponse courte ici est : probablement, même si ce n’est pas probable. Cela dit, vous pouvez protéger votre appareil de plusieurs façons. Tout d’abord, assurez-vous d’utiliser une caméra d’un développeur majeur avec une solide expérience en matière de sécurité des appareils. Deuxièmement, utilisez des mesures de sécurité supplémentaires pour votre appareil, comme l’authentification multifacteur, le stockage local et le cryptage vidéo, lorsque cela est possible. Troisièmement, utilisez une caméra avec un écran de confidentialité clair ou une couverture physique, afin de pouvoir la désactiver de manière fiable lorsque vous ne l’utilisez pas.

Dois-je cacher ma nounou cam ? Bien que certains parents espèrent cacher leurs caméras de nounou, notre recommandation est de garder vos caméras dans un espace ouvert – en communiquant clairement vos attentes à vos enfants et à leurs gardiens concernant le fait de rester dans des espaces surveillés, en appelant à l’aide d’une conversation bidirectionnelle à certains moments, etc. au. En général, l’établissement de limites et d’attentes claires aide à renforcer la confiance avec les gardiens et les enfants, tout en vous donnant la possibilité de surveiller votre maison pendant votre absence.

Y a-t-il une différence entre une caméra de sécurité et une caméra de nounou ? “Nanny cam” est un terme utilisé pour parler de la façon dont une caméra est utilisée, par opposition à la façon dont elle est conçue. Vous pouvez facilement utiliser une caméra de sécurité intelligente, un moniteur vidéo pour bébé ou toute autre caméra comme caméra de nounou. De manière générale, je recommande les caméras de nounou en fonction de leurs fonctionnalités de surveillance et de communication – sans tenir compte des appareils conçus pour être dissimulés.



