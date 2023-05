Meilleures Bralettes Sans Couture: Boutique – Hollywood Life

Crédit image : deagreez/Adobe

Maintenant que le printemps est officiellement arrivé, vous êtes peut-être à la recherche de nouveaux soutiens-gorge de tous les jours à la fois confortables et élégants. Ne cherchez plus, car le Soutien-gorge camisole Blulu 4 pièces à col en V L’ensemble est actuellement en vente sur Amazon pour seulement 23,99 $. L’ensemble comprend quatre bralettes sans couture différentes de différentes couleurs et vous pouvez choisir parmi trois coloris différents.

Obtenez le soutien-gorge camisole à col en V Blulu 4 pièces ici pour 21,99 $.

L’ensemble comprend quatre bralettes cami avec fermeture à enfiler dans les couleurs noir, gris, vert et blanc. Vous avez également la possibilité d’obtenir l’option noir, gris, rose et blanc ou l’ensemble noir, bleu marine, rouge et blanc. Les bralettes sont côtelées et sont fabriquées à partir de polyester et de spandex, elles sont donc super extensibles et confortables, de plus, les bretelles sont super fines et extensibles avec vous. Les soutiens-gorge sont légers, respirants et rembourrés avec la possibilité de retirer les coussinets et vous pouvez les porter pour vous entraîner, dormir ou simplement vous détendre dans la maison. Mieux encore, l’encolure en V rend le haut un peu chic pour que vous puissiez le porter avec un jean et des leggings pour une journée.

Il y a une raison pour laquelle ces bralettes ont plus de 14 400 avis et c’est parce que les gens ne jurent que par elles. Un client satisfait a commenté: «Ma taille de soutien-gorge est 34C et j’ai commandé un S / M et il est bien ajusté mais confortable. J’ai juste besoin de suspendre pour sécher après les avoir lavés. Matière très confortable. L’insert rembourré à l’intérieur est amovible. L’insert rembourré est d’une seule pièce, je vais donc l’enlever avant de laver l’article. Le matériau ressemble à un t-shirt en coton. Pendant ce temps, un autre client a jailli : « La taille 34B et le S/M vont parfaitement. Les coussinets à l’intérieur s’adaptent très bizarrement et n’étaient pas assez larges pour mes seins. Je suis content que le rembourrage soit amovible, sinon j’aurais dû les retourner. J’ai acheté les bralettes pour dormir et me prélasser dans la maison et elles sont PARFAITES pour cela. Très confortable et maintient les filles en place. Recommande fortement! »

