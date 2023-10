Meilleures cafetières Keurig pour 2023

Cafetière rétro 1 tasse Frigidaire: Cette machine de Frigidaire était rapide et a fait le travail. Il n’a rien de superflu et constitue l’option la moins chère de la liste, à seulement 52 $. Il semble et semble un peu moins cher que les autres sur cette liste, mais il préparera une tasse de café en moins de 2 minutes.

Cafetière à portion individuelle Proctor Silex: L’entrée de Proctor Silex sur cette liste est au même niveau que le Frigidaire ci-dessus. C’est un peu plus lent que celui-là, mais offre un prix avantageux similaire.

Cafetière à portion individuelle FlexBrew de Hamilton Beach: L’option en portion individuelle de Hamilton Beach est encore assez abordable, seulement 60 $, mais ajoute une fonctionnalité supplémentaire : des réglages réguliers et robustes. Lors de nos tests, le réglage robuste a entraîné une augmentation modeste mais réelle de la force du café.

Cafetière double FlexBrew de Hamilton Beach: Cette cafetière est essentiellement la Hamilton Beach ci-dessus attachée à une machine goutte à goutte. La portion individuelle n’a pas fonctionné de manière sensiblement différente de son homologue autonome. C’est un peu moins cher que le Keurig K-Duo répertorié ci-dessus, mais le K-Duo semble plus solidement préparé et le café est un peu mieux infusé.

Cafetière 2-en-1 Cuisinart Coffee Center: Le centre de café 2-en-1 Cuisinart prépare à la fois des portions individuelles et des carafes avec des options audacieuses et régulières. Il possède des fonctionnalités supplémentaires – comme la possibilité de garder une carafe de café chauffée à différentes températures – mais aucune ne le rend comparable au K-Duo à mon avis, qui semblait plus solidement construit et mieux infusé lors de nos tests.

Keurig K-Suprême: Le K-Supreme, comme les autres machines Keurig de la liste, a fonctionné un peu mieux que les autres marques. C’est une option plus petite avec un réservoir amovible. Il dispose de quatre options de taille et de réglages pour un café fort et une infusion sur glace. Si vous voulez quelques options de plus que le K-Mini, mais que vous ne voulez pas vous inonder, c’est un bon choix.

Ninja Dual Brew Pro: Cette cafetière Ninja peut tout faire et était un concurrent proche de la K-Cafe Smart pour la meilleure personnalisation. Il peut faire mousser des carafes de lait et des dosettes de café et dispose même d’un distributeur séparé pour l’eau chaude, le tout avec un encombrement plus réduit que le K-Cafe Smart. À mon goût et à nos tests, il n’a pas été aussi bon que le K-Cafe Smart, mais à 189 $, il est relativement bon marché en comparaison.