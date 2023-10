Bouteille d’eau filtrante en acier inoxydable Contigo Wells Chill : jeJ’ai aimé le design de cette bouteille, de sa taille à la paille du bec automatique, en passant par le filtre. Mon problème avec cette bouteille est que la longueur du filtre était trop courte pour la taille de la bouteille, donc il semblait toujours rester de l’eau que vous ne pouviez pas boire une fois qu’elle descendait en dessous d’un certain point.

Nathan QuickSqueeze 12 onces. Bouteille isotherme à main: J’ai trouvé cette bouteille portable plus lourde que je ne le souhaiterais pendant une course. Si le poids ne vous dérange pas, il reste un choix de poche solide et dispose d’une poche zippée pour ranger vos gels, clés ou cartes de crédit.

Camelbak EddyPlus : Même si le Camelbak Eddy Plus avait un bec verseur que j’aimais, j’ai trouvé la bouteille plus lourde. Il manquait d’isolation et seules certaines parties passent au lave-vaisselle. Elle arrive juste derrière la bouteille d’eau Nalgene Narrow Mouth Tritan, qui manquait également d’isolation, mais cette dernière était légèrement moins chère et allait au lave-vaisselle.

Yéti Rambler : Cette bouteille d’eau Yeti en édition limitée est durable mais est plus lourde si vous l’emmenez en randonnée ou à la salle de sport. Celui-ci serait meilleur si vous partez camper, pêcher ou faire du talonnage et que vous avez besoin d’une bouteille pour pouvoir résister à une chute ou garder les boissons au frais. Cependant, elle ne figurait pas sur la liste car, comparée à d’autres bouteilles isothermes, j’ai trouvé qu’elle ne parvenait pas à garder l’eau froide et manquait de polyvalence.

Yeti Là-bas 1 litre / 34 oz. Bouteille d’eau: Je pensais qu’il s’agissait d’une bouteille d’eau plutôt chère, sans particularités et manquant d’isolation. Il existe des options plus abordables qui ont des caractéristiques comparables à celles de cette bouteille.

Flacon Hydro 32 oz. Large ouverture avec couvercle en paille : Cette bouteille est lourde et peut être gênante, mais elle est bien isolée. Cela reste une bonne option si sa taille ne vous dérange pas. Cependant, si vous souhaitez une bouteille plus légère et plus abordable qui garde votre eau froide, vous feriez mieux d’opter pour l’une des autres bouteilles de la liste.